Этот смартфон меняет внешний вид, отлично снимает и долго работает. Обзор realme GT 8 Pro

Знаете, что самое приятное в современных флагманах? Когда компания не просто выпускает очередной «мощный смартфон», а действительно старается удивить чем-то необычным. Именно так и вышло с realme GT 8 Pro. Этот аппарат получился интересным не только на бумаге с его Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мАч, но и в реальной жизни. Особенно впечатляет дизайн камеры в стиле легендарной RICOH GR, да и сам модульный подход к оформлению блока камер заслуживает уважения. Давайте разбираться, стоит ли этот смартфон своих денег и кому он точно подойдет.

Почему стоит обратить внимание на realme GT 8 Pro

Честно говоря, когда я впервые увидел анонс этого смартфона, я подумал: «Ну вот, очередной клон с небольшими улучшениями». Но realme в этот раз действительно постаралась. GT 8 Pro получил всё самое актуальное, что только можно втиснуть в флагман: новейший процессор от Qualcomm, экран с пиковой яркостью 7000 нит, огромную батарею и действительно интересную камеру.

Но главная фишка — это, конечно, дизайн блока камер в стилистике RICOH GR. Если вы хоть немного знакомы с фототехникой, то понимаете, что RICOH GR — это культовая серия компактных камер для уличной фотографии. И да, realme не просто сделала похожий блок, а действительно постаралась передать дух этих камер, включая возможность менять декоративные панели на блоке камер и специальный режим съемки. Пусть он и на любителя, но такая возможность есть, а это уже хорошо.

Что в комплекте

Начнем с банального — с комплекта поставки. Тут всё довольно стандартно для современного флагмана, но есть пара приятных моментов. В коробке вы найдете сам смартфон, зарядный блок с поддержкой быстрой зарядки, USB-кабель, защитный чехол, документацию и небольшую отвертку для смены накладки блока камер. Никаких лишних наушников или переходников — всё по делу. Сам сменный блок камеры надо приобретать отдельно. С ним в комплекте будет чехол, ведь тот, что изначально положили в комплект, просто не подойдет из-за другой формы камеры.

Отдельно стоит отметить, что зарядник действительно мощный и способен зарядить батарею на 7000 мАч достаточно быстро. Учитывая, что realme GT 8 Pro также поддерживает беспроводную зарядку, это приятный бонус для тех, кто не любит возиться с проводами. А вот про чехол можно сказать, что он базовый, силиконовый, защищает от царапин, но для серьезной защиты лучше прикупить что-то более прочное.

Смартфон с ярким экраном

Теперь к самому интересному. Дисплей у realme GT 8 Pro просто великолепный, как бы громко это ни прозвучало. Это LTPO AMOLED-панель с разрешением 3136 × 1440 точек и плотностью пикселей 508 ppi. Картинка получается очень четкой, а цвета сочными и естественными одновременно.

Но самое крутое — это частота обновления 144 Гц. Не привычные 120 Гц, а именно 144. Для многих разница может показаться незначительной, но, проведя с ним неделю, начинаешь придираться уже даже к 120 Гц. Интерфейс работает быстро и плавно. В играх это тоже должно положительно повлиять на процесс, но я лично не фанат мобильных игр, поэтому не буду рассказывать о том, в чем не очень сильно разбираюсь. Разница должна быть, но сам я ее оценить не смог ввиду своей не самой высокой игровой требовательности.

Зато по яркости всё отлично. Заявленная пиковая яркость составляет 7000 нит, что звучит как что-то из области фантастики. Такие большие значения всегда достигаются не по всей площади экрана, но на практике это означает, что даже под прямыми солнечными лучами экран остаётся читаемым. Погода не позволила использовать его действительно на солнце, но при облачности в полдень яркости хватает с большим запасом, и на опыте общения с разными смартфонами могу сказать, что в ясную погоду проблем тоже не будет. В обычном режиме яркость держится на уровне 800-1000 нит — не много, но достаточно, и как у остальных смартфонов. В режиме повышенной яркости достигается значение в 2000-2500 нит. Этого уже более чем достаточно для любых условий.

Экран абсолютно плоский, и это хорошо. Он защищён Gorilla Glass 7i и поддерживает HDR10+ с Dolby Vision. Смотреть контент на таком дисплее — одно удовольствие, особенно если речь идёт о качественном видео. А тонкие рамки делают ощущения от него действительно премиальными.

Как снимает realme GT 8 Pro

Вот тут начинается самое вкусное. Настолько вкусное, что через пару дней на нашем сайте выйдет отдельный материал, посвященный камере этого устройства. Пока вкратце расскажу о его фотовозможностях тут.

Камерная система realme GT 8 Pro — это не просто набор модулей, а продуманная связка, ориентированная на серьезную съемку. Основная камера построена на сенсоре Sony IMX906 размером 1/1.56 дюйма с диафрагмой f/1.8. Это не топовый дюймовый сенсор, но для большинства сценариев его более чем достаточно.

А вот телеобъектив — действительно изюминка. Перископная конструкция, модуль с разрешением 200 Мп и апертура f/2.6 позволяет снимать детализированные кадры с приличным зумом. Да, это не оптический зум в чистом виде на всех дистанциях, но качество картинки впечатляет. Особенно если учесть, что телевик поддерживает как оптическую, так и электронную стабилизацию. Можно даже снять с максимальным оптическим зумом, а потом еще увеличить картинку, но для этого сразу надо снимать в режиме максимального разрешения и хранить большой файл. Или можно сразу при съемке воспользоваться цифровым зумом.

Сверхширокоугольная камера тут тоже на месте, хотя про неё сложно сказать много особенного. Она справляется со своими задачами, но не является изюминкой аппарата. Зато возможности видеозаписи впечатляют: основная камера и телеобъектив снимают в 8K при 30 fps, в 4K при 120 fps, а остальные модули работают в 4K при 60 fps. Притом с неплохой цветопередачей и динамическим диапазоном. Естественно, всё это достигается программно, но нам же важен результат.

Примеры фото на основную камеру realme GT 8 Pro:

Отдельно отмечу, что realme добавила AI Video HDR и много других программных улучшений. На практике это означает, что даже в сложных условиях освещения смартфон вытягивает приличную картинку. Конечно, при падении освещения есть небольшой шум, но в целом ночные фото и видео получаются качественными. Да и портретный режим работает точно. Самое главное, что он не размывает лишнего. Изначально кажется, что снимок сделан с ошибками, но буквально за несколько секунд на глазах он становится всё более и более правильным. А вы что хотели? Так работают все смартфоны — снимок проходит большое количество обработки, прежде чем стать своей финальной версией.

Примеры портретного режима на камеру realme GT 8 Pro:

Смартфон с флагманской производительностью

Тут всё просто: Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 3-нанометровом техпроцессе от TSMC — это самое мощное, что сейчас есть на рынке Android-смартфонов. Максимальная частота процессора достигает 4,6 ГГц, а производительность GPU выросла на 23% по сравнению с предыдущим поколением.

В синтетических тестах realme GT 8 Pro набирает более 4 миллионов баллов в AnTuTu. Но цифры — это одно, а реальный опыт использования — совсем другое. Скажу честно: смартфон летает. Приложения открываются мгновенно, многозадачность работает без тормозов, а в играх можно спокойно выкручивать настройки на максимум.

В том же Genshin Impact аппарат держит стабильные 60 fps на протяжении долгого времени. Это говорит о продуманной системе охлаждения и энергоэффективности чипа. MOBA и шутеры спокойно разгоняются до 120 fps без каких-либо просадок.

Память тут тоже топовая: UFS 4.1 для накопителя и LPDDR5X для оперативки. Это означает быструю загрузку приложений и моментальный доступ к файлам. Больше говорить о производительности смысла нет. Этот смартфон занимает верхнюю строчку топа производительности, деля ее буквально с парой других смартфонов.

На что ещё стоит обратить внимание при покупке realme GT 8 Pro

Помимо основных козырей, у GT 8 Pro есть масса мелочей, которые в сумме делают его очень удобным устройством. Среди них никак нельзя пройти мимо аккумулятора на 7000 мАч — это просто огромная ёмкость для смартфона. На практике это означает, что аппарат легко переживает полный день самого активного использования. При умеренной нагрузке может продержаться и два дня, что и было в моем случае. Сам производитель заявляет 21 час видео, 20 часов TikTok и 8 часов MOBA-игр. Можно сказать, что это вполне реалистичные цифры.

Естественно, смартфон получил защиту по стандартам IP68 и IP69, что означает полную пыле- и влагозащиту, включая возможность кратковременного погружения в воду. Это не значит, что нужно специально топить аппарат, но случайное попадание под дождь или падение в лужу он точно переживёт.

Звук заслуживает отдельного упоминания. Стереодинамики громкие, с неплохой детализацией. Конечно, полноценные наушники они не заменят, но для просмотра видео или казуальных игр вполне хватает.

А ведь еще тут можно сильно поменять внешний вид устройства. Из коробки телефон имеет круглый модуль камеры. Многие сейчас критикуют такую форму, хотя лично мне она нравится. Но если вы решите что-то поменять, можно просто купить набор из сменного чехла и квадратного корпуса камеры. Замена займет не больше минуты.

Достаточно открутить два винтика комплектной отверткой, заменить модуль и прикрутить обратно. Заодно можно будет вернуть первоначальный вид смартфону, если случайно поцарапаете алюминий модуля камеры. Но главное, что, несмотря на модульную конструкцию, смартфон всё равно выглядит монолитным вне зависимости от выбранного внешнего вида камеры.

Кому подойдет realme GT 8 Pro

Подводя итоги, скажу так: realme GT 8 Pro — это действительно достойный флагман, который не стыдно поставить в один ряд с топовыми аппаратами других именитых брендов. Он получился сбалансированным и предлагает мощный процессор, отличный экран, продуманную камерную систему и огромную батарею.

Смартфон однозначно стоит покупать, если вы ищете производительный аппарат для игр и тяжелых задач. Также он понравится тем, кому нужна камера, которая справится с любыми сценариями съемки. При этом важно, чтобы смартфон был красивым и долго работал от одной зарядки.

Кому стоит выбрать другой смартфон

Среди тех, кому лучше обратить внимание на что-то другое, в первую очередь стоит назвать тех, кто привык к компактным смартфонам — GT 8 Pro довольно крупный и тяжелый (214 граммов). Кроме этого, он стоит довольно дорого, хотя и дешевле многих других флагманов. Но на этом, пожалуй, всё. В остальных случаях это достойный аппарат для тех, кто хочет чего-то действительно хорошего.

Лично я бы порекомендовал этот смартфон энтузиастам, геймерам и фотолюбителям, которые хотят получить мощный инструмент без переплаты за раскрученный бренд. realme GT 8 Pro предлагает флагманский опыт использования за адекватные деньги, и это его главное преимущество перед конкурентами.