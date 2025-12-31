Это новые Galaxy S26 и S26 Ultra. Вот такими будут флагманы Samsung 2026 года

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Несмотря на то, что почти все китайские бренды, представили флагманы в конце уходящего года, компания Samsung оставила самые топовые устройства на 2026-й. Только после нового года выйдет Galaxy S26 вместе со своими старшими братьями S26+ и S26 Ultra. Хотя производитель не давал никакой официальной информации о новинках, уже сейчас раскрыт их дизайн и ключевые характеристики, чем мы спешим поделиться с вами, не дожидаясь боя курантов.

Это новые Galaxy S26 и S26 Ultra. Вот такими будут флагманы Samsung 2026 года. Инсайдер слил дизайн новинок. Источник: OneLeaks. Фото.

Инсайдер слил дизайн новинок. Источник: OneLeaks

Дизайн Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra

Как и в уходящем году, новые смартфоны Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra будут очень похожи друг на друга. Согласно утечке макетов от инсайдера OneLeaks, оба брата предложат полностью плоский дизайн в духе айфона, а отличить их получится только самым внимательным.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Galaxy S26 — компактный смартфон, а Galaxy S26 Ultra — большой. Кроме того, у продвинутой модели есть два дополнительных глазка сзади: один для вспомогательный камеры, а другой — для специального датчика.

Дизайн Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra. Galaxy S26 Ultra со всех сторон. Источник: OneLeaks. Фото.

Galaxy S26 Ultra со всех сторон. Источник: OneLeaks

Кроме того, в корпус Ultra-смартфона будет встроен стилус S Pen, но при этом оба устройства сохранят одинаковое оформление главного «светофора» с тремя камерами: его поместят на этакий пьедестал.

Известные характеристики Galaxy S26

В большинстве регионов планеты, включая Россию. Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra будут работать на фирменном процессоре Exynos 2600, а Galaxy S26 Ultra — на Snapdragon 8 Elite Gen 5. В тоже время на территории США и Кореи младшие модели тоже оснастят чипом Qualcomm.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

При этом Galaxy S26 изначально будет поставляться с накопителем на 12/256 ГБ, что кажется солидным апгрейдом после стыдных 128 ГБ смартфона серии S25. Также стоит ожидать небольшого увеличения аккумулятора, но серьезный прогресс камеры вновь отложится до следующих поколений.

Когда выйдет смартфон Galaxy S26

Когда выйдет смартфон Galaxy S26. Ждем презентацию в начале года. Изображение: Samsung. Фото.

Ждем презентацию в начале года. Изображение: Samsung

Дата выхода Galaxy S26 продолжает оставаться в секрете, но эксперты сходятся во мнении, что смартфоны покажут уже в январе 2026 года. То есть ждать осталось совсем недолго.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Старт продаж Galaxy S26, вероятно, состоится в феврале 2026 года. Смартфоны в том числе появятся и на прилавках российских магазинов электроники, а потому покупателям не придется изучать предложения на иностранных маркетплейсах.

Теги
Новости по теме
Вышла бета-версия One UI 8.5 для смартфонов Samsung: что нового и как установить
Galaxy S26 Ultra точно станет самым мощным Android-смартфоном. Он уже получил сертификат
Samsung оснастит Galaxy S26 старой камерой из-за iPhone 17. Как так?
Лонгриды для вас
Что выбрать между Google Pixel 10 и Samsung Galaxy S25. Выбор очевиден

Линейка Google Pixel долгое время оставалась в тени флагманов Samsung Galaxy S, которые традиционно предлагали более премиальную сборку, мощную начинку и надежность. Однако с официальным анонсом серии Pixel 10 Google кардинально пересмотрела свой подход, устранив основные недостатки и бросив серьезный вызов корейскому гиганту. Неужели пришло время, когда из двух смартфонов можно рекомендовать именно Пиксель?

Читать далее
Не спешите покупать Samsung Galaxy Z TriFold. Скоро еще один бренд выпустит трикладушку

Мир складных смартфонов продолжает стремительно развиваться. В начале декабря Samsung официально представила Galaxy Z TriFold — устройство с тремя складываемыми секциями, которое должно было стать прорывом в индустрии. Однако радоваться эксклюзивности корейскому гиганту придется недолго. Появились весомые доказательства того, что еще один крупный производитель готовит собственную версию трехскладного смартфона, который может составить серьезную конкуренцию Samsung и HUAWEI.

Читать далее
5 причин наконец-то купить себе компактный смартфон

С годами смартфоны меняются под влиянием того, как мы ими пользуемся. Если раньше «мобилу» брали в руки исключительно для звонка, то сейчас для многих людей она уже заменила фотоаппарат, компьютер и даже телевизор. Потребление контента стало одним из главных сценариев использования смартфона. Из-за этого сегодня почти каждая модель — огромная «лопата», для которой уже не хватает одной руки. И в том числе поэтому сейчас — самое время перестать идти на поводу у рынка и купить себе компактный смартфон.

Читать далее
Новости партнеров
Как бесплатно отключить рекламу в Т-Банке и Альфа-Банке на айфоне
Как бесплатно отключить рекламу в Т-Банке и Альфа-Банке на айфоне
Новый умный велошлем защитит голову при любом падении. Но он не для всех
Новый умный велошлем защитит голову при любом падении. Но он не для всех
Человек, потерявший 8000 биткоинов на свалке, рассказал о главных ошибках в крипте. Какие они?
Человек, потерявший 8000 биткоинов на свалке, рассказал о главных ошибках в крипте. Какие они?