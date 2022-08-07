Эти шесть телефонов я жду больше всего, но вряд ли куплю их

Уже совсем скоро мы получим сразу три новых крутых телефона. Изначально на следующей неделе планировалось провести одно мероприятие по запуску смартфонов. Но теперь на нее сдвинулись еще два мероприятия, которые вызывают не меньше интереса, и так получилось, что именно они оказались самыми интересными из того, что нас ждет в ближайшее время. Самой крупной конференцией станет Samsung Galaxy Unpacked, посвященное складным телефонам следующего поколения. Но будет и еще два не менее значимых на первый взгляд мероприятия, которые не могут остаться незамеченными. Давайте взглянем на все телефоны, которые будут выпущены на следующей неделе. Лично я не готов их купить, но с нетерпением жду презентации.

Какие новые телефоны выйдут в августе

Тремя моделями, о которых пойдет речь, являются новые складные смартфоны Samsung, несколько моделей Motorola и немного необычный OnePlus. Последний выглядит не очень хорошо, но такое уже было, и новым этот дизайн назвать сложно.

Если говорить по моделям, то ждем мы следующие:

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Motorola Razr 2022

Moto Edge X30 Pro

Moto S30 Pro

OnePlus Ace Pro

Когда выйдет складной Samsung

Следующее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked запланировано на 10 августа. Оно начнется в 16:30 по московскому времени. Конференция будет транслироваться в прямом эфире на официальном YouTube-канале компании. Зрители также могут выбрать просмотр события в метавселенной (Samsung 837X).

Ожидается, что южнокорейский гигант электроники представит на этой конференции пять продуктов. Но только два из них будут смартфонами: Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

Говорят, что складные устройства нового поколения компании будут иметь незначительные изменения и улучшенные характеристики по сравнению с их предшественниками. Кроме того, Samsung может отказаться от брендинга «Z», и поэтому устройства могут называться просто Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4.

Ожидается, что эти телефоны будут сопровождаться тремя аксессуарами. Двумя из них станут умные часы под названием Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. А еще нам должны показать наушники Galaxy Buds 2 Pro.

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Новые модели Motorola

Мероприятие Motorola изначально было запланировано на 2 августа и должно было пройти в Китае, однако его отложили на неопределенный срок. Компания должна была анонсировать три устройства, а именно: складной Motorola Razr 2022, Moto Edge X30 Pro и Moto S30 Pro.

Бренд, принадлежащий Lenovo, еще не объявил новую дату запуска. Но согласно JD (розничному продавцу), первые два телефона могут поступить в продажу 11 августа. Это говорит о том, что событие должно состояться либо до этой даты, либо в нее.

Говоря о телефонах, то Motorola Razr 2022 — складной смартфон третьего поколения компании. Он будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Flip 4. От этого их почти одновременный выход становится еще более интересным. Кроме того, Moto Edge X30 Pro — первый в мире смартфон с основной камерой на 200 Мп. Наконец, Moto S30 Pro является тем, что принято называть убийцей флагманов.

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Чем One Plus 10T отличается от Ace Pro

OnePlus Ace Pro должен был выйти 3 августа в Китае. Но его запуск был отложен, как и у Motorola. В любом случае устройство официально поступило на другие рынки в виде OnePlus 10T, как и планировалось, в тот же день. Теперь он может выйти в своей родной стране самое раннее на следующей неделе. Именно эту дату стоит считать официальным началом истории модели.

Единственная разница между OnePlus Ace Pro и OnePlus 10T — это программное обеспечение. Китайская версия телефона работает под управлением ColorOS 12.1 на базе Android 12. В то время, как для глобального варианта выбрали OxygenOS 12.1, которая по сути является клоном ColorOS 12.1.

Основные особенности телефона включают чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, до 16 ГБ ОЗУ, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт и 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX766 с поддержкой оптической стабилизации изображения.