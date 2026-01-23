Этот смартфон — как полноценный ПК. На нем работает и Windows 11, и Linux, и Android

Юрий Кудлович

Смартфоны давно покушаются на маломощные и компактные ноутбуки, и с появлением складных моделей эта конкуренция только усилилась. Вот только до сих пор настоящие компьютеры выигрывают баттл, поскольку работают на полноценной операционной системе, а телефон все равно остается телефоном с мобильной ОС и ее ограничениями. Но что, если и смартфон тоже будет работать на Windows или Linux? Скоро увидим — как раз такой уже готовится к релизу.

Смартфон с дизайном прямиком из прошлого десятилетия, но с тремя ОС на борту. Изображение: NexPhone

В сети показали NexPhone: смартфон, который можно использовать как обычный Android-девайс, а при необходимости подключить к монитору и переключиться на другую систему: Linux или Windows 11. Звучит смело и, конечно, не без нюансов.

Как установить Windows 11 на смартфон

По умолчанию NexPhone работает на базе Android 16 с оболочкой NexOS, но поддерживает multiboot: то есть, загрузку нескольких систем. При этом Linux, судя по описанию, будет доступен как отдельная рабочая среда, которую можно запускать прямо из Android (что-то вроде «режима ПК» на некоторых смартфонах, которые поддерживают док-станцию).

Выбираем любую удобную ОС и работаем. Изображение: gsmarena.com

А вот Windows 11 уже отдельный сценарий: тут будет полноценная версия на ARM. Интерфейс обещают адаптировать и под смартфон, и для работы с внешним экраном. Скорее всего, будет упор на управление крупными элементами как в Windows Phone. Подробностей пока немного.

Характеристики NexPhone

По железу это не флагман и даже не середнячок, а, скорее, бюджетный смартфон. И вообще, смесь железа здесь странная:

  • Процессор — Qualcomm QCM6490 (аналог Snapdragon 778G)
  • Память — 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопитель + microSD
  • Экран — 6,58”, FHD+, 120 Гц
  • Камеры — 64 Мп основная, 13 Мп ультраширик, 10 Мп фронтальная
  • Батарея — 5000 мА*ч, заявлена беспроводная зарядка
  • Защита — MIL-STD-810H и IP68/69K

Как видите, оперативки много, а процессор откровенно слабый. При этом дисплей тоже очень простой, но на 120 Гц, а степени защиты как у топовых устройств. Телефон обещают выпустить в третьем квартале 2026 года, а стоить он будет аж 549 долларов. Для такого набора это недешево, но ставка здесь явно не на камеру и не на топовую графику.

Утверждают, что смартфон переживает падение, купание и заморозку. Изображение: NexPhone

В комплекте со смартфоном идет хаб USB-C на пять портов: у него четыре USB и один HDMI. Он то как раз и нужен, чтобы подключить NexPhone к монитору, клавиатуре и мыши.

Кому нужен NexPhone

NexPhone понравится тем, кому нужно одно устройство на все случаи: в кармане — смартфон, а при подключении к монитору — рабочая среда для задач, где нужна нормальная клавиатура и большой экран. Например, для выездной работы, когда ноутбук брать неудобно: админки, документация, браузерные сервисы, простые утилиты, переписка и файлы.

Но важно понимать: Windows 11 здесь на ARM, поэтому совместимость со старым софтом и драйверами зависит от конкретных программ. Так что это не компьютер один в один, а некий гибридный формат. И рассчитывать на полноценные ПК-игры на таком устройстве тоже не стоит.

