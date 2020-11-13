Этот смарт — просто пушка! Выяснилось, каким будет новый Galaxy A52

Samsung уже тестирует Galaxy A52, свой следующий бестселлер, чтобы по традиции выпустить его в продажу до конца этого года. Несмотря на то что и его предшественник был вполне себе неплох, назвать его идеальным было всё-таки нельзя из-за посредственного железа. Мало того, что оперативки у него было как у китайских нонеймов, так ещё и процессор от бренда, название которого в приличном обществе вообще считается ругательным словом. Хорошо, что корейцы додумались, как надо делать правильные смартфоны.

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Я уже говорил, что, на мой взгляд, именно Galaxy A51 может считаться безоговорочно лучшим смартфоном Samsung 2020 года. Он не только выглядит по-флагмански привлекательно, но и очень крут с точки зрения доступных функций. Качественная AMOLED-матрица, отличная камера, сканер отпечатков в экране – всё это вкупе с невысокой ценой, в среднем равной всего лишь 15 тысячам рублей, играло ему на руку. Несмотря на массу преимуществ перед аппаратами конкурентов, Galaxy A51 был не лишён недостатков, главным из которых был, разумеется, процессор Exynos.

Характеристики Galaxy A52

Согласно утечке из базы данных Geekbench, новый Galaxy A52, который готовится вот-вот выйти в продажу, получит процессор Snapdragon 750G и 6 ГБ оперативки. Это всё ещё не самый топовый чип, но Galaxy A52, как и его предшественник, не претендуют на звание флагманского смартфона. Поэтому под задачи, которые, очевидно, будут на него возлагаться, сгодится и он. В конце концов, даже Galaxy A51 со своим Exynos средней руки (это такой шлак, что я даже цифры не запомнил) вытягивал все приложения из Google Play и отлично обрабатывал фото на основную камеру.

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А раз и со старым процессором всё было в порядке, что же хорошего в том, что теперь его место займёт Snapdragon 750G? Хорошего на самом деле много:

Производительность процессоров Qualcomm традиционно выше, чем у решений Samsung;

Как правило, смартфоны с процессорами Snapdragon получают фото-модули ISOCELL, у которых немного выше светочувствительность, чем у решений Sony;

Благодаря Snapdragon 750G владельцы Galaxy A52 смогут устанавливать приложение Гугл камеры;

У процессоров Snapdragon традиционно выше качество приёма сигнала сотовой связи;

У смартфонов на базе процессоров Exynos традиционно нет поддержки FM-радио, а у Snapdragon – есть.

Что лучше: Snapdragon или Exynos

По одиночке все моменты, пожалуй, кроме поддержки Гугл камеры, довольно спорные. Однако в совокупности они делают смартфон на Snapdragon, как ни крути, более привлекательным для приобретения как с точки зрения функциональных возможностей, так и ликвидности при дальнейшей перепродаже. Ведь явно же вы не один такой, кому хочется получить лучший смартфон за одни и те же деньги. Поэтому – я уверен – в дальнейшем наличие процессора Snapdragon «продаст» ваш аппарат на вторичке быстрее, чем Exynos.

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Что касается ОЗУ, то здесь и так всё очевидно. Дополнительные 2 ГБ к 4 уже имеющимся явно дадут смартфону прирост в фактическом быстродействии. Несмотря на то что оперативка практически не оказывает влияния на синтетику, на практике она действует очень эффективно. Дело в том, что чем больше оперативной памяти установлено в аппарате, тем больше приложений одновременно он может удерживать в горячем доступе и тем реже они будут перезагружаться, не тратя время на повторный запуск.