Доступные смартфоны закончились: Xiaomi спалила цены на POCO X8 Pro, и они вам не понравятся

Компания случайно (или нет) засветила маркетинговые материалы линейки POCO X8 Pro. В них фигурируют рендеры, расцветки и, самое интересное, европейские цены на POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max. Если утечка подтвердится, то новинки станут ощутимо дороже прошлогоднего X7 Pro.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Если верить утекшим в сеть рендерам, POCO X8 Pro выглядит почти так же, как и его прошлогодняя версия: тут привычный плоский дизайн без агрессивных дизайнерских вывертов. Все же, визуальные изменения есть, и они к лучшему.

Например, смартфон стал не таким угловатым, а еще задняя панель теперь сплошная, без яркой вставки другого цвета. Надпись POCO осталась на месте, кнопки на гранях тоже. Немного сместилась и изменилась по форме вспышка. Камеры стали выступать чуть сильнее, а островок уменьшился — возможно, так кажется из-за увеличившихся объективов.

Хотя это и утечка, вряд ли финальный вид должен измениться, ведь POCO X8 Pro — это глобальная версия Redmi Turbo 5, который представили в Китае еще в январе. Так что общая идея понятна: тут ставка на чистый дизайн и модные скругления.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

Теперь в модельном ряду POCO будет два собственных флагмана — X8 Pro и X8 Pro Max. И это не то же самое, что Pro и Pro Max у Apple. У этих смартфонов отличие не столько в дисплеях, сколько в процессорах и батарейках. Честно говоря, точные характеристики новинок раскрыты не полностью. Но, так как это полные близнецы Redmi Turbo 5, то возьмем спецификации этой модели (за исключением аккумулятора и оперативки):

Характеристики POCO X7 Pro POCO X8 Pro POCO X8 Pro Max Экран 6.67″ AMOLED, 120 Гц, 1220×2712 пикселей, до 3200 нит 6.59″ AMOLED, 120 Гц, 1268×2756 пикселей, до 3500 нит 6.83″ AMOLED, 120 Гц, 1280×2772 пикселей до 3500 нит Процессор Dimensity 8400 Ultra Dimensity 8500 Ultra Dimensity 9500s Аккумулятор 6000 мА*ч 6500 мА*ч 8550 мА*ч Зарядка 90 Вт 100 Вт 100 Вт Память и накопитель 8/256 и 12/512 8/256 и 12/512 12/512 и 16/1 ТБ

Как видите, новинки заметно подтянулись по характеристикам, а версия Max должна быть автономнее и немного мощнее за счет более производительного процессора и увеличенного аккумулятора.

Сколько стоит POCO X8 Pro и X8 Pro Max

Кажется, прогнозы аналитиков начинают сбываться: новые смартфоны Xiaomi прибавили в цене. Так, из этой же утечки стала известна стоимость смартфонов. Она, по классике, зависит от комплектации:

POCO X8 Pro 8/256 ГБ — 449,99 евро.

POCO X8 Pro 12/512 ГБ — 499,99 евро.

POCO X8 Pro Max 12/512 ГБ — 549,99 евро.

POCO X8 Pro Max 16/1 ТБ — 599,99 евро.

Внимательные читатели заметили, что цены стали выше. Так, в прошлом году POCO X7 Pro в базовом исполнении оценили в 369,99 евро, а в максимальной версии его можно было купить за 429,99 евро. То есть, прибавка получается порядка 70–80 евро. И это, не считая Max, который новый и его не с чем сравнить.

Почему выросли цены на смартфоны? Все очень просто: у смартфонов подросли характеристики, а еще на конечную стоимость повлиял дефицит оперативной памяти. В Xiaomi и не скрывают, что цены на их устройства прежними уже не будут.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Дата выхода новинок пока не раскрывается. Скорее всего ждать их релиза осталось не так уж и долго: в прошлом году POCO X7 Pro был представлен в начале января.