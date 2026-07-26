OnePlus 15 — отличный аппарат, я его хвалил и продолжаю считать одним из лучших флагманов года. Но когда мне предложили посмотреть на смартфон realme GT 8 Pro поближе — я понял, что сегодня сделал бы другой выбор. Отнюдь не в пользу OnePlus. Объясняю почему.

Цены смартфонов в 2026 году: realme GT 8 Pro дешевле OnePlus 15

Начну с цифр. Цена realme GT 8 Pro на AliExpress — около 55 000 рублей. Глобальная версия OnePlus 15 — около 59 000 рублей. Разница 4 000 рублей в пользу realme.

Купить realme GT 8 Pro

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Но это только начало. В комплекте с realme GT 8 Pro идут:

зарядник 120 Вт;

качественный чехол;

защитная пленка, нанесенная на экран.

Глобальная версия OnePlus 15 поставляется без зарядника и чехла (только кабель). Зарядник 80 Вт от OnePlus в России стоит около 3 000 рублей. Итого реальная разница в стоимости покупки — порядка 7 000 рублей в пользу realme GT 8 Pro, даже если допустить, что для OnePlus 15 вы купите самый дешевый чехол в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Сменный блок камер — уникальная фишка realme GT 8 Pro

Уникальная фишка realme GT 8 Pro — сменный декоративный блок камер. Два варианта оформления идут в комплекте из коробки, менять можно буквально за минуту без инструментов. Это не чехол поверх, а часть самого корпуса.

Звучит как маркетинговый трюк. Но на практике это реально работает как способ освежить внешний вид смартфона. Один блок — строгий, второй — более яркий. Захотел — поменял. Ни у OnePlus 15, ни у Samsung, ни у Xiaomi ничего подобного нет.

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Дизайн realme GT 8 Pro в целом нестандартный, и это плюс на фоне однотипных прямоугольников с квадратным блоком камер. Следить за новостями о realme удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Камера realme GT 8 Pro — коллаборация с RICOH и телевик 200 МП

Вот где realme реально удивляет. Камера realme GT 8 Pro разработана в коллаборации с японским производителем камер RICOH GR — брендом с почти 30-летней историей в уличной фотографии:

основная 50 МП, f/1.8, Sony IMX906, сенсор 1/1.56 дюйма, 7-линзовый объектив;

ультраширик 50 МП, f/2.0, угол обзора 116°;

перископный телевик 200 МП, f/2.6 — рекордное разрешение для телеобъектива.

200 МП на телевике — это топ. При съемке с приближением realme GT 8 Pro сохраняет детализацию лучше чем конкуренты с меньшим разрешением телевика. OnePlus 15 использует перископ 50 МП — при сильном приближении разница в детализации ощутима.

Специальный режим съемки RICOH GR имитирует опыт работы с настоящей камерой RICOH: цветовые тона, характер обработки. Для тех кто любит уличную фотографию это не просто фильтр, а другой подход к съемке. Также есть режим съемки под водой и запись видео в 4K@120fps.

Чем realme GT 8 Pro похож на OnePlus 15

Перечислю сходства realme GT 8 Pro и OnePlus 15, потому что их немало, и это важно для понимания, что оба смартфона одного уровня:

процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — топовый чип 2025-2026 года у обоих;

батарея большая: 7000 мАч у realme GT 8 Pro, 7300 мАч у OnePlus 15;

зарядка 120 Вт проводная у обоих;

беспроводная зарядка 50 Вт у обоих;

корпус из стекла и металла, флагманская сборка;

IP68/IP69 водозащита у realme GT 8 Pro, IP66/68/69K у OnePlus 15;

realme UI 7 на Android 16 у realme, OxygenOS на Android 17 у OnePlus.

По производительности смартфоны идентичны (один и тот же чип). По автономности — практически одинаково. По зарядке тоже все одинаково. Разница в деталях: камера, дизайн, комплектация, цена.

Кому стоит выбрать realme GT 8 Pro вместо OnePlus 15

Купить realme GT 8 Pro стоит, если:

важна максимальная детализация при зуме (200 МП телевик против 50 МП у OnePlus 15);

хочется уникальный дизайн который ни у кого больше нет;

важно получить зарядник в комплекте и не докупать его отдельно;

интересна коллаборация с RICOH и уличная фотография как стиль.

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Взять OnePlus 15 лучше, если:

важна чистая OxygenOS без лишних надстроек;

нужна более крупная батарея с запасом;

доверяете бренду с устоявшейся репутацией на глобальном рынке.

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Лучший флагман Android 2026 года — не тот, что дороже, а тот, который лучше подходит под ваши задачи. realme GT 8 Pro закрывает большинство сценариев использования и при этом дешевле в реальной покупке с учетом комплектации. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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