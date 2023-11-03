Экран 120 Гц, камера на 64 Мп и 8 Гб ОЗУ. Этот крутой смартфон на Android будет стоить меньше 10 000 рублей

Если раньше при покупке недорого смартфона вы могли реально нарваться на глючное устройство, то в 2023 году ситуация с этим заметно улучшилась. Теперь производители предлагают не только приемлемый дизайн, но и неплохую производительность в виде шустрого процессора, который будет тянуть любые задачи. Все еще не верите, что можно купить хороший смартфон за 10 000 рублей? Ну и зря: мы нашли для вас отличную модель с хорошей камерой и дисплеем на 120 Гц, которая вот-вот появится в продаже. Скорее смотрите все причины, почему нужно купить Blackview SHARK 8 одним из первых.

Недорогой смартфон с экраном 120 Гц

Новый Blackview SHARK 8 получился безумно красивым смартфоном. Несмотря на свою стоимость, производитель установил в него стильный круглый блок камер присущий флагманам, а также использовал в оформлении необычные цвета корпуса с перламутровым переливом. Его толщина составляет всего 8,5 мм, а на выбор есть три модификации:

Лунный серый.

Обжигающее золото.

Галактический голубой.

Спереди смартфон Blackview имеет вполне обычный дизайн для Android-устройств, но есть нюанс. Обратите внимание, что вырез для фронталки выполнен не в виде капельки, а отдельным глазком. Это прерогатива среднебюджетных моделей, но никак не дешевых!

Не поскупился производитель и на качественный дисплей: в Blackview SHARK 8 установлен 2.4К Full HD+ экран с поддержкой 120 Гц. Последнюю фишку и вовсе редко встретишь даже в дорогих смартфонах, так как зачастую на этом экономят, ограничиваясь лишь 90 Гц. Также обратите внимание и на тонкие рамки, которые практически не отнимают полезную площадь экрана!

Характеристики Blackview SHARK 8

Недорогой смартфон с мощным процессором

Помимо внешнего вида я настоятельно рекомендую заглянуть «под капот» Blackview SHARK 8 — здесь все очень круто. Смартфон поставляется в комплектации с 8 Гб оперативной памяти, а также 128 или 256 Гб встроенной — на выбор. Увеличить хранилище вы можете при помощи карты памяти до 1 Тб, а оперативку — до 16 Гб за счет функции расширения.

Blackview SHARK 8 работает на базе MediaTek Helio G99 — недорогого, но производительного чипсета для смартфона. В бенчмарке AnTuTu благодаря ему гаджет набирает свыше 420 000 очков, что автоматически говорит о совместимости с любыми играми и приложениями.

Однако производитель позаботился и о дополнительной оптимизации железа. Так, за охлаждение в смартфоне специальная система, которая не дает устройству перегреваться в играх. А технология EROFS вкупе с памятью UFS 2.2 позволяет ускорить работу приложений, не говоря уже об использовании файловой системы F2FS, которая их подгружает для быстрого запуска.

Смартфон с хорошей камерой и батареей

Бытует мнение, что недорогой смартфон с хорошей камерой — миф, так как производитель делает ставку лишь на количество мегапикселей. В Blackview SHARK 8 нашли баланс и установили сенсор Samsung с разрешением на 64 Мп и большим сенсором. В частности, за постобработку фотографий здесь отвечают алгоритмы ArcSoft 7.0, улучшающие детализацию, а технология Super-PD помогает делать четкие снимки в движении или при плохом освещении.

Неплохо справляется со своей задачей и фронтальная камера на 13 мегапикселей. У нее есть специальный режим подсветки для съемок при плохого освещении, поддержка бьюти-фильтров и портретный режим. В общем, подойдет не только для видеозвонков, но и сделает крутую аватарку для ваших соцсетей.

Ну, и главная фишка смартфонов Blackview — высокая автономность — здесь также присутствует. Новый Shark 8 — не исключение: он имеет мощную батарею на 5000 мА*ч, которой хватит на 7 часов непрерывного просмотра видео или до 437 дней в режиме ожидания. Вернуть гаджет к жизни поможет быстрая зарядка на 33 Вт, поставляемая в комплекте: 15 минут достаточно для достижения 20%!

Какой смартфон с Андроид 13 купить

Отдельного упоминания стоит наличие знаменитой оболочки DokeOS 4.0, работающей на базе Android 13. Она поддерживает быструю передачу данных EasyShare, разделение экрана и другой фирменный софт от Blackview, которого вы не найдете у других производителей. Например, субтитры для видео в реальном времени, приложение Здоровье или настройку фокусировки смартфона, чтобы не отвлекаться от работы.

Самое приятное — это цена: гаджет еще не появился в продаже, но уже известно, что первым покупателям положена скидка в 49%. То есть, купить смартфон Blackview можно всего за 93.99 доллара (примерно за 8800 рублей по нынешнему курсу). Цена — настоящий подарок, но имейте в виду, что это временное предложение. Продажи Blackview SHARK 8 стартуют 11 ноября — поставьте напоминание, чтобы купить смартфон со скидкой одним из первых!

Купить Blackview SHARK 8