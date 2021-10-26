Еще два бренда могут сделать складные телефоны в этом году

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 0

Складные телефоны сделать не так просто, как обычные. Типовые запчасти продаются на каждом углу, и, по сути, любой человек с определенными знаниями может их купить и собрать себе смартфон. Складные смартфоны намного сложнее и для их сборки нельзя просто купить детали. Скорее всего, даже если у вас есть деньги, вам просто не продадут их, как частнику и мелкому производителю. Поэтому для развития этого направления надо иметь технологии, которые пока есть в основном только у Samsung. То, что показывала Huawei, в силу определенных обстоятельств так и не стало массовым. Поэтому мы и имеем только одного лидера, который в этом году упрочил свои позиции благодаря новым Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 и их широкой доступности. Теперь у нас есть еще три компании, которые готовятся к запуску складных устройств. При этом две из них могут представить свои продукты до конца года.

Когда цены упадут, складные телефоны могут стать массовыми благодаря своей универсальности.

Новый складной телефон

Постоянный аналитик Bald Panda заявил на Weibo, что Oppo выпустит складной телефон в следующем месяце. Он добавил, что устройство будет оснащено 8-дюймовым складным экраном LTPO с частотой 120 Гц и чипсетом серии Snapdragon 888.

Неделей ранее другой инсайдер — Digital Chat Station — заявил, что устройство будет оснащено складным экраном QHD+ с частотой обновления 120 Гц и диагональю от 7,8 до 8 дюймов. В качестве процессора, по этому прогнозу, должен использоваться тот же Snapdragon 888, а основная камера должна получить сенсор IMX766 с разрешением 50 Мп. В целом характеристики довольно очевидные для современного складного флагмана, но это не делает новинку менее интересной.

Почему именно складные телефоны — то, чего мы так долго ждали.

Когда выйдет складной OPPO

Самое приятное, что утечка сулит нам новую премьеру до того срока, который предполагался ранее. Сообщалось, что китайская компания из ТОП-5 мировых производителей выпустит складной телефон только в следующем году, но сейчас появилась информация, что премьера состоится уже до конца 2021 года.

OPPO

OPPO уже показывала модель X 2021, но она была раздвижной. Лично мне кажется, что это не менее перспективно, чем раскладушки.

Правда, надо сделать скидку на специфику китайских смартфонов. Во-первых, нам еще в прошлом году показали раздвижной OPPO X 2021. Я даже познакомился с ним лично и был приятно впечатлен увиденным. Вот только в продажу устройство так и не поступило, оставшись концептом.

Раскрыты характеристики нового складного смартфона от Xiaomi.

Во-вторых, даже если будет презентация и на ней скажут, что продажи стартуют до конца года, маловероятно, что телефоны сразу появятся везде. Скорее всего, сначала они будут продаваться только на территории Китая, а уже потом попадут в другие страны. Это что касается официальных продаж. Неофициальные могут начаться почти одновременно с китайскими, но цена будет слишком высокой. Особенно, учитывая, что телефон и так будет не из дешевых.

Я бы попользовался таким устройством. А вы?

Сколько стоит складной телефон OPPO

Что касается цены, то тут все может быть еще интереснее. OPPO активно пытается зарекомендовать себя как премиальный бренд, и ее телефоны стоят совсем недешево на фоне китайских конкурентов. Они действительно хорошие, но часто слишком дорогие. Новый складной телефон не будет исключением. Поэтому, скорее всего, мы можем говорить о минимуме цены на уровне примерно 1700 долларов.

Раз уж мы заговорили о новых складных телефонах, нельзя не вспомнить стремление Honor сделать что-то подобное и возможный приход в эту отрасль самой Google.

iPHone

По слухам, даже Apple готовит складной iPhone. Так что Google просто не может не работать в этом направлении.

Выйдет ли складной Google Pixel

Про последнюю уже было достаточное количество слухов, а одно из первых упоминаний было еще в конце прошлого года. Многие даже считали, что компания специально рассказала все о новом Google Pixel 6 за два месяца до презентации, чтобы на ней выкатить новую раскладушку и шокировать всех этим.

Пользователи рассказали, чего им не хватает в складных смартфонах.

К сожалению, этого не произошло, и теперь в среде аналитиков время от времени бытует мнение, что компания выпустит свой первый складной Google Pixel Fold до конца этого года. Подтверждений пока нет, но информация-то интересная. В такое хочется верить. Только представьте себе, сразу две новых раскладушки под Новый год. Это действительно подарок.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Вредно ли читать с телефона

К сожалению, с годами получается мало читать. Нет времени или настроения читать книги без отрыва, приходится пользоваться смартфоном, но и это не лучший вариант. Есть электронная книга, но ею получается пользоваться очень редко. Что уж говорить про бумажные книги - носить ее с собой не всегда удобно. В итоге, единственный рабочий вариант - чтение со смартфона. Кроме того, если и пользоваться гаджетом для чтения электронных книг, то предварительно лучше включить авиарежим, чтобы не отвлекаться на пуши из социальных сетей. Давайте разбираться, насколько вредно читать с небольшого экрана? И что выбрать для чтения, чтобы окончательно не угробить зрение?

Читать далее
Телефон
Что будет, если уронить телефон с высоты больше 1 метра

Телефоны очень меленькие и часто имеют скользкий корпус. Особенно, зимой на морозе, когда кожа рук становится более сухой, и отполированные корпуса выскакивают из них с особенной легкостью. Уверен, что многие после падения телефона проверяют корпус, и если с ним все нормально, просто забывают об инциденте. А ведь повреждения могут быть и внутренними. Они даже более неприятны, чем внешние, которые можно прикрыть чехлом или сразу отремонтировать. Samsung это понимает, и введя новую функцию, постепенно перестает принимать в ремонт устройства, которые падали с высоты более метра. Интересен даже не сам этот факт, а то, как компания выявляет такие падения. А еще то, что ее путем могут пойти и другие производители телефонов. Давайте разбираться в проблеме, и на всякий случай держите телефон крепче, пока будете листать эту статью.

Читать далее
OnePlus и Oppo
OnePlus и Oppo будут делать свои смартфоны вместе

Ключевых производителей смартфонов, которые ведут свои разработки с нуля и предлагают рынку настоящие новшества, не так уж и много. Samsung, Huawei, Xiaomi, BBK. Вот, пожалуй, и весь список. В принципе, есть и другие бренды, но они в большинстве своём не являются самостоятельными акторами и, как правило, принадлежат другим, более сильным игрокам. Они специально создают новые суббренды, чтобы на рынке было хоть какое-то разнообразие. Но такого, чтобы бренды, наоборот, объединялись, раньше как-то не было.

Читать далее
Новый комментарий