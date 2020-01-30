Долгое молчание. Первый флагман Motorola за три года. И это не Razr!

Помню, как в свое время у Motorola было несколько удачных моделей, которые очень полюбились покупателям. Я даже не говорю про легендарный Razr. Достаточно вспомнить, например, U6, E398 и, конечно же, V7, который скручивался в сторону. Если у вас такие были, вы их обязательно вспомните. Потом пришло время смартфонов и многие производители сделали шаг вперед, а Motorola не смогла. На этом ее история могла закончиться и компания могла переключиться на производство раций и радиостанций, но в итоге она более менее смогла догнать рынок, выпуская относительно неплохие модели. Последние три года настоящих флагманов не было. Пришло его время.

Мы уже говорили о том, что компания уже начала принимать заказы на переизданный Motorola Razr, который поступит в продажу уже в феврале этого года. Вчера стало известно, что компания подтвердила свое участие на MWC 2020 и запланировала мероприятие для прессы на 23 февраля. На нем покажут новый флагман, которых мы так давно не видели?

Что покажет Motorola на MWC 2020?

Точного списка или названий моделей, о которых пойдет речь в этот день, нет, хотя у Android Headlines есть информация, что новому флагману, которого все давно ждали, все же быть. Напомню, чего-то действительно интересного от американского бренда не было уже три года.

Кроме Motorola Edge Plus от американсокй компании есть и друние новости. Motorola начала продавать складной Razr и выпустила новые видео о нем.

Ожидается, что новый смартфон Motorola получит название Edge Plus. Пока мы ничего о нем не знаем, но само название намекает нам на то, что его дисплей будет иметь изгиб, как у последних моделей Samsung, Huawei и OnePlus. Возможно, это даже будет экран-водопад, как на Huawei Mate 30 Pro или VIVO Nex 3.

Как настоящий флагман, смартфон будет комплектоваться свежайшим процессором Qualcomm Snapdragon 865, как и другие ”лидерские смартфоны” этого года. Кроме этого, у него будет 12 ГБ оперативной памяти и минимум 128 ГБ постоянной.

Это должно сочетаться с Qualcomm Snapdragon 865, который также рассчитан на питание от серии Galaxy S20 и LG V60 ThinQ, а также внушительных 12 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации. В настоящий момент память остается загадкой, но, по крайней мере, 128 ГБ кажутся вполне вероятными. По поводу операционной системы пока ничего неизвестно, но логичнее всего предположить, что речь идет об Android 10.

Скорее всего, на MWC 2020 будет показан не только Motorola Edge Plus, но и Motorola Moto G8. Он будет логическим дополнением Moto G8 Plus, представленного несколько месяцев назад. Главной особенностью станет то, что новинка будет дешевле благодаря некоторым своим особенностям.

Если верить утечкам, он будет иметь 6,4-дюймовый дисплей с тонкими рамками и очень низким по современным меркам разрешением — 1560 на 720 точек. Работать смартфон будет под управлением Android 10, а за его автономность будет отвечать аккумулятор на 4000 мАч. Это будет вполне достаточно для работы Qualcomm Snapdragon 665. В минимальной версии будет всего 2 ГБ оперативки, а в более дорогой 4 ГБ, что тоже не очень много. Минимальный объем встроенного накопителя составит 32 ГБ.

Кроме этого, с большой долей вероятности можно говорить о том, что основная камера будет иметь разрешение 16 Мп с дополнением в виде 8-мегапиксельного ”сверхширика” и 2-мегапиксельного ”макрика”.

Как вам ожидаемая новинка? Обсудим в нашем Telegram-чате?

Смартфон с большим аккумулятором

Закончить рассказ о новинках стоит ожидаемым анонсом на MWC 2020 Motorola Moto G8 Power. Он будет иметь много общего с описанным выше Moto G8, но обзаведется ключевым отличием, которое кроется в его названии.

Этим отличием станет батарея на 5000 мАч, но будут и другие отличия. Например, дисплей с разрешением 2300 на 1800 точек. Диагональ дисплея будет как и у ”младшего брата”, а вот модулей камеры будет целых четыре. Разрешение трех составит: 16 Мп (основной), 8 Мп (широкоугольный) и 2 Мп (макро). Назначение четвертого модуля пока неизвестно, но, скорее всего, это будет 8-мегапиксельный телеобъектив. Разрешение фронталки составит 25 Мп.

В качестве процессора выступит тот же Qualcomm Snapdragon 665. Оперативки будет 4 ГБ, а постоянной памяти 64 ГБ.

Когда начнут продаваться новые Motorola

Даты начала продаж новых смартфонов пока нет, хотя было бы логично предположить, что она будет не сильно удалена от момента презентации. Компания в этом максимально заинтересована, так как смартфонам придется конкурировать не только с Samsung Galaxy S20, но и флагманами других производителей, которые покажут в дни мобильного конгресса.

Из этого можно сделать вывод, что старт продаж состоится не позднее середины марта 2020 года. При этом, отмечается, что в США Motorola Edge Plus будет эксклюзивно распространяться Verizon, как и Razr, на который оператор уже принимает заказы.

Выход новинок от Motorola очень приятен. С одной стороны, это выглядит, как попытка старика повеселиться на молодежной вечеринке, но с другой — это очень приятно. Да и всегда интересно посмотреть, как проявит себя некогда легендарный бренд на фоне суббрендов современных производителей, входящих в большую группу. Думаю, вы понимаете, о чем я. Поэтому запасаемся прохладительными напитками и ждем MWC 2020, на которой, как обычно, будет много интересного.