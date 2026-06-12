Недавно взял POCO F8 Ultra — флагман с сабвуфером Bose, перископом 5x и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Отличный смартфон, не жалею. Но пока его изучал, понял одну вещь: большинству людей он просто не нужен. Есть три модели POCO 2026 года, которые дают максимум за минимальные деньги — без переплаты за функции, которыми пользуются раз в месяц. Объясняю логику выбора.

Как правильно выбрать смартфон POCO

Лучшие смартфоны POCO в 2026 году — это не просто самые дешевые или самые мощные. Это модели, где соотношение цены и реальных возможностей максимально. Я смотрел на три критерия: экран, батарея и чип. Когда все три параметра выбиваются из своей ценовой категории — смартфон попадает в список.

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POCO M8, POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max — именно такие случаи. Три разных ценовых диапазона, три разных сценария, одна логика: честное железо без переплаты. Рейтинг POCO в 2026 году — про это. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

POCO M8 — лучший недорогой смартфон

Смартфон POCO M8 — тот случай, когда смотришь на характеристики и не веришь цене. AMOLED-экран 6.77 дюйма с частотой 120 Гц и высокой яркостью за 12 000 рублей, хотя в этом диапазоне обычно дают IPS с 60 Гц. Snapdragon 6 Gen 3 вместо безымянного MediaTek из нижнего ценового сегмента. NFC, HyperOS на Android 15, 8/256 ГБ.

Для каких задач идеально: мессенджеры, соцсети, браузер, видео. Все это без тормозов и раздражения. Купить POCO M8 имеет смысл как запасной телефон, подарок или первый смартфон — здесь не нужно объяснять компромиссы.

POCO M8 на AliExpress

POCO M8 на OZON

Кстати, есть и POCO M8 Pro 5G — там поддержка пятого поколения связи и улучшенные характеристики. Но базовый M8 за 12 тысяч закрывает потребности большинства без доплаты. Актуальные новости о смартфонах POCO публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

POCO X8 Pro — самый мощный смартфон до 20 тысяч

Смартфон POCO X8 Pro — следующая ступень с принципиально другим уровнем. Dimensity 8500-Ultra, AMOLED 6.59 дюйма 120 Гц с яркостью 3500 нит, кремний-углеродная батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт, IP68. Все это за 19 500 рублей.

Кремний-углерод здесь важен не только как маркетинговый термин. Технология дает большую емкость в том же объеме корпуса и медленнее деградирует. Смартфон через два года потеряет меньше ёмкости, чем аналог на обычной батарее — это аргумент при выборе смартфона на перспективу.

POCO X8 Pro на AliExpress

POCO X8 Pro на OZON

Отдельная деталь — светодиодные кольца вокруг камер. Реагируют на уведомления, показывают статус зарядки, активируются при съемке. Раньше такое встречалось только в игровых смартфонах типа ROG Phone. Здесь за 19 тысяч. Подробный обзор POCO X8 Pro можете прочитать отдельно. А купить POCO X8 Pro стоит тем, кто хочет свежее железо и кремний-углеродную батарею без переплаты.

POCO X8 Pro Max — очень мощный смартфон с большой батареей

Смартфон POCO X8 Pro Max — отдельная история. Dimensity 9500s — флагманский чип, который POCO впервые использует в своей линейке. Экран 6.83 дюйма AMOLED 1.5K, 120 Гц, 3500 нит, IP68 и IP69K. Корпус из 2D-стекловолокна — меньше скользит и лучше держит удары, чем стекло.

Главный козырь — батарея 8500 мАч на кремний-углеродной технологии при толщине корпуса 8.2 мм. 100 Вт зарядки заряжают ее за 80 минут. Плюс реверсивная зарядка 27 Вт — смартфон работает как пауэрбанк. По автономности — лучшее, что держал в руках в этом ценовом классе.

POCO X8 Pro Max на AliExpress

POCO X8 Pro Max на OZON

Купить POCO X8 Pro Max за 27 000 рублей будет логично тем, кому батарея и мощность важнее всего остального. Три дня без розетки при умеренном использовании — не маркетинг, а реальный результат тестов.

Какой POCO стоит купить в 2026 году

Рейтинг смартфонов POCO в 2026 году из этих трех моделей:

Параметр POCO M8 POCO X8 Pro POCO X8 Pro Max Цена от 12 000 ₽ от 19 500 ₽ от 27 000 ₽ Экран 6.77″ AMOLED 120 Гц 6.59″ AMOLED 120 Гц 6.83″ AMOLED 120 Гц Процессор Snapdragon 6 Gen 3 Dimensity 8500-Ultra Dimensity 9500s Батарея 5000 мАч, 45 Вт 6500 мАч, 100 Вт 8500 мАч, 100 Вт Защита IP54 IP68 IP68/IP69K Фишка AMOLED за 12К Кремний-углерод Батарея-рекордсмен

Логика выбора простая. Бюджет до 15 тысяч — M8 без вопросов. Нужен баланс цены и характеристик — POCO X8 Pro. Батарея важнее всего — POCO X8 Pro Max. И помните, что купить смартфон POCO сейчас выгоднее чем когда-либо, ведь крепкий курс рубля делает свое дело. Обсудить выбор можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.