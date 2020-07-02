Это пушка! Samsung случайно показала Galaxy Note 20 до презентации

Несмотря на то что сегодня существует масса брендов, которых вполне можно причислить к культовым, смартфонов с тем же статусом на рынке почти и нет. Nokia давно сдулась, HTC, выпустившая первый смартфон на Android, оказалась холостым патроном, а LG, Sony и все остальные никогда толком и не стреляли. Тем ярче на их фоне выделяется Samsung, которая смогла наравне с Apple завоевать умы пользователей своими смартфонами, вполне тянущими на то, чтобы называться культовыми. Чего только стоит линейка Galaxy Note, которую в этом году ждёт серьёзный такой апгрейд.

Кто будет первым смартфоном на Snapdragon 865 Plus. Galaxy Note 20?

Сегодня ночью Samsung случайно засветила предстоящий Galaxy Note 20. Утечка не была бы такой значимой, если бы изображение смартфона не появилось на официальном сайте компании, откуда его благополучно успели сохранить себе все, кому не лень. Как это получилось, сказать по-настоящему тяжело, учитывая, что до официальной презентации остаётся ещё около месяца. Но поскольку Samsung уже показала новинку, подтвердив тем самым близящийся релиз, то не обсудить всё то, что нас ожидает в ближайшем времени, просто нельзя.

Чем Galaxy Note 20 отличается от Galaxy Note 10

Начать предлагаю с дизайна — в конце концов, пока это единственное, что нам показали, — и мне он нравится. Samsung сохранила квадратный корпус моделей предыдущего поколения, но внесла в его оформление несколько значимых, на мой взгляд, изменений.

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Во-первых, корпус как будто стал тоньше. Не сказать, что у Galaxy Note 10 он был толстым, но, судя по представленным изображениям, складывается впечатление, что толщина Galaxy Note 20 будет даже меньше 8 мм. Мне очень нравятся тонкие корпуса – они отдают чем-то благородным. Сразу видно, что производитель не просто напихал в красивую оболочку всё, что нужно было напихать, а заморочился и разместил внутренности так, чтобы в итоге получилась тонкая и стильная плиточка.

Во-вторых, Samsung поработала над блоком основной камеры. Теперь это не просто узкий «светофор» из объективов. Теперь модули упакованы в прямоугольный блок, который выгодно подчёркивает ориентацию смартфона на качественную фото- и видеосъёмку, характерную для современных флагманов. Благодаря этому несложному нововведению камера стала настоящей доминантой дизайна, а не побочным конструктивным элементом.

В-третьих, Samsung – по крайней мере, я на это надеюсь – отказалась от попугайских расцветок и сделала ставку на строгий стиль, характерный для Galaxy Note ранних поколений. Новинку окрасили в стильный бронзовый цвет, который придаёт смартфону элегантности и вместе с тем делает его не таким вызывающим, как Galaxy Note 10, страдавшим от перламутровых переливов.

Характеристики Galaxy Note 20

Официально характеристики Galaxy Note 20 не разглашаются, но, очевидно, что в этом году Samsung, как и в прошлом, выпустит как минимум две, а то и три модели, каждая из которых хоть и будет оценена по-разному, получит сопоставимое железо, а отличаться будет размером дисплея, камерами и, вероятно, объёмом оперативной памяти. Базовой моделью, разумеется, будет классический Galaxy Note 20 с дисплеем на 6,7 дюйма и 12 ГБ ОЗУ. Средней – Galaxy Note 20 Plus – с дисплеем на 6,9 дюйма и теми же 12 ГБ ОЗУ, а старшей – Galaxy Note 20 Ultra – с топовой 108-мегапиксельной камерой, 120-герцовым дисплеем и 16 ГБ оперативки.

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Открытым остаётся вопрос цены. Традиционно смартфоны линейки Galaxy Note стоят дороже, чем Galaxy S, и нет оснований полагать, что в этом году что-то принципиально изменится. В этой связи я бы посмел предположить, что базовый Galaxy Note 20 оценят в 89 990 рублей, средний — в 99 990 рублей, а топовый — в 109 990 рублей. Ровно столько, кстати говоря, стоили представители линейки Galaxy S20 в период краткосрочного повышения цен, но затем вернулись к исходным показателям — очевидно, в целях подготовки к запуску «ноутов».