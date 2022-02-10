Эти смартфоны Samsung обновляются так же долго, как iPhone

Моей ключевой претензией к Android-смартфонам всегда были короткие сроки программной поддержки. Лучшее, на что вы всегда могли рассчитывать, покупая даже флагманский аппарат, — это на две новых версии Android и несколько патчей безопасности на третий год. Все. И это ещё в лучшем случае, потому что многие производители без зазрения совести могли бросить обновлять свои смартфоны без объяснения причин. Правда, год назад ситуация постепенно начала выправляться. Некоторые производители решили, что пора бы продлить сроки поддержки как минимум на год — с двух до трёх лет. Но Samsung и тут нашла, чем всех удивить.

Samsung представила новые Galaxy S22 и замену культового Galaxy Note

Первой в мире объявив о расширении периода программной поддержки своих смартфонов, в этом году Samsung сделала это снова. Вчера, на презентации Galaxy S22 корейцы обьявили о том, что теперь некоторые смартфоны бренда будут обновляться не по 3 года, а по 4. Таким образом за это время аппараты получат четыре новых версии Android, а в течение пятого года — несколько обновлений безопасности.

Самые обновляемые смартфоны

Вы наверняка думаете, что новая инициатива Samsung по увеличению сроков поддержки относится только к самым новым смартфонам, представленным вчера на Galaxy Unpacked 2022. Однако это не так. Список устройств, которые получат четыре новых версии Android, включает в себя многие прошлогодние аппараты. Вот их полный список:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 — лучшие планшеты на Android, которые никто не купит

Как видите, в число претендентов на четырёхлетнюю поддержку вошли не только смартфоны, относящиеся к прошлому поколению, но и планшеты. Но если появление в этом списке вторых вполне обосновано, то вот первых в нём явно не ждали. Всё-таки это совершенно нетипичное для рынка явление, когда производитель вот так запросто повышает привлекательность уже не нового устройства.

4 года полноценной поддержки, или 5 лет фактической — это реально большой прорыв для рынка Android-смартфонов, который ставит их в один ряд с Айфонами. Если раньше аппараты на базе ОС от Google теряли актуальность уже на втором году службы, то теперь они будут сохранять её минимум в два раза дольше. Таким образом устройства на Android превращаются из краткосрочных игрушек в — не побоюсь этого слова — инструмент технического инвестирования.

Зачем нужны обновления Андроид

Объясню подробнее. Раньше единственными смартфонами, которые можно было без страха купить на 3-4 года, были Айфоны. А теперь новые Galaxy фактически ничем не отличаются от аппаратов Apple. Соответственно, те пользователи, которые покупали iPhone только из-за их актуальности в течение длительного времени, теперь наверняка обратят внимание на новинки от Samsung.

Не сомневаюсь, что увеличение сроков поддержки приведёт не только к росту популярности смартфонов Samsung, но и сделает их привлекательнее на вторичном рынке. Если раньше уже спустя год корейские флагманы на Авито продавались минимум вдвое дешевле, то теперь у пользователей не будет никакого резона сбрасывать так много. Ведь когда ты продаёшь аппарат, чей ресурс ещё не выработан и на треть, за него можно просить и побольше.

5 топовых Samsung, которые были хуже предшественников

Другой вопрос — как Samsung удалось этого добиться. Ведь ещё несколько лет назад нас уверяли, что поддержка смартфонов на Android напрямую зависит от производителей процессоров, которые прекращают обновлять их прошивку спустя два года. Однако корейцы, судя по всему, вообще не ориентировались на это, потому что первыми увеличили сроки поддержки своих устройств до трёх, а потом и до четырёх лет, тогда как все остальные в большинстве своём не взяли даже трёхлетнюю планку.

Очевидно, что Samsung, как популярный вендор, либо смог договориться с Qualcomm, либо просто-напросто нашёл обходной путь, позволяющий компании поддерживать фирменные смартфоны максимально долго. Даже Google этого не смогла. Она хоть и перевела новые Google Pixel 6 на свои собственные процессоры, не осилила продлить их поддержку свыше 3 лет, предложив пользователям только три новых версии Android и 5 лет обновлений безопасности.