Эти смартфоны и планшет созданы для зомби-апокалипсиса. Выбери свой в «Черную пятницу» и выживай вместе с нами

Иван Герасимов

В последнее время смартфоны становятся все уязвимее: в повседневной жизни достаточно неловкого падения с дивана на ковер, чтобы новейший флагман перестал включаться или ловить сеть. На этом фоне куда надежнее выглядят противоударные смартфоны, актуальность которых с каждым годом только возрастает. Ну а стоят они весьма адекватных денег. Вот, например, защищенные смартфоны и планшеты Oscal сейчас как раз стали дешевле благодаря «Черной пятнице» на Ozon — смотрите, что можно купить со скидкой прямо сейчас.

Противоударный смартфон с двумя экранами

Первая модель, на которую стоит обратить внимание — это смартфон Oscal TANK 1. Его главное преимущество заключается потрясающих противоударных свойствах: смартфон защищен по стандартам IP68, IP69K и MIL‑STD‑810H, благодаря чему не боится ни воды, ни пыли, ни экстремальных температур. Но этим фишки Oscal TANK 1 не ограничиваются: телефон имеет внешний экран на 2,01 дюйма, куда можно вывести часы, просматривать уведомления или видеть, кто звонит. В общем, чтобы лишний раз не прикасаться к основному экрану на 6,78 дюйма с разрешением 2,4К.

Нет сомнений, что смартфон Oscal способен пережить апокалипсис. Но еще он может спасти и вас благодаря наличию двойного фонарика, режима SOS и супермощного аккумулятора на 20 000 мАч с зарядкой на 55 Вт. В обычной жизни он тоже будет чертовски хорош благодаря шустрому процессору Dimesity 7050 вкупе с 16 ГБ ОЗУ, которую можно расширить до 48 ГБ. Цена — как у обычного среднебюджетника, что поможет сэкономить деньги, получив взамен массу полезных возможностей.

Oscal TANK 1

Недорогой планшет с защитой от ударов

Есть на распродаже Oscal и защищенный планшет SPIDER 10 — первая модель бренда, которая подойдет для работы в небезопасной среде. Или просто для безбашенных путешествий «налегке». В первую очередь, он может похвастаться внушительным бронебойным корпусом с защитой от воды, пыли и даже масла по стандарту MIL-STD-810H, а также встроенным фонариком на 1100 люмен. Его можно использовать даже в походе для подсветки! Боитесь темноты? Вас выручит 20-мегапиксельная камера с ночным видением, чтобы разглядеть объект даже в кромешной тьме.

Также Ocsal SPIDER 10 подойдет и для досуга: противоударный планшет оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением FHD+ на 120 Гц и двумя стереодинамиками для комфортного просмотра видео. Емкость батареи составляет 20 000 мАч, есть функция обратной зарядки для подключения других устройств. В подарок — кожаный ремешок для корпуса, позволяющий надежно держать защищенный планшет SPIDER 10 в руке! В общем, полный фарш всего за 17 000 рублей. Неплохо, да?

Oscal SPIDER 10

Мощный защищенный смартфон с ИИ

Есть в модельном ряду Oscal и инновационные модели — например, Oscal PILOT 3. Это первый в мире защищенный телефон с 5G и искусственным интеллектом Doke AI. Нейросеть работает на базе трех лучших моделей для выполнения повседневных задач. С ИИ можно общаться посредством голоса, управлять телефоном без рук, переводить текст и даже писать музыку. И все это — в корпусе с влагозащитой по стандартам IP68 и IP69K, который позволяет смартфону работать в диапазоне от -20 до +60 градусов Цельсия.

Защищенный смартфон Oscal напичкан весьма неплохим железом: тут и экран 6,78 дюйма на 120 Гц, и шустрый чипсет MediaTek Dimensity 6300, и 12 ГБ ОЗУ с расширением до 24 ГБ. Аккумулятор Oscal PILOT 3 вас тоже не подведет — емкости 7500 мАч хватит на 756 часов в режиме ожидания. Наряду с основной 50-мегапиксельной камерой от Samsung в устройство встроен модуль ночного видения на 20 МП. В общем, потрясающий защищенный смартфон с ИИ и обилием повседневных функций всего за 16 130 рублей — такое мы берем!

Oscal PILOT 3

