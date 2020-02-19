Это случилось: готовится к выходу смартфон на полноценной Windows 10

Рынку смартфонов уже давно необходима революция, и мы ощущаем, что эти времена наступят уже совсем скоро. Смартфоны должны в будущем заменить ноутбуки, компьютеры и планшеты. Почему я так считаю? А потому что всё идет именно к этому. Например, Samsung предлагает своим потребителям режим DeX, а в Android 10 десктопный режим стал экспериментальной функцией, которую решилась использовать LG. Компания Huawei также не так давно начала использовать подобный режим при подключении устройства к монитору.

Кроме того, LG и Samsung решили пойти еще дальше и заявили, что в ближайшее время представят портативные мониторы для смартфонов. Samsung будет продавать монитор DeXbook с диагональю 14,1 дюйма и FullHD-разрешением. Монитор получит аккумулятор на 10,000 мАч. LG покажет монитор Cloud Top с емкостью аккумулятора на 5,000 мАч и аналогичным разрешением и диагональю. Мониторы будут представлены во втором квартале 2020 года и будут оценены в 340-420 долларов.

На этом история вокруг расширения возможностей смартфонов не заканчивается. Понятное дело, что Android в десктоп-режиме не так полезен, как, например, Windows. И это прекрасно понимают в компании Emperion, которые совместно с Microsoft готовят к выходу смартфон на Windows 10 с поддержкой ARM.

Они опубликовали у себя в Twitter твит, в котором заявили о работе над устройством. Телефон можно будет подключать к монитору по Type-C, в этом случае активируется десктоп-режим и пользователи смогут использовать полноценную Windows 10 с обычными программами, будь то Steam или AutoCAD. В обычном режиме телефон предложит потребителю плиточный интерфейс.

Но и это не единственный плюс. Nebulus — именно так он будет называться — сможет запускать полноценные Android-приложения без какой-либо эмуляции и переключения между двумя операционными системами. Удивительно, как им удалось этого добиться. Телефон будет работать на процессоре Snapdragon 845, получит поддержку microSD до 2 ТБ. Компания планирует продвать Nebulus без привязки к оператору, устройство не обделят поддержкой мобильных сетей. Правда, пока не совсем понятно, как в этом случае пользователь будет совершать звонки, ведь Windows 10 не имеет подобной функциональности. Возможно, ребята прибегнут к использованию Skype.

Почему смартфон на Windows 10 — революция

Мои коллеги по цеху во время обсуждений устройства в рабочем чате посчитали это очередной попыткой слепить из чего попало устройство, которое никому не будет нужно. Я же считаю иначе. На мой взгляд, это революционный продукт, который изменит правила игры.

Если раньше смартфоны не пытались наступать на рынок планшетов, ноутбуков и компьютеров, сегодня они делают именно это. И я давно ждал, когда на рынке появится подобное устройство. Представьте ситуацию, когда вы можете использовать полноценную десктопную операционную систему на обычном компактном смартфоне — это же потрясающе. Не нужно носить с собой громадный ноутбук — достаточно подключить маленький телефон по кабелю к монитору, и перед вами ваше рабочее пространство. К тому же теперь нет необходимости синхронизировать данные между ПК и смартфоном — вся ваша личная жизнь, все аккаунты и вся информация будет храниться на одном устройстве.

И, на мой взгляд, такой тип устройств — идеален сегодня для тех, кто хочет избавиться от лишних гаджетов и сконцентрировать все внимание лишь на своем телефоне.

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Рынок ноутбуков и PC может пострадать

Безусловно от таких действий может пострадать немало компаний. Intel и AMD, например, а также все остальные производители ноутбуков и персональных компьютеров. Почему? А просто потому, что большинству людей они больше не будут нужны. Зачем нам ноутбук, когда есть смартфон? И именно поэтому, на мой взгляд, в будущем лидерами рынка носимых гаджетов станут производители Windows-смартфонов.

Также во всей этой ситуации может пострадать и сама Microsoft, потому что теперь ей некому будет продавать коммерческие лицензии Windows 10. Например, в России лицензионная Windows оценена в 5-10 тысяч рублей в зависимости от магазина. Компания сможет зарабатывать лишь на лицензии для производителей. Но стоит отметить, что у Microsoft в этом случае появится дополнительный доход от сервисов, если мобильных телефонов на Windows будет все больше и больше.

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