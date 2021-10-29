Для чего мы постоянно «торчим» в телефонах и что в этом хорошего

Зависимость от смартфона — это очень плохо. Мы постоянно говорим об этом, акцентируя внимание на самих устройствах, на соцсетях и мессенджерах. Знаете, я слишком большой оптимист и даже в самых плохих вещах всегда ищу что-то хорошее. Вот так на днях я и понял, что зависимость от смартфона иногда помогает мне: не выходить лишний раз из дома, чтобы не оказаться на холоде, не слышать чужой болтовни о каких-то насущных проблемах, к которым мне не хотелось бы иметь отношения. Да, я частенько засиживаюсь в смартфоне и мне стыдно за это. Но нет худа без добра и даже в бочке дегтя, на удивление, можно найти ложку мёда! Так и в зависимости от смартфона есть свои плюсы. Какие же?

Как поднять себе настроение

Вопреки распространенному мнению о том, что социальные сети влияют на нашу самооценку и настроение, они так же способны и помогать нам справляться с невзгодами. Без соцсетей в наше время никуда: допустим, вы расстались с девушкой и решили зайти на ее страницу? Зачем? Да кто его знает.

После посещения страницы своей «экс» вы точно так же можете наткнуться в рекомендациях на страницу другой девушки, с которой уже ничто (и никто) не помешает познакомиться! Не будем включать главного героя из сериала «Как я встретил вашу маму», но кто знает — вдруг это знакомство станет судьбоносным?

А еще вы можете общаться в нашем Telegram-чате: мы рады новым знакомствам!

Как сосредоточиться на работе

Постоянное засиживание в смартфоне вредит вашей продуктивности. Да-да, подобную формулировку вы часто можете прочесть в разных статьях. А как насчет того, чтобы доказать обратное? К примеру, я не могу работать без остановки, уткнувшись в компьютер. Мне нужен заряд положительных эмоций, который даст мне мощный импульс к работе.

Мессенджеры снова к вашим услугам: пообщайтесь с лучшим другом, вспомните что-то интересное, пошутите. Или найдите забавный ролик на YouTube — и вот вы с новыми силами беретесь за работу, не отвлекаясь на посторонние занятия. Минус на минус дает плюс, а засиживание в смартфоне вкупе с прокрастинацией побуждает к кропотливой работе, на которую ранее не хватало сил.

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Правила мобильного этикета

Иногда я замечаю, что мои близкие сидят в телефоне во время нашего общения. Несмотря на «Да-да, я слушаю, продолжай», рассказывать автоматически прекращаешь, пока собеседник не уберет его. Признаться честно, я и сам так делаю. Это плохо, но и в этом есть что-то хорошее. Например, когда кто-то в пятидесятый раз рассказывает одну и ту же историю или снова переходит на ровном месте на что-то негативное.

Согласитесь, слышать этого не хочется, как и впадать в тоску: моя бабушка очень часто увлекается рассказами на тему того, что все плохо, но я на какое-то время выпадаю из диалога, переключившись на смартфон. Сомнительное достижение, но это помогает не испортить себе настроение. В это время, кстати, можно не просто листать ленту, а читать наш интереснейший Яндекс.Дзен!

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Куда девать телефон в спортзале

Тренировка — это святое, я настоятельно рекомендую не отвлекаться на телефон во время занятий спортом. Но раз с зависимостью ничего не поделать, то и в этом есть кое-что хорошее. С горем пополам вы потренируетесь, возможно, не все успеете сделать или это займет чуть больше времени.

Но в том, что вы стоите с телефоном, есть свои плюсы: например, с вами точно никто не попытается завязать беседу. В тренажерном зале полно людей, которые хотят поболтать. Непрерывное общение — это еще хуже, чем зависимость от смартфона. Телефон вы можете спокойно убрать или выключить, а вот от навязчивого собеседника избавиться не получится.

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Как оставаться на связи с друзьями

Я живу один и все мои друзья остались в другом городе. Работа сама по себе подразумевает постоянное «торчание» в гаджетах, рабочий день всегда проходит весело и в нужном ключе. Даже если никто из близких не пишет, я напишу сам. А дальше — все как в тумане. Плохо ли это? Ни капли. Кроме того, засиживание в телефоне помогает оставаться на связи: кому-то из друзей может потребоваться помощь в решении проблемы, а ты всегда рядом. Хорошего человека всегда приятно выручить, не правда ли?

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Как узнавать больше информации

Постоянное чтение новостей — огромная нагрузка на мозг. Многие мои знакомые грешат этим, редко фильтруя информацию. Казалось бы, в этом точно нет ничего хорошего? Не совсем: чтение новостей и статей не только засоряет мозг, но и помогает лучше анализировать информацию, приходить к умозаключениям и по-новому смотреть на вещи. Кроме того, это способ всегда оставаться в курсе происходящих событий. Засиживаетесь в телефоне? Вы точно знаете чуть больше, чем другие!

Засиживаться в смартфоне — безусловно, плохая привычка. Но раз избавиться от нее не получается, то почему бы не найти в ней что-то хорошее?