Экран 120 Гц, камера на 64 Мп и 8 Гб ОЗУ. Этот крутой смартфон на Android будет стоить меньше 10 000 рублей

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Иван Герасимов

Если раньше при покупке недорого смартфона вы могли реально нарваться на глючное устройство, то в 2023 году ситуация с этим заметно улучшилась. Теперь производители предлагают не только приемлемый дизайн, но и неплохую производительность в виде шустрого процессора, который будет тянуть любые задачи. Все еще не верите, что можно купить хороший смартфон за 10 000 рублей? Ну и зря: мы нашли для вас отличную модель с хорошей камерой и дисплеем на 120 Гц, которая вот-вот появится в продаже. Скорее смотрите все причины, почему нужно купить Blackview SHARK 8 одним из первых.

Экран 120 Гц, камера на 64 Мп и 8 Гб ОЗУ. Этот крутой смартфон на Android будет стоить меньше 10 000 рублей. Этот смартфон достоин стать вашим. Тем более, за такие смешные деньги. Фото.

Этот смартфон достоин стать вашим. Тем более, за такие смешные деньги

Недорогой смартфон с экраном 120 Гц

Недорогой смартфон с экраном 120 Гц. Смартфон будет доступен в трех цветах, каждый из которых по-своему хорош. Фото.

Смартфон будет доступен в трех цветах, каждый из которых по-своему хорош

Новый Blackview SHARK 8 получился безумно красивым смартфоном. Несмотря на свою стоимость, производитель установил в него стильный круглый блок камер присущий флагманам, а также использовал в оформлении необычные цвета корпуса с перламутровым переливом. Его толщина составляет всего 8,5 мм, а на выбор есть три модификации:

  • Лунный серый.
  • Обжигающее золото.
  • Галактический голубой.

Спереди смартфон Blackview имеет вполне обычный дизайн для Android-устройств, но есть нюанс. Обратите внимание, что вырез для фронталки выполнен не в виде капельки, а отдельным глазком. Это прерогатива среднебюджетных моделей, но никак не дешевых!

Недорогой смартфон с экраном 120 Гц. Дисплей смартфона Blackview располагает к просмотру контента и не искажает цветопередачу. Фото.

Дисплей смартфона Blackview располагает к просмотру контента и не искажает цветопередачу

Не поскупился производитель и на качественный дисплей: в Blackview SHARK 8 установлен 2.4К Full HD+ экран с поддержкой 120 Гц. Последнюю фишку и вовсе редко встретишь даже в дорогих смартфонах, так как зачастую на этом экономят, ограничиваясь лишь 90 Гц. Также обратите внимание и на тонкие рамки, которые практически не отнимают полезную площадь экрана!

Характеристики Blackview SHARK 8

Недорогой смартфон с мощным процессором

Помимо внешнего вида я настоятельно рекомендую заглянуть «под капот» Blackview SHARK 8 — здесь все очень круто. Смартфон поставляется в комплектации с 8 Гб оперативной памяти, а также 128 или 256 Гб встроенной — на выбор. Увеличить хранилище вы можете при помощи карты памяти до 1 Тб, а оперативку — до 16 Гб за счет функции расширения.

Недорогой смартфон с мощным процессором. Благодаря чипу MediaTek смартфон Blackview царит в AnTuTu и справляется с любыми приложениями. Фото.

Благодаря чипу MediaTek смартфон Blackview царит в AnTuTu и справляется с любыми приложениями

Blackview SHARK 8 работает на базе MediaTek Helio G99 — недорогого, но производительного чипсета для смартфона. В бенчмарке AnTuTu благодаря ему гаджет набирает свыше 420 000 очков, что автоматически говорит о совместимости с любыми играми и приложениями.

Однако производитель позаботился и о дополнительной оптимизации железа. Так, за охлаждение в смартфоне специальная система, которая не дает устройству перегреваться в играх. А технология EROFS вкупе с памятью UFS 2.2 позволяет ускорить работу приложений, не говоря уже об использовании файловой системы F2FS, которая их подгружает для быстрого запуска.

Смартфон с хорошей камерой и батареей

Бытует мнение, что недорогой смартфон с хорошей камерой — миф, так как производитель делает ставку лишь на количество мегапикселей. В Blackview SHARK 8 нашли баланс и установили сенсор Samsung с разрешением на 64 Мп и большим сенсором. В частности, за постобработку фотографий здесь отвечают алгоритмы ArcSoft 7.0, улучшающие детализацию, а технология Super-PD помогает делать четкие снимки в движении или при плохом освещении.

Смартфон с хорошей камерой и батареей. Основная камера работает на основе алгоритмов, поэтом улучшает изображение после его создания. Фото.

Основная камера работает на основе алгоритмов, поэтом улучшает изображение после его создания

Неплохо справляется со своей задачей и фронтальная камера на 13 мегапикселей. У нее есть специальный режим подсветки для съемок при плохого освещении, поддержка бьюти-фильтров и портретный режим. В общем, подойдет не только для видеозвонков, но и сделает крутую аватарку для ваших соцсетей.

Смартфон с хорошей камерой и батареей. Мощная батарея с быстрой зарядкой — залог успеха смартфонов Blackview. Фото.

Мощная батарея с быстрой зарядкой — залог успеха смартфонов Blackview

Ну, и главная фишка смартфонов Blackview — высокая автономность — здесь также присутствует. Новый Shark 8 — не исключение: он имеет мощную батарею на 5000 мА*ч, которой хватит на 7 часов непрерывного просмотра видео или до 437 дней в режиме ожидания. Вернуть гаджет к жизни поможет быстрая зарядка на 33 Вт, поставляемая в комплекте: 15 минут достаточно для достижения 20%!

Какой смартфон с Андроид 13 купить

Отдельного упоминания стоит наличие знаменитой оболочки DokeOS 4.0, работающей на базе Android 13. Она поддерживает быструю передачу данных EasyShare, разделение экрана и другой фирменный софт от Blackview, которого вы не найдете у других производителей. Например, субтитры для видео в реальном времени, приложение Здоровье или настройку фокусировки смартфона, чтобы не отвлекаться от работы.

Какой смартфон с Андроид 13 купить. Операционка от Blackview на порядок круче «чистого» Андроида и предлагает массу интересных функций. Фото.

Операционка от Blackview на порядок круче «чистого» Андроида и предлагает массу интересных функций

Самое приятное — это цена: гаджет еще не появился в продаже, но уже известно, что первым покупателям положена скидка в 49%. То есть, купить смартфон Blackview можно всего за 93.99 доллара (примерно за 8800 рублей по нынешнему курсу). Цена — настоящий подарок, но имейте в виду, что это временное предложение. Продажи Blackview SHARK 8 стартуют 11 ноября — поставьте напоминание, чтобы купить смартфон со скидкой одним из первых!

Купить Blackview SHARK 8

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