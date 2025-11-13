Эти смартфоны далеко не новинки, но они подешевели так, что их обязательно надо брать

В этом году распродажа 11.11 на AliExpress бьет все рекорды по безумию скидок. Новейшие флагманы vivo там отдают по 45 тысяч рублей, и даже устройства OnePlus 15 сейчас стартует по более чем адекватной цене. Тем не менее, мы решили немного сместить акцент с горячих новинок на прошлогодние смартфоны, ведь на фоне более свежих моделей они подешевели вдвойне и при этом не потеряли в своей актуальности.

HONOR 200 — недорогой камерофон

HONOR 200 появился в нашей стране год назад и с тех пор обрел статус бестселлера. Еще бы, ведь этот среднебюджетник не только получил достойный чипсет Snapdragon 7 Gen 3, но и крутую камеру с оптическим зумом, что ранее считалось уделом флагманом. Вот только стоил он на старте продаж 45-55 тысяч рублей. А что сейчас? А сейчас его цена опустилась настолько, что купить HONOR 200 можно менее чем за 15 тысяч рублей!

Конечно, велик соблазн не рассматривать к покупке прошлогоднюю модель, ведь на прилавках есть новая — HONOR 400. Однако она не только дороже, но и по многим параметрам хуже предшественника. В частности, у нее нет телеобъектива с оптическим зумом, поэтому HONOR 200 остается безальтернативным вариантом для тех, кто ищет камерофон до 20000 рублей.

POCO F6 — мощный смартфон до 20K

Плюс-минус столько же сейчас стоит POCO F6. Это представитель прошлогодней линейки флагманов POCO, который отличается от конкурентов чрезвычайно мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3 (1.5 млн в AnTuTu), а также отнюдь не самым лопатистым корпусом. В России он стартовал в прошлом году за 44 990 ₽, а сейчас продается на AliExpress за 16 454 ₽. И это в топовой конфигурации на 12/512 ГБ!

Помимо мощного железа смартфон POCO F6 готов порадовать неплохой камерой Sony с оптической стабилизацией, четким AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, а еще быстрой зарядкой на 90 Вт. Искали недорогой смартфон для игр? Значит, надо брать!

Nubia Z60S Pro — смартфон с 1 ТБ памяти

Смартфоны ZTE, к коим относится линейка Nubia, редко попадают в поле нашего внимания, но рассказать о Nubia Z60S Pro однозначно стоит. Казалось бы, чего тут необычного? Ну, премиальный корпус из стекла и металла. Да, мощный, пускай и не новый, чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Лучшая макро-камера на рынке тут тоже есть. Но что тут такого, чего нет у других смартфонов до 30000 рублей? А как вам 16/1024 ГБ памяти, а?

Удивительно, но смартфон в варианте с накопителем на 1 ТБ доступен в глобальной версии. Это модель, полностью адаптированная под Россию, и далеко не самая старая. Она вышла в прошлом году, а потому продолжает получать обновления и однозначно заслуживает внимания сейчас.

Xiaomi 14T Pro — флагман с камерой Leica

В последнее время T-серия Xiaomi перестала считаться народной. Особенно это касается Pro-версий. Шутка ли: в прошлом году Xiaomi 14T Pro оценили в России на 74 990 ₽. Сумма слишком большая даже для смартфона с камерой Leica. Но сейчас все поменялось: на AliExpress прошлогодняя модель стоит меньше 30 тысяч!

Может быть, Xiaomi 14T Pro не является лучшим смартфоном до 30000 рублей. Однако найти ему конкурентов, способных наряду с топовым чипом Dimensity 9400+ предложить премиальные материалы корпуса и зарядку на 120 Вт, будет очень сложно.

HONOR Magic V2 — складной смартфон

Складной смартфон, будь то Galaxy Z Fold или его конкуренты, — штука очень дорогая, и берут ее обычно для понта. Вот и HONOR Magic V2, когда только появился в России год назад, стоил 179 990 ₽. Обычная цена для смартфона с гибким экраном, но неадекватная в контексте нашего рынка. Думали-думали ребята из HONOR, да и опустили ценник до 47 775 ₽. Теперь он стоит как обычный субфлагман!

Да, работает HONOR Magic V2 на не самом последнем флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2. Однако запаса его производительности все равно хватает с головой, а кроме гибкого экрана смартфон предлагает тройную камеру с оптическим зумом и большими сенсорами. Так что текущая цена HONOR Magic V2 кажется фантастической, с какой стороны ни взгляни.