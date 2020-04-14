Этот элемент современных телефонов бесит меня больше всего.

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 0

Несколько лет назад кто-то решил, что в экранах смартфонов должен быть вырез. Одними из первых такую идею предложили Apple и Essential во главе с Энди Рубином. Тогда это можно было объяснить тем, что другими путями безрамочности не добиться. Люди повозмущались, повозмущались и успокоились на какое-то время. Если действительно никак, то надо потерпеть. Huawei даже предлагала скрыть этот вырез, чтобы он не мозолил глаза. В итоге, время прошло, а воз и ныне там. У нас есть какие угодно способы испортить экран, но почти никто не делает решения для того, чтобы придать ему правильную форму. Сколько еще это продлится и сколько я должен терпеть это уродство! На фоне последних новостей от Samsung, начинает казаться, что еще долго. Хотя…

Камера в смартфоне это хорошо, но ее надо модифицировать.

Минусы телефонов с отверстием в экране

Больше всего меня возмущают производители, которые ”выезжают на белом коне” и говорят, что они такие молодцы и сделали экран правильной формы. Вот только в этом экране красуется дырка! И не надо говорить, что это отверстие, а дырка в другом месте. Технарей тут хватает, но это действительно дырка. Говорю это в максимально уничижительной форме.

Я не очень признаю выезжающие камеры смартфонов, хоть и считаю их интересными. Но даже они были куда более интересными с точки зрения использования экрана. В этих смартфонах он действительно был правильной формы. Пусть у них иногда были чуть более широкие рамки, но у них хотя бы не было этого прыща. Я бы не купил такой смартфон, но я расстроен тем, что таким решением пришлось пожертвовать в угоду 5G. Хоть какая-от отдушина была.

Пока только выезжающая камера может избавить экран смартфона от вырезов и отверстий.

До недавнего времени основной моей претензией к врезанным камерам являлось именно то, что производители гордились ими и хотели доказать всем, что это круто. На особо впечатлительных это и правда действовало. Теперь даже технологически это уже нельзя оправдать. Пришло время что-то делать. Тем более, для этого есть все нужные технологии. Но производители то ли боятся рискнуть, то ли действительно не могут сделать так, как надо.

А еще Samsung работает над новым типом дисплея.

Главным и основным минусом будет то, что такая камера в передней панели смотрится, как грязь на экране. Невозможно отделаться от мысли, что на экран прилипла какая-то грязь или села жирная муха, если камер две. Особенно это заметно при просмотре видео со светлым фоном.

Куда меньшим злом является вырез в экране. От него куда проще абстрагироваться. При обычном использовании в ”уши” этого экрана очень удобно прячутся время и другая служебная информация, а в играх или при просмотре видео часто просто закрываешь эту часть пальцем.

Все равно, даже от выреза надо отказываться и как можно скорее, а то сейчас посидим на самоизоляции, озлобимся в четырех стенах, а тут еще и эти уродства. Не надо так…

Каким будет новый Samsung Galaxy Fold 2

Уже несколько месяцев на нас сверху капают слухи о новом Samsung Galaxy Fold. Иногда бывает что-то интересное, но чаще их просто хочется быстрее стряхнуть с себя. Такие новости пришли и в этот раз.

Вот это поворот: в Google Pixel 5 может быть процессор Samsung

Ранее была информация, что в новом поколении Samsung Galaxy Fold будет встроенная в экран камера. Дело даже не в том, что это хорошая новость и будет сильно отличать новинку от первого поколения. По большому счету, такая камера ему даже не нужна, но сам факт того, что технология вырвется из лабораторий, как Беннет, превратившийся в Халка, очень обнадеживала.

Теперь эксперт отрасли Росс Янг заявил, что производитель отказался от планов в отношении этой радикальной технологии…

Куда лучше, когда так…

.. .чем так.

В своем Твиттере генеральный директор Display Supply Chain Consultants в ответ на твит Макса Вайнбаха из XDA ответил, что камер в экране не будет. Вот еще одна надежда на светлое будущее фронтальных камер рухнула.

На самом деле и без этого все слухи последнего времени сводятся к тому, что фронталки под экраном не будет. Есть надежда, что такая камера может просто не работать как надо в таком форм-факторе смартфона, но, скорее всего, проблема более глобальная.

Некоторое время назад Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг уже говорил о том, что подэкранные камеры существуют, но компанию не устраивает качество получаемых снимков. Скорее всего, в случае с Samsung мы имеем те же самые проблемы. Подобные разработки есть у OPPO, но они тоже не спешат выкатывать новинку. Лично в моих глазах лидером индустрии станет тот, кто все же решится на это и порадует нас такой камерой первым. Пусть она и будет снимать хуже нынешних камер, но это временно. Я готов потерпеть и за такой смартфон я готов был бы заплатить. Это куда лучше, чем очередная раскладушка, похожая на нечто со складкой посередине.

Я даже не сомневаюсь, что Galaxy Fold 2 будет лучше обычного Galaxy Fold, но последние новости очень расстраивают.

Стоит ли купить Samsung Galaxy

Почему именно Samsung Galaxy? Да потому, что это все самое топовое, что есть у Samsung. В этом году нам показали смартфоны, в которых не было ничего нового. Даже Galaxy S20 Ultra, который должен был разрывать шаблоны, для некоторых пользователей оказался провалом. Мы знаем о проблемах с процессорами Exynos и Samsung должна об этом знать, но почему тогда она экспериментирует на модели за 1 400 долларов, а не на чем-то попроще? Зачем так расстраивать пользователей?

Давайте спорит по поводу камер в отверстии. Мнения принимаются в комментариях или в нашем Telegram-чате.

 Пусть в этом году фронтальная камера в экране очень небольшая, но она там есть. Если дело пойдет так и дальше, то, скорее всего, к следующему году новинка тоже будет страшным сном трипофоба (трипофобия — боязнь отверстий). Надо что-то с этим делать. Возьмитесь уже за свои карандаши и чертежные доски и перестаньте наращивать количество режимов камеры! Сделайте уже действительно новую камеру. Все вам скажут спасибо.

Теги
Читайте также
Лучшие Android-смартфоны за свои деньги на 2020 год

Мы живём в очень необычное время, и это не просто присказка для красного словца. С одной стороны, пандемия коронавируса…

Читать далее
Какой способ зарядки телефона я считаю идеальным

Современные телефоны могут заряжаться как угодно. Одни делают это быстро, другие — медленно.

Читать далее
Лучший телефон Samsung до сих пор работает как дешевый Xiaomi

Все мы хотим пользоваться хорошими вещами. Для этого мы покупаем флагманские смартфоны, дорогие автомобили, брендовую одежду и…

Читать далее

Новый комментарий