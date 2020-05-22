Это самый популярный Android-смартфон 2020 года. Почему его хотят все

Несмотря на то что рынок Android-смартфонов довольно обширен, методик выбора нового аппарата не так уж и много. Чаще всего люди просто видят ту или иную модель у своих друзей или коллег, вертят её в руках и, получив одобрительный отзыв владельца, идут покупать себе то же самое. Этот подход нельзя назвать плохим, однако его ключевым недостатком является случайность. Ведь если бы вам на глаза попался не этот, а другой знакомый с другим аппаратом, вероятность того, что вы выбрали бы именно его, увеличивается в геометрической прогрессии. Другое дело, что есть такие смартфоны, которые встречаются чаще других. Например, Galaxy A51.

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Galaxy A51, который Samsung выпустила на замену прошлогоднему Galaxy A50, стал самым продаваемым смартфоном под управлением Android в первом квартале 2020-го года. Такая тенденция наблюдается во многих странах мира, в том числе и в России, если верить данным «Яндекс.Маркета». В этом нет ничего удивительного, поскольку Galaxy A51 – это действительно неплохой аппарат за свои деньги, который я бы мог смело назвать самым выгодным устройством, доступным на сегодня в российской рознице. Почему? Давайте разбираться.

Сколько стоит Galaxy A51

Если мы откроем «Яндекс.Маркет», то увидим, что цена Galaxy A51 в России стартует от 15 990 рублей. Да, это практически наверняка будет серая розница, но можно дождаться проведения какой-нибудь акции и урвать смартфон за эти деньги уже у официалов. Моё личное наблюдение за ситуацией на рынке показало, что это довольно обычное явление, поэтому и руководствоваться в дальнейших рассуждениях предлагаю именно этой цифрой. Казалось бы, бюджетный смартфон, а единственная выгода, которую получит его владелец, — это экономия. Но это не совсем, или, вернее говоря, совсем не так.

Чем хорош Galaxy A51

Немногие знают, что исходная цена Galaxy A51 в США равна 399 долларам, а в Европе – 369 евро, или 402 долларам при прямой конвертации курсов валют. Отсюда так много совершенно нетипичных для бюджетных смартфонов фишек.

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Абсолютно аутентичный и вполне «флагманский» дизайн;

Целых четыре камеры, среди которых есть ультраширокоугольный и макро-модули;

Сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей;

AMOLED-дисплей действительно высокого качества;

Стабильная программная поддержка со стороны производителя.

Почему стоит купить Galaxy A51

Если разобраться, обычно бюджетные смартфоны ничем таким похвастать не могут, а если и могут – то явно не в таком количестве. Однако цена в 400 долларов – это признак не бюджетного смартфона, а вполне себе среднего, который по своим качествам даже ближе к флагману. Ровно столько же, кстати, стоит и iPhone SE 2020. Вот только в России новый субфлагман Apple оценили в 40 тысяч рублей, а Galaxy A51 – в 16-20 тысяч, то есть в два с лишним раза дешевле при той же изначальной цене.

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Совершенно очевидно, что Samsung установила на Galaxy A51 такую цену в России (да и во многих развивающихся странах, впрочем, тоже) для захвата рынка. Компания знает, как сильны здесь позиции китайских производителей, которым она должна составить серьёзную конкуренцию. Но пытаться подмять рынок под себя при помощи Galaxy S10e у неё не получилось, а аппараты линейки Galaxy A 2018-го года были недостаточно доступными. Поэтому корейцы взяли, да и снизили цену на Galaxy A51 до неимоверных пределов, переложив часть компенсационного бремени на покупателей флагманских Galaxy S20.

Остались ещё вопросы, почему A51 такой выгодный?