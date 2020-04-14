Этот элемент современных телефонов бесит меня больше всего.

Несколько лет назад кто-то решил, что в экранах смартфонов должен быть вырез. Одними из первых такую идею предложили Apple и Essential во главе с Энди Рубином. Тогда это можно было объяснить тем, что другими путями безрамочности не добиться. Люди повозмущались, повозмущались и успокоились на какое-то время. Если действительно никак, то надо потерпеть. Huawei даже предлагала скрыть этот вырез, чтобы он не мозолил глаза. В итоге, время прошло, а воз и ныне там. У нас есть какие угодно способы испортить экран, но почти никто не делает решения для того, чтобы придать ему правильную форму. Сколько еще это продлится и сколько я должен терпеть это уродство! На фоне последних новостей от Samsung, начинает казаться, что еще долго. Хотя…

Минусы телефонов с отверстием в экране

Больше всего меня возмущают производители, которые ”выезжают на белом коне” и говорят, что они такие молодцы и сделали экран правильной формы. Вот только в этом экране красуется дырка! И не надо говорить, что это отверстие, а дырка в другом месте. Технарей тут хватает, но это действительно дырка. Говорю это в максимально уничижительной форме.

Я не очень признаю выезжающие камеры смартфонов, хоть и считаю их интересными. Но даже они были куда более интересными с точки зрения использования экрана. В этих смартфонах он действительно был правильной формы. Пусть у них иногда были чуть более широкие рамки, но у них хотя бы не было этого прыща. Я бы не купил такой смартфон, но я расстроен тем, что таким решением пришлось пожертвовать в угоду 5G. Хоть какая-от отдушина была.

До недавнего времени основной моей претензией к врезанным камерам являлось именно то, что производители гордились ими и хотели доказать всем, что это круто. На особо впечатлительных это и правда действовало. Теперь даже технологически это уже нельзя оправдать. Пришло время что-то делать. Тем более, для этого есть все нужные технологии. Но производители то ли боятся рискнуть, то ли действительно не могут сделать так, как надо.

А еще Samsung работает над новым типом дисплея.

Главным и основным минусом будет то, что такая камера в передней панели смотрится, как грязь на экране. Невозможно отделаться от мысли, что на экран прилипла какая-то грязь или села жирная муха, если камер две. Особенно это заметно при просмотре видео со светлым фоном.

Куда меньшим злом является вырез в экране. От него куда проще абстрагироваться. При обычном использовании в ”уши” этого экрана очень удобно прячутся время и другая служебная информация, а в играх или при просмотре видео часто просто закрываешь эту часть пальцем.

Все равно, даже от выреза надо отказываться и как можно скорее, а то сейчас посидим на самоизоляции, озлобимся в четырех стенах, а тут еще и эти уродства. Не надо так…

Каким будет новый Samsung Galaxy Fold 2

Уже несколько месяцев на нас сверху капают слухи о новом Samsung Galaxy Fold. Иногда бывает что-то интересное, но чаще их просто хочется быстрее стряхнуть с себя. Такие новости пришли и в этот раз.

Вот это поворот: в Google Pixel 5 может быть процессор Samsung

Ранее была информация, что в новом поколении Samsung Galaxy Fold будет встроенная в экран камера. Дело даже не в том, что это хорошая новость и будет сильно отличать новинку от первого поколения. По большому счету, такая камера ему даже не нужна, но сам факт того, что технология вырвется из лабораторий, как Беннет, превратившийся в Халка, очень обнадеживала.

Теперь эксперт отрасли Росс Янг заявил, что производитель отказался от планов в отношении этой радикальной технологии…

В своем Твиттере генеральный директор Display Supply Chain Consultants в ответ на твит Макса Вайнбаха из XDA ответил, что камер в экране не будет. Вот еще одна надежда на светлое будущее фронтальных камер рухнула.

На самом деле и без этого все слухи последнего времени сводятся к тому, что фронталки под экраном не будет. Есть надежда, что такая камера может просто не работать как надо в таком форм-факторе смартфона, но, скорее всего, проблема более глобальная.

Некоторое время назад Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг уже говорил о том, что подэкранные камеры существуют, но компанию не устраивает качество получаемых снимков. Скорее всего, в случае с Samsung мы имеем те же самые проблемы. Подобные разработки есть у OPPO, но они тоже не спешат выкатывать новинку. Лично в моих глазах лидером индустрии станет тот, кто все же решится на это и порадует нас такой камерой первым. Пусть она и будет снимать хуже нынешних камер, но это временно. Я готов потерпеть и за такой смартфон я готов был бы заплатить. Это куда лучше, чем очередная раскладушка, похожая на нечто со складкой посередине.

Я даже не сомневаюсь, что Galaxy Fold 2 будет лучше обычного Galaxy Fold, но последние новости очень расстраивают.

Стоит ли купить Samsung Galaxy

Почему именно Samsung Galaxy? Да потому, что это все самое топовое, что есть у Samsung. В этом году нам показали смартфоны, в которых не было ничего нового. Даже Galaxy S20 Ultra, который должен был разрывать шаблоны, для некоторых пользователей оказался провалом. Мы знаем о проблемах с процессорами Exynos и Samsung должна об этом знать, но почему тогда она экспериментирует на модели за 1 400 долларов, а не на чем-то попроще? Зачем так расстраивать пользователей?

Давайте спорит по поводу камер в отверстии. Мнения принимаются в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Пусть в этом году фронтальная камера в экране очень небольшая, но она там есть. Если дело пойдет так и дальше, то, скорее всего, к следующему году новинка тоже будет страшным сном трипофоба (трипофобия — боязнь отверстий). Надо что-то с этим делать. Возьмитесь уже за свои карандаши и чертежные доски и перестаньте наращивать количество режимов камеры! Сделайте уже действительно новую камеру. Все вам скажут спасибо.