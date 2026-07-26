OnePlus 15 — отличный аппарат, я его хвалил и продолжаю считать одним из лучших флагманов года. Но когда мне предложили посмотреть на смартфон realme GT 8 Pro поближе — я понял, что сегодня сделал бы другой выбор. Отнюдь не в пользу OnePlus. Объясняю почему.

Реально самый топовый смартфон в 2026 году. Фото.

Реально самый топовый смартфон в 2026 году

Цены смартфонов в 2026 году: realme GT 8 Pro дешевле OnePlus 15

Начну с цифр. Цена realme GT 8 Pro на AliExpress — около 55 000 рублей. Глобальная версия OnePlus 15около 59 000 рублей. Разница 4 000 рублей в пользу realme.

Купить realme GT 8 Pro

Купить OnePlus 15

Но это только начало. В комплекте с realme GT 8 Pro идут:

  • зарядник 120 Вт;
  • качественный чехол;
  • защитная пленка, нанесенная на экран.

Глобальная версия OnePlus 15 поставляется без зарядника и чехла (только кабель). Зарядник 80 Вт от OnePlus в России стоит около 3 000 рублей. Итого реальная разница в стоимости покупки — порядка 7 000 рублей в пользу realme GT 8 Pro, даже если допустить, что для OnePlus 15 вы купите самый дешевый чехол в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Сменный блок камер — уникальная фишка realme GT 8 Pro

Уникальная фишка realme GT 8 Proсменный декоративный блок камер. Два варианта оформления идут в комплекте из коробки, менять можно буквально за минуту без инструментов. Это не чехол поверх, а часть самого корпуса.

Смартфон позволяет изменить форму блока камер. Фото.

Смартфон позволяет изменить форму блока камер

Звучит как маркетинговый трюк. Но на практике это реально работает как способ освежить внешний вид смартфона. Один блок — строгий, второй — более яркий. Захотел — поменял. Ни у OnePlus 15, ни у Samsung, ни у Xiaomi ничего подобного нет.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Дизайн realme GT 8 Pro в целом нестандартный, и это плюс на фоне однотипных прямоугольников с квадратным блоком камер. Следить за новостями о realme удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Камера realme GT 8 Pro — коллаборация с RICOH и телевик 200 МП

Вот где realme реально удивляет. Камера realme GT 8 Pro разработана в коллаборации с японским производителем камер RICOH GR — брендом с почти 30-летней историей в уличной фотографии:

  • основная 50 МП, f/1.8, Sony IMX906, сенсор 1/1.56 дюйма, 7-линзовый объектив;
  • ультраширик 50 МП, f/2.0, угол обзора 116°;
  • перископный телевик 200 МП, f/2.6 — рекордное разрешение для телеобъектива.

200 МП на телевике — это топ. При съемке с приближением realme GT 8 Pro сохраняет детализацию лучше чем конкуренты с меньшим разрешением телевика. OnePlus 15 использует перископ 50 МП — при сильном приближении разница в детализации ощутима.

Фото в условиях искусственного освещения. Фото.

Фото в условиях искусственного освещения

Ночное фото на realme GT 8 Pro. Фото.

Ночное фото на realme GT 8 Pro

Специальный режим съемки RICOH GR имитирует опыт работы с настоящей камерой RICOH: цветовые тона, характер обработки. Для тех кто любит уличную фотографию это не просто фильтр, а другой подход к съемке. Также есть режим съемки под водой и запись видео в 4K@120fps.

Чем realme GT 8 Pro похож на OnePlus 15

Перечислю сходства realme GT 8 Pro и OnePlus 15, потому что их немало, и это важно для понимания, что оба смартфона одного уровня:

  • процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — топовый чип 2025-2026 года у обоих;
  • батарея большая: 7000 мАч у realme GT 8 Pro, 7300 мАч у OnePlus 15;
  • зарядка 120 Вт проводная у обоих;
  • беспроводная зарядка 50 Вт у обоих;
  • корпус из стекла и металла, флагманская сборка;
  • IP68/IP69 водозащита у realme GT 8 Pro, IP66/68/69K у OnePlus 15;
  • realme UI 7 на Android 16 у realme, OxygenOS на Android 17 у OnePlus.

По производительности смартфоны идентичны (один и тот же чип). По автономности — практически одинаково. По зарядке тоже все одинаково. Разница в деталях: камера, дизайн, комплектация, цена.

Кому стоит выбрать realme GT 8 Pro вместо OnePlus 15

Купить realme GT 8 Pro стоит, если:

  • важна максимальная детализация при зуме (200 МП телевик против 50 МП у OnePlus 15);
  • хочется уникальный дизайн который ни у кого больше нет;
  • важно получить зарядник в комплекте и не докупать его отдельно;
  • интересна коллаборация с RICOH и уличная фотография как стиль.

Купить realme GT 8 Pro

Взять OnePlus 15 лучше, если:

  • важна чистая OxygenOS без лишних надстроек;
  • нужна более крупная батарея с запасом;
  • доверяете бренду с устоявшейся репутацией на глобальном рынке.

Купить OnePlus 15

Лучший флагман Android 2026 года — не тот, что дороже, а тот, который лучше подходит под ваши задачи. realme GT 8 Pro закрывает большинство сценариев использования и при этом дешевле в реальной покупке с учетом комплектации. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158