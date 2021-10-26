Еще два бренда могут сделать складные телефоны в этом году

Складные телефоны сделать не так просто, как обычные. Типовые запчасти продаются на каждом углу, и, по сути, любой человек с определенными знаниями может их купить и собрать себе смартфон. Складные смартфоны намного сложнее и для их сборки нельзя просто купить детали. Скорее всего, даже если у вас есть деньги, вам просто не продадут их, как частнику и мелкому производителю. Поэтому для развития этого направления надо иметь технологии, которые пока есть в основном только у Samsung. То, что показывала Huawei, в силу определенных обстоятельств так и не стало массовым. Поэтому мы и имеем только одного лидера, который в этом году упрочил свои позиции благодаря новым Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 и их широкой доступности. Теперь у нас есть еще три компании, которые готовятся к запуску складных устройств. При этом две из них могут представить свои продукты до конца года.
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Новый складной телефон
Постоянный аналитик Bald Panda заявил на Weibo, что Oppo выпустит складной телефон в следующем месяце. Он добавил, что устройство будет оснащено 8-дюймовым складным экраном LTPO с частотой 120 Гц и чипсетом серии Snapdragon 888.
Неделей ранее другой инсайдер — Digital Chat Station — заявил, что устройство будет оснащено складным экраном QHD+ с частотой обновления 120 Гц и диагональю от 7,8 до 8 дюймов. В качестве процессора, по этому прогнозу, должен использоваться тот же Snapdragon 888, а основная камера должна получить сенсор IMX766 с разрешением 50 Мп. В целом характеристики довольно очевидные для современного складного флагмана, но это не делает новинку менее интересной.
Почему именно складные телефоны — то, чего мы так долго ждали.
Когда выйдет складной OPPO
Самое приятное, что утечка сулит нам новую премьеру до того срока, который предполагался ранее. Сообщалось, что китайская компания из ТОП-5 мировых производителей выпустит складной телефон только в следующем году, но сейчас появилась информация, что премьера состоится уже до конца 2021 года.
Правда, надо сделать скидку на специфику китайских смартфонов. Во-первых, нам еще в прошлом году показали раздвижной OPPO X 2021. Я даже познакомился с ним лично и был приятно впечатлен увиденным. Вот только в продажу устройство так и не поступило, оставшись концептом.
Раскрыты характеристики нового складного смартфона от Xiaomi.
Во-вторых, даже если будет презентация и на ней скажут, что продажи стартуют до конца года, маловероятно, что телефоны сразу появятся везде. Скорее всего, сначала они будут продаваться только на территории Китая, а уже потом попадут в другие страны. Это что касается официальных продаж. Неофициальные могут начаться почти одновременно с китайскими, но цена будет слишком высокой. Особенно, учитывая, что телефон и так будет не из дешевых.
Сколько стоит складной телефон OPPO
Что касается цены, то тут все может быть еще интереснее. OPPO активно пытается зарекомендовать себя как премиальный бренд, и ее телефоны стоят совсем недешево на фоне китайских конкурентов. Они действительно хорошие, но часто слишком дорогие. Новый складной телефон не будет исключением. Поэтому, скорее всего, мы можем говорить о минимуме цены на уровне примерно 1700 долларов.
Раз уж мы заговорили о новых складных телефонах, нельзя не вспомнить стремление Honor сделать что-то подобное и возможный приход в эту отрасль самой Google.
Выйдет ли складной Google Pixel
Про последнюю уже было достаточное количество слухов, а одно из первых упоминаний было еще в конце прошлого года. Многие даже считали, что компания специально рассказала все о новом Google Pixel 6 за два месяца до презентации, чтобы на ней выкатить новую раскладушку и шокировать всех этим.
Пользователи рассказали, чего им не хватает в складных смартфонах.
К сожалению, этого не произошло, и теперь в среде аналитиков время от времени бытует мнение, что компания выпустит свой первый складной Google Pixel Fold до конца этого года. Подтверждений пока нет, но информация-то интересная. В такое хочется верить. Только представьте себе, сразу две новых раскладушки под Новый год. Это действительно подарок.