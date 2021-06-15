Дисплей и камера. Стало известно, каким может стать Samsung Galaxy S22

Самый актуальный на сегодня флагман Samsung был выпущен уже полгода назад — в начале 2021 года. Естественно, я говорю о выпуске Galaxy S21. Эта серия поставляется с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 888 или процессором Exynos 2100 собственной разработки Samsung. Линейка включает Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra — все с частотой обновления 120 Гц. Но вот теперь, когда мы находимся ровно посередине между S21 и S22, у нас начали появляться первые данные о том, что нам ждать от новинки. Отчет показывает, что в этой серии по-прежнему будут три модели, как и у предшественницы. Но некоторые собственные особенности у них тоже будут.

Каким будет Galaxy S22

Если верить поступившей информации, стандартная модель Samsung Galaxy S22 будет оснащена дисплеем от 6,06 до 6,1 дюйма. Тем не менее, Galaxy S22+ будет использовать экран размером 6,5 — 6,6 дюйма, а флагманская модель S22 Ultra получит экран 6,8 дюйма. Размер экрана Galaxy S22 и S22+ будет меньше, чем у тех, что продаются сейчас. Изменения не коснутся только версии Galaxy S22 Ultra. Уменьшение экрана — немного странное решение. Даже при том, что я всегда говорил о необходимости выпуска компактных моделей, я не имел в виду, что надо уменьшать существующие модели. Я говорил об отдельных линейках.

Кроме информации об уменьшении диагонали экрана, в отчете также сказано, что Galaxy S22 Ultra будет оснащен OLED-дисплеем, в котором используется технология LTPO. В нынешнем Galaxy S21 Ultra используется экран Infinity-O с разрешением 3200 × 1440. Этот дисплей получил сертификацию HDR10+ и поддерживает адаптивную частоту обновления 10–120 Гц. Однако ожидается, что серия Galaxy S22 сможет использовать еще более низкую частоту обновления для снижения уровня энергопотребления.

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Известно ли, каким будет Galaxy S22

Конечно, это далеко не все, что можно сказать о новом смартфоне. Информация будет появляться и дальше, по мере приближения к дате презентации. Тем не менее, есть еще кое-что важное о новом смартфоне. По имеющейся информации, он не получит камеры под экраном ни в одной из версий. Видимо, компания так и не смогла добиться того уровня качества снимков, которые ей требуется.

Есть у нас так же подтверждение информации о том, какой будет основная камера нового смартфона. Изначально об этом заговорили еще в начале года, сразу после того, как вышел новый на тот момент Galaxy S21.

Более того, информация, которая тогда поступала, была подтверждена официальными источниками. Согласно данным, новый флагман следующего года не получит в своей конструкции сенсор 3D ToF. Samsung высоко ценит этот датчик и он присутствует во многих ее флагманах, таких, как Galaxy S10 и Galaxy S20 Ultra.

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Проблемы с камерой Samsung

Отчасти из-за него у Galaxy S20 Ultra в прошлом году были большие проблемы с автофокусировкой. Компания отказалась от ToF-сенсора в пользу относительно более простой системы лазерной автофокусировки, как в Galaxy Note 20 Ultra. Поскольку изменение не оказало негативного влияния на пользовательский опыт, компания решила придерживаться нового подхода.

Будет ли в Galaxy S22 ToF-сенсор

Если вы ожидали, что ToF-сенсор вернется с Galaxy S22, то лучше не ждать этого, тогда не будет повода разочароваться. Хотя, по словам инсайдеров отрасли, Samsung все же думала о том, чтобы вернуть ToF в свои смартфоны. Поводом для этого стало появления LiDAR в iPhone 12 Pro. Но, если верить тем же источникам, компания изучила настроения покупателей и приняла решение отказаться от возвращения и сконцентрироваться на лазерной автофокусировке.

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Galaxy S22 без сомнения один из самых ожидаемых флагманов ближайшего времени, но до его выхода еще довольно далеко. Тем не менее, если нам что-то станет о нем известно, мы сразу же расскажем об этом на страницах нашего сайта и в нашем Telegram-канале.