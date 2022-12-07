Эти пять смартфонов выйдут до конца месяца. Какой выберете?

Ожидается, что количество запусков смартфонов в ближайшем месяце будет слишком большим. Это связано с тем, что некоторые из громких запусков, запланированных на более ранние даты, были отложены. Поэтому мы можем ждать их буквально со дня на день. И если вы прочитаете эту статью не сразу после ее выхода, они уже могут быть представлены. Всего в ближайшие дни мероприятия могут провести 5 брендов. Три из них пройдут в Китае, а остальные два — на мировых рынках. Среди компаний, которые представят новые телефоны, будут Xiaomi, iQOO, Huawei, Tecno и Realme. Давайте посмотрим на все телефоны, ждать которые осталось совсем недолго.

Tecno Phantom X2 — мощный недорогой телефон

Запуск Tecno Phantom X2 запланирован на 7 декабря. Пресс-конференция пройдет в Дубае. Благодаря утечкам и официальным тизерам мы многое знаем о преемнике оригинального Phantom X. Его основными особенностями станут чипсет MediaTek Dimensity 9000 и 6,8-дюймовый изогнутый дисплей Super AMOLED с разрешением FHD+ 120 Гц.

Другие ожидаемые функции включают 64 Мп систему с тремя камерами, 32 Мп селфи-камеру, Android 12 и аккумулятор емкостью 5100 мАч.

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Realme 10 Pro — новые Риалми

Серия Realme 10 Pro должна выйти на мировые рынки 8 декабря. Эти телефоны уже официально представлены в Китае, поэтому мы знаем о них все.

Realme 10 Pro Plus поставляется с 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем FHD+ c частотой 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 1080, 108 Мп основной камерой, 16 Мп селфи-камерой, Android 13, батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.

Realme 10 Pro поставляется с 6,72-дюймовым ЖК-экраном FHD+ 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 695, основной камерой на 108 Мп, селфи-камерой 16 Мп, Android 13, батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки 33 Вт.

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Xiaomi 13 — когда выйдет Сяоми 13

Серия Xiaomi 13 должна была выйти еще 1 декабря, но она была отложена. Хотя компания еще не объявила новую дату запуска, есть все основания полагать, что ждать осталось буквально несколько дней. Если это не так, что тогда ориентируемся уже на начало следующего года.

Согласно тизерам и утечкам, линейка состоит из двух моделей, а именно Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, Обе будут иметь схожий дизайн, однако базовая версия будет меньше и будет иметь плоский дисплей вместо изогнутой панели, как в Pro-версии.

Дуэт будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Они будут оснащены системой с тремя камерами на базе Leica. Датчики будут разными, но у них будет три самых нужных объектива — сверхширик, ширик и телевик.

Обе модели будут защищены от пыли и воды по стандарту IP68. Они будут поддерживать проводную зарядку мощностью 67 Вт (стандартная)/120 Вт (Pro), беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и реверсивную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

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iQOO 11 — смартфон с самой быстрой зарядкой

Запуск серий iQOO 11 и iQOO Neo 7 SE должен был состояться 2 декабря. Но, к сожалению, мероприятие было отложено, а новая дата запуска еще не объявлена. Устройства, скорее всего, также дебютируют в ближайшие дни.

Согласно официальным тизерам и утечкам, семейство iQOO 11 будет состоять из iQOO 11 и iQOO 11 Pro, они будут выглядеть одинаково, но с одним существенным отличием. Профессиональная модель будет иметь изогнутый дисплей вместо плоского, как у обычной модели.

Говорят, что вариант Pro оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем Samsung E6 с разрешением QHD+ 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, 50 Мп основной камерой Sony IMX866, батареей емкостью 4700 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 200 Вт и многим другим.

iQOO Neo 7 SE, как ожидается, будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем FHD+ AMOLED, процессором MediaTek Dimensity 8200, 64 Мп основной камерой, Android 13, батареей емкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и многим другим.

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Huawei Enjoy 50z — еще один отложенный телефон

Huawei запланировала пресс-конференцию в Китае на 2 декабря. Это мероприятие было отложено, как и два озвученных ранее. Компания еще не объявила о новой дате, но, скорее всего, мероприятие также состоится в самые ближайшие дни.

Компания подтвердила, что представит на этом мероприятии два телефона, а именно Huawei Enjoy 50z и Huawei Nova 10 SE. Оба они уже официально представлены на мировых рынках. Поэтому локальное мероприятие интересует нас не очень сильно само по себе, но такие запуски часто влияют на доступность и цену устройств.