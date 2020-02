Это случилось: готовится к выходу смартфон на полноценной Windows 10

Рынку смартфонов уже давно необходима революция, и мы ощущаем, что эти времена наступят уже совсем скоро. Смартфоны должны в будущем заменить ноутбуки, компьютеры и планшеты. Почему я так считаю? А потому что всё идет именно к этому. Например, Samsung предлагает своим потребителям режим DeX, а в Android 10 десктопный режим стал экспериментальной функцией, которую решилась использовать LG. Компания Huawei также не так давно начала использовать подобный режим при подключении устройства к монитору.

Кроме того, LG и Samsung решили пойти еще дальше и заявили, что в ближайшее время представят портативные мониторы для смартфонов. Samsung будет продавать монитор DeXbook с диагональю 14,1 дюйма и FullHD-разрешением. Монитор получит аккумулятор на 10,000 мАч. LG покажет монитор Cloud Top с емкостью аккумулятора на 5,000 мАч и аналогичным разрешением и диагональю. Мониторы будут представлены во втором квартале 2020 года и будут оценены в 340-420 долларов.

На этом история вокруг расширения возможностей смартфонов не заканчивается. Понятное дело, что Android в десктоп-режиме не так полезен, как, например, Windows. И это прекрасно понимают в компании Emperion, которые совместно с Microsoft готовят к выходу смартфон на Windows 10 с поддержкой ARM.

