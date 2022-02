Эти смартфоны Samsung обновляются так же долго, как iPhone

Несмотря на то что на Android до сих пор нет игр консольного уровня, практика показывает, что большинству это нравится. Люди любят мобильный гейминг из-за его доступности и дешевизны. Ведь, чтобы поиграть в GTA V или Last of Us, нужно купить не только игровую приставку, но и саму игру, которая стоит несколько тысяч. А даже самые топовые тайтлы из Google Play вряд ли будут стоить дороже 200-300 рублей. Другое дело, что для игры на максималках вам потребуется аппарат помощнее, потому что слабое железо банально не вытянет ни спецэффекты, ни высокий фреймрейт. Но Google знает, что с этим делать.