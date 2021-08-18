Дисплеи в новых смартфонах Samsung — просто пушка. В чём их секрет?

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Иван Кузнецов 1

Несмотря на то что раньше смартфоны Samsung недолюбливали именно из-за AMOLED-экранов, которые своей яркостью и контрастностью буквально выжигали людям глаза, то теперь это в прошлом. Корейцы научились делать по-настоящему качественные матрицы, которые хороши не только точной цветопередачей, но и высокой энергоэффективностью. Ведь только на AMOLED-экранах ночной режим может работать в полную силу, тратя минимум ресурсов аккумулятора. Но в Samsung решили на этом не останавливаться, и снизили энергопотребление своих дисплеев даже в обычном режиме использования, а заодно повысили их яркость.

Galaxy Z Fold 3

Новые дисплеи Samsung ярче старых и расходуют меньше энергии

Мнение: Почему люди стали меньше покупать смартфоны Samsung

Честно сказать, я не очень люблю всякую чепуху, связанную с техническими особенностями смартфонов. Обычно мне нет дела до того, какое цветовое пространство поддерживает дисплей, какую яркость в канделах на метр квадратный он выдаёт и т.д., и т.п. Однако дисплейный апгрейд, который случился со смартфонами Samsung в этом году, смог меня по-настоящему удивить.

Новые дисплеи Samsung

Чтобы апгрейд дисплеев Samsung был вам более понятен, предлагаю сначала разобраться, как устроены дисплеи в принципе. Раньше у Samsung они состояли из трёх компонентов: собственно матрица, поляризационный слой и защитное стекло. То есть по факту это не один цельный компонент, а всё-таки несколько разрозненных, пусть между ними и нет воздушной прослойки.

Eco2OLED

Дисплеи Eco 2 OLED состоят из двух компонентов, а не из трёх как раньше

Предназначение первого и последнего элементов, думаю, понятно каждому. Другое дело – поляризационный слой. Зачем он вообще нужен? На самом деле всё просто. Он используется для того, чтобы минимизировать отражающую способность матрицы и улучшения видимости изображения, которое оно отображает. Этот слой матовый и даже слегка мутный. Поэтому, чтобы просветить его, Samsung приходилось использовать более высокую яркость, чем следовало бы.

Фанаты просят Samsung не выпускать Galaxy S22

В дисплеях Eco 2 OLED поляризационного слоя нет, потому что Samsung удалось снизить отражающую способность матрицы благодаря особой структуре пикселя. Из-за этого дисплеи практически перестали отражать свет и блики, но при этом им больше не требуется работать на более высокой яркости, чтобы пробиться сквозь мутный поляризационный слой. А ведь из-за него определённый ресурс фактически просто испарялся.

Чем хороши складные смартфоны

Пока дисплей Eco 2 OLED устанавливается только в один смартфон Samsung. Это складной Galaxy Z Fold 3. Даже Galaxy Z Flip 2 такая штука не досталась – видимо, слишком уж дорого стоит, и не полагается условному бюджетнику. Учитывая апгрейд, который обеспечили новые дисплеи, так и было. Благодаря Eco 2 OLED дисплеи стали потреблять на 25% меньше энергии аккумулятора, а их яркость стала на 33% выше.

Дисплей

Посмотрите: дисплей Galaxy Z Fold 3 почти не отражает свет

Важно понимать, что пока речь идёт только о складных дисплеях. Всё-таки обычные Samsung умеет делать уже давно, а с гибкими у неё пока не такой большой опыт. Тем не менее, за прошедшие годы корейцы очень далеко продвинулись в производстве складных дисплеев, начав защищать их не пластиковыми наклейками, а полноценными стёклами, а также научившись встраивать фронтальную камеру прямо под матрицу, где её почти не видно.

Посмотрел презентацию Samsung и, кажется, влюбился в Z Flip 3

Высоко вероятно, впрочем, что ряд наработок, которые Samsung применяет в гибких дисплеях, ляжет в основу флагманских смартфонов линейки Galaxy S22. Благодаря полученному опыту компания может сделать их экраны тоньше, экологичнее, ярче и контрастнее за счёт небольшого изменения процесса производства. Так что ждём декабря. Ведь именно в декабре, по слухам, Samsung представит Galaxy S22.

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1 комментарий
  1. DrMeth

    А зачем пушка, когда нужен дисплей?

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