Это новые Galaxy S26 и S26 Ultra. Вот такими будут флагманы Samsung 2026 года

Несмотря на то, что почти все китайские бренды, представили флагманы в конце уходящего года, компания Samsung оставила самые топовые устройства на 2026-й. Только после нового года выйдет Galaxy S26 вместе со своими старшими братьями S26+ и S26 Ultra. Хотя производитель не давал никакой официальной информации о новинках, уже сейчас раскрыт их дизайн и ключевые характеристики, чем мы спешим поделиться с вами, не дожидаясь боя курантов.

Дизайн Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra

Как и в уходящем году, новые смартфоны Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra будут очень похожи друг на друга. Согласно утечке макетов от инсайдера OneLeaks, оба брата предложат полностью плоский дизайн в духе айфона, а отличить их получится только самым внимательным.

Galaxy S26 — компактный смартфон, а Galaxy S26 Ultra — большой. Кроме того, у продвинутой модели есть два дополнительных глазка сзади: один для вспомогательный камеры, а другой — для специального датчика.

Кроме того, в корпус Ultra-смартфона будет встроен стилус S Pen, но при этом оба устройства сохранят одинаковое оформление главного «светофора» с тремя камерами: его поместят на этакий пьедестал.

Известные характеристики Galaxy S26

В большинстве регионов планеты, включая Россию. Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra будут работать на фирменном процессоре Exynos 2600, а Galaxy S26 Ultra — на Snapdragon 8 Elite Gen 5. В тоже время на территории США и Кореи младшие модели тоже оснастят чипом Qualcomm.

При этом Galaxy S26 изначально будет поставляться с накопителем на 12/256 ГБ, что кажется солидным апгрейдом после стыдных 128 ГБ смартфона серии S25. Также стоит ожидать небольшого увеличения аккумулятора, но серьезный прогресс камеры вновь отложится до следующих поколений.

Когда выйдет смартфон Galaxy S26

Дата выхода Galaxy S26 продолжает оставаться в секрете, но эксперты сходятся во мнении, что смартфоны покажут уже в январе 2026 года. То есть ждать осталось совсем недолго.

Старт продаж Galaxy S26, вероятно, состоится в феврале 2026 года. Смартфоны в том числе появятся и на прилавках российских магазинов электроники, а потому покупателям не придется изучать предложения на иностранных маркетплейсах.