Экран 90 Гц, обратная зарядка и камера 50 Мп: Xiaomi представила Redmi 10 за 11 тысяч рублей

Xiaomi уже давно не называют китайской Apple. Она успешно переросла это прозвище и теперь выпускает вполне себе самобытные, а в чём-то даже уникальные устройства, которые совершенно не похожи на то, что делают в Купертино. Однако кое-какое сходство между двумя компаниями всё-таки есть. Xiaomi, как и Apple, сохранила любовь к так называемым тихим релизам, когда новый продукт выпускается не то что без накачки рекламой, а вообще без каких-либо мероприятий. Именно таким был релиз Redmi 10.

Несмотря на знаковость этой модели для Xiaomi, она представила Redmi 10 максимально тихо. Компания не посвятила ему официальной презентации, а просто разместила информацию о новинке у себя на сайте. Дескать, кому надо, и так найдут. А тех, кому не надо, — практически не существует. Ведь новинка получилась реально супер-прорывной в духе «той самой Xiaomi», когда её смартфоны были самым настоящим топом за свои деньги. Посмотрите сами.

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Redmi 10 крут всем: и ценой, и характеристиками, и даже внешность у него нетипична для бюджетников. Глядя на него, невольно ловишь ассоциации с Xiaomi Mi 11 – настолько круто проработан его дизайн. Xiaomi решила не гробить аппарат, и сделала ставку на флагманское оформление. В конце концов, продажи у флагманов новинка точно не откусит, а её покупателям будет приятно.

Стоит ли покупать Redmi 10

Доминантой всего дизайна Redmi 10, бесспорно, является камера. Она тут большая, выдающаяся и красочно оформленная. Дизайнеры явно дают понять, что это если не полноценный камерофон, то по крайней мере стажёр, который идёт к тому, чтобы стать им. Учитывая, разрешение основной камеры в 50 Мп, сомневаться в этом практически не приходится. Всё-таки подобные модули принято ставить в более продвинутые и более дорогие аппараты.

Характеристики Redmi 10:

Дисплей – 6,5”, LCD, 90 Гц

Процессор – MTK Helio G88

Память – 4/64, 6/128 ГБ

Камера – 50/8/2/2 Мп

Аккумулятор – 5000 мА*ч, 18 Вт

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Программную основу Redmi 10 составляет MIUI 12.5 на базе Android 11. Это естественно, поскольку до релиза Android 12 остаётся ещё несколько месяцев. Но поскольку смартфон новый, ему гарантированно светит обновление и до Android 12, и скорее всего до Android 13 тоже. Поэтому не заморачивайтесь на этот счёт. Тем более, даже если Xiaomi прекращает выпускать новые версии Android для своих смартфонов, MIUI она всё равно обновляет.

Сколько стоит Redmi 10

Интересно, что Redmi 10 хоть и не поддерживает беспроводную зарядку сам, обладает функцией реверсивной зарядки. По крайней мере, так указано в его спецификациях. Это немного странно, но вполне реально. Всё-таки за приём и отдачу питания отвечают разные компоненты, и, не став внедрять индукционный модуль в Redmi 10, Xiaomi немного сэкономила, но при этом сделала ход конём, добавив реверс.

Xiaomi не стала экономить на комплектации Redmi 10 и добавила туда нормальный такой блок питания на 22,5 Вт. Это хороший показатель, который с лихвой обеспечит смартфону быструю зарядку до 100% всего за один час. Кстати говоря, не удивлюсь, если реверсивная зарядка у Redmi 10 будет работать только те моменты, когда смартфон сам подключён к источнику питания. Как по мне, это и к лучшему.

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Стоит такое добро подозрительно дёшево даже для Xiaomi. В базовой конфигурации Redmi 10 с объёмом памяти 4/64 ГБ стоит 150 долларов, что чуть больше 11 тысяч рублей. А за дополнительные 25 долларов (то есть плюс 2000 рублей к исходной цене) вы получите топовую версию с объёмом памяти 6/128 ГБ. Это, естественно, более выигрышный вариант, который позволит вам чувствовать себя спокойно намного дольше.