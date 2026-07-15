Когда мы составляли список лучших смартфонов 2026 года, то поставили OnePlus 15 в нем на одно из лидирующих мест. Но рейтинг это одно, а личное мнение другое. Сегодня говорю именно от себя: из всего что держал в руках в этом году, OnePlus 15 произвел на меня наибольшее впечатление. Объясняю почему.

Сколько стоит OnePlus 15

Начну с главного, потому что цена OnePlus 15 — это половина аргумента в его пользу. На AliExpress сейчас два варианта. Перепрошитая китайская версия в конфигурации 12/256 ГБ — около 49-50 тысяч рублей. Настоящий Global CPH2747 — около 57-58 тысяч рублей. На момент написания встречались предложения за 49 тысяч и 57 тысяч рублей соответственно. Цены ориентировочные и зависят от продавца, цвета и текущих акций.

Глобальный OnePlus 15

Перепрошитый OnePlus 15

За что платите 8 тысяч разницы при выборе глобалки:

китайский аппарат изначально идет с ColorOS, а после перепрошивки получает OxygenOS, но это уже не заводская прошивка;

китайская версия не поддерживает eSIM аппаратно и прошивкой это не лечится;

в комплекте с перепрошитой китайкой обычно есть зарядный блок и чехол.

Мой вывод: если eSIM не нужна и продавец проверенный — китайская за 49 тысяч выглядит убедительнее. Если есть сомнения в качестве перепрошивки или хотите заводской Global — доплатите 8 тысяч и спите спокойно. Актуальные ссылки публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5. На сегодняшний день это фактически самый мощный массовый чип для Android-смартфонов. Qualcomm называет его быстрейшей мобильной платформой: плюс 20% к производительности CPU, плюс 23% к графике, плюс 37% к блоку ИИ относительно прошлого поколения.

Но я не буду пересказывать бенчмарки, а расскажу как это ощущается в жизни. Телефон OnePlus 15 открывает приложения мгновенно — без той микропаузы, которая есть даже у хороших смартфонов среднего класса. Тяжелые игры работают плавно без снижения графики. Камера, навигация и три активных мессенджера одновременно — никаких тормозов. Приложения остаются в памяти даже после нескольких часов — смартфон не выгружает их при каждом переключении. Плюс LPDDR5X и UFS 4.1 — самые быстрые стандарты памяти. На практике это ощущается как отзывчивость: все происходит именно тогда, когда нажал, а не через полсекунды.

Смартфон с телеобъективом — как снимает OnePlus 15

Камера OnePlus 15 имеет три модуля по 50 МП, и ни один из них не декоративный. Основная с OIS, ультраширик и перископический телевик 3.5x с OIS. Все три рабочие — это важно, потому что у многих конкурентов второй и третий модули существуют скорее для количества в характеристиках.

Как это работает в реальных ситуациях:

основная камера : дети, животные, люди в движении: OIS дает стабильный кадр даже если рука дрогнула;

: дети, животные, люди в движении: OIS дает стабильный кадр даже если рука дрогнула; ультраширик : архитектура, интерьеры, большая компания за столом;

: архитектура, интерьеры, большая компания за столом; телевик 3.5x: портреты с естественным размытием, детали фасадов, сцена на концерте (оптическое приближение не режет качество как цифровой зум).

OnePlus 15 — не лучший камерофон 2026 года. Есть варианты и помощнее — например, OPPO Find X9 Ultra. Сильная сторона OnePlus 15 в другом: здесь есть все нужные фокусные расстояния в одном смартфоне без переплаты за топовую камерную систему. Видео до 4K@120fps с Dolby Vision — еще один аргумент для тех, кто снимает не только фото.

Время работы OnePlus 15 от аккумулятора

Аккумулятор OnePlus 15 — 7300 мАч на кремний-углеродной технологии. Это заметно больше чем у большинства глобальных флагманов, которые традиционно застряли в диапазоне 5000-6000 мАч. В тяжелый день (навигация, съемка, мессенджеры, мобильный интернет весь день) смартфон доживает до вечера с запасом. При спокойном режиме реально дойти до следующего дня без подзарядки. Навигация в долгой поездке перестает вызывать тревогу за остаток заряда. Забыли зарядить на ночь — 15 минут у розетки на 120 Вт дают достаточно процентов чтобы спокойно уйти.

Беспроводная зарядка 50 Вт — это не бонусная фишка, это реально быстро. Положил на коврик перед сном — утром полный заряд. Обычные флагманы заставляют выбирать: или производительный чип, или долгая батарея. OnePlus 15 в 2026 году не ставит перед этим выбором — здесь и то, и другое.

Кому стоит купить OnePlus 15 в 2026 году

Купить OnePlus 15 стоит если хотите максимально быстрый Android без доплаты за ультрафлагман. OPPO Find X9 Ultra стоит 100 тысяч рублей — там лучше камера. OnePlus 15 за свои деньги дает 90% от этого опыта за половину цены.

Глобальный OnePlus 15

Перепрошитый OnePlus 15

Конкретные сценарии когда OnePlus 15 — правильный выбор:

нужен самый производительный Android в своей ценовой категории;

важен полноценный набор камер с оптическим зумом;

хотите смартфон который живет день без тревоги за заряд;

используете беспроводную зарядку и не хотите от неё отказываться;

не готовы платить 80-100 тысяч за ультрафлагман.

Отдельно про срочность. На рынке сейчас дефицит памяти — Gartner прогнозирует рост средней цены смартфонов около 13% в течение 2026 года, а IDC предупреждает что производители будут либо поднимать цены, либо сокращать характеристики. Лучший флагман на Android сегодня за 49 тысяч — через полгода может стоить заметно дороже. Или комплектоваться меньшим объемом памяти за ту же цену. Поэтому торопитесь.

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