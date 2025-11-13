Эти смартфоны далеко не новинки, но они подешевели так, что их обязательно надо брать

Герман Вологжанин

В этом году распродажа 11.11 на AliExpress бьет все рекорды по безумию скидок. Новейшие флагманы vivo там отдают по 45 тысяч рублей, и даже устройства OnePlus 15 сейчас стартует по более чем адекватной цене. Тем не менее, мы решили немного сместить акцент с горячих новинок на прошлогодние смартфоны, ведь на фоне более свежих моделей они подешевели вдвойне и при этом не потеряли в своей актуальности.

Эти смартфоны далеко не новинки, но они подешевели так, что их обязательно надо брать. Выбрали прошлогодние смартфоны, которые круче новых. Изображение: Lim Reviews. Фото.

Выбрали прошлогодние смартфоны, которые круче новых. Изображение: Lim Reviews

Цены актуальны на момент публикации материала

HONOR 200 — недорогой камерофон

HONOR 200 появился в нашей стране год назад и с тех пор обрел статус бестселлера. Еще бы, ведь этот среднебюджетник не только получил достойный чипсет Snapdragon 7 Gen 3, но и крутую камеру с оптическим зумом, что ранее считалось уделом флагманом. Вот только стоил он на старте продаж 45-55 тысяч рублей. А что сейчас? А сейчас его цена опустилась настолько, что купить HONOR 200 можно менее чем за 15 тысяч рублей!

HONOR 200 — недорогой камерофон. Недорогой камерофон вам в карман. Фото.

Недорогой камерофон вам в карман

Цена: от 14 595 ₽

Купить HONOR 200

Конечно, велик соблазн не рассматривать к покупке прошлогоднюю модель, ведь на прилавках есть новая — HONOR 400. Однако она не только дороже, но и по многим параметрам хуже предшественника. В частности, у нее нет телеобъектива с оптическим зумом, поэтому HONOR 200 остается безальтернативным вариантом для тех, кто ищет камерофон до 20000 рублей.

Лайфхаки для распродажи 11.11 на AliExpress

POCO F6 — мощный смартфон до 20K

Плюс-минус столько же сейчас стоит POCO F6. Это представитель прошлогодней линейки флагманов POCO, который отличается от конкурентов чрезвычайно мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3 (1.5 млн в AnTuTu), а также отнюдь не самым лопатистым корпусом. В России он стартовал в прошлом году за 44 990 ₽, а сейчас продается на AliExpress за 16 454 ₽. И это в топовой конфигурации на 12/512 ГБ!

POCO F6 — мощный смартфон до 20K. Миллионы антутушной мощи и 512 ГБ памяти. Фото.

Миллионы антутушной мощи и 512 ГБ памяти

Цена: от 16 454 ₽

Купить POCO F6

Помимо мощного железа смартфон POCO F6 готов порадовать неплохой камерой Sony с оптической стабилизацией, четким AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, а еще быстрой зарядкой на 90 Вт. Искали недорогой смартфон для игр? Значит, надо брать!

Nubia Z60S Pro — смартфон с 1 ТБ памяти

Смартфоны ZTE, к коим относится линейка Nubia, редко попадают в поле нашего внимания, но рассказать о Nubia Z60S Pro однозначно стоит. Казалось бы, чего тут необычного? Ну, премиальный корпус из стекла и металла. Да, мощный, пускай и не новый, чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Лучшая макро-камера на рынке тут тоже есть. Но что тут такого, чего нет у других смартфонов до 30000 рублей? А как вам 16/1024 ГБ памяти, а?

Nubia Z60S Pro — смартфон с 1 ТБ памяти. Android-смартфон с рекордным объемом памяти для глобального рынка. Фото.

Android-смартфон с рекордным объемом памяти для глобального рынка

Цена: от 28 149 ₽

Купить Nubia Z60S Pro

Удивительно, но смартфон в варианте с накопителем на 1 ТБ доступен в глобальной версии. Это модель, полностью адаптированная под Россию, и далеко не самая старая. Она вышла в прошлом году, а потому продолжает получать обновления и однозначно заслуживает внимания сейчас.

Прикольные товары с распродажи 11.11 на AliExpress

Xiaomi 14T Pro — флагман с камерой Leica

В последнее время T-серия Xiaomi перестала считаться народной. Особенно это касается Pro-версий. Шутка ли: в прошлом году Xiaomi 14T Pro оценили в России на 74 990 ₽. Сумма слишком большая даже для смартфона с камерой Leica. Но сейчас все поменялось: на AliExpress прошлогодняя модель стоит меньше 30 тысяч!

Xiaomi 14T Pro — флагман с камерой Leica. Камера Leica и топовый чип дешевле 30K. Фото.

Камера Leica и топовый чип дешевле 30K

Цена: от 28 853 ₽

Купить Xiaomi 14T Pro

Может быть, Xiaomi 14T Pro не является лучшим смартфоном до 30000 рублей. Однако найти ему конкурентов, способных наряду с топовым чипом Dimensity 9400+ предложить премиальные материалы корпуса и зарядку на 120 Вт, будет очень сложно.

HONOR Magic V2 — складной смартфон

Складной смартфон, будь то Galaxy Z Fold или его конкуренты, — штука очень дорогая, и берут ее обычно для понта. Вот и HONOR Magic V2, когда только появился в России год назад, стоил 179 990 ₽. Обычная цена для смартфона с гибким экраном, но неадекватная в контексте нашего рынка. Думали-думали ребята из HONOR, да и опустили ценник до 47 775 ₽. Теперь он стоит как обычный субфлагман!

HONOR Magic V2 — складной смартфон. Не упустите шанс забрать складной смартфон по рекордной цене. Фото.

Не упустите шанс забрать складной смартфон по рекордной цене

Цена: от 47 775 ₽

Купить HONOR Magic V2

Да, работает HONOR Magic V2 на не самом последнем флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2. Однако запаса его производительности все равно хватает с головой, а кроме гибкого экрана смартфон предлагает тройную камеру с оптическим зумом и большими сенсорами. Так что текущая цена HONOR Magic V2 кажется фантастической, с какой стороны ни взгляни.

Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны realme и какой среди них самый мощный
Xiaomi сделала новые часы REDMI Watch 6. Это аналог Apple Watch, который работает 24 дня
HONOR сделала самый необычный смартфон со встроенным роботом
Первые обзоры vivo X300: за что хвалят и критикуют самый раскрученный камерофон

Вчера в Шанхая состоялась презентация vivo X300 — линейки смартфонов, на которую в год своего 30-летия бренд из Поднебесной делает большую ставку. На мероприятие, прошедшее в чаше огромного стадиона, свезли журналистов и блогеров со всего света, дабы по китайской традиции перед всем миром унизить Apple и похвастаться своим новым продуктом, чей релиз в том числе ожидается на территории России. Несмотря на то, что большинство отзывов на vivo X300 носят хвалебный характер, в обзорах нового смартфона нам удалось отыскать кое-что, о чем vivo предпочла умолчать.

Читать далее
В Россию привезли мощные смартфоны iQOO с батареями, как у повербанков. Они круче любого POCO

Еще пару лет назад об iQOO знала лишь горстка гиков, которая заказывает на AliExpress китайские версии смартфонов, вручную устанавливает сервисы Google, выпиливает следы из Поднебесной и как-то живет с отсутствием нужных частот 4G. С недавнего времени компания официально присутствует на нашем рынке, продавая полностью адаптированные под наши реалии устройства, и, что очень важно, не ломит цены в отечественной рознице. Свежий пример — новые смартфоны iQOO Z10 и iQOO Neo 10, представленные 29 мая в Москве, и уже поступившие в продажу.

Читать далее
Представлен realme GT8 Pro со сменными островками камер: круто и недорого

Китайская компания realme представила долгожданный флагман серии GT: модель GT8 Pro, призванную вывести мобильную фотографию на новый уровень. Старт продаж уже сегодня. В статье разбираем ключевые характеристики и уникальные особенности новинки.

Читать далее
