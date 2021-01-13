Фанаты Huawei массово переходят на Xiaomi. Вот доказательство

Рынок смартфонов таков, что если ”выбить” из него одного производителя, то его фанаты сразу начнут искать ему замену. Не будет такого, что миллионы пользователей просто откажутся от смартфонов и начнут писать письма. Они обратят внимание на другого производителя и понесут свои деньги в его магазин. Особенно актуально это, когда речь идет о таком гиганте, как Huawei, который до недавнего времени продавал сотни миллионов смартфонов в год. Теперь фанатам марки приходится нелегко и они должны искать ”запасной аэродром”. Многие аналитики прогнозировали рост продаж Xiaomi и они его дождались. Кто-то даже робко предполагал, что произошло это не только за счет роста качества и увеличения спроса на развивающихся рынках, но и за счет проблем у Huawei. Теперь появилось доказательство, что пользователи массово переходят от подраненного китайского бренда к набирающему силу. И вот эти доказательства.

Xiaomi или Huawei

В настоящее время на рынке смартфонов очень большая конкуренция. Производители делают все возможное, чтобы удержать существующих клиентов. Фактически, пользователи определенного бренда формируют фанатскую базу, которая постоянно бросает едкие комментарии в адрес других брендов.

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Теперь между Huawei и Xiaomi возникла новая борьба. Если раньше фанаты первых подкалывали вторых, то теперь переходят на их сторону. Доказательством этого стала статистика скачиваний и комментариев в магазине приложений AppGallery.

Приложение магазина Xiaomi

Если посмотреть статистику скачиваний приложения Xiaomi Mall в фирменном магазине приложений Huawei, то можно заметить, что пользователи загрузили его на свои устройства почти 49 миллионов раз. Это уже само по себе много, но еще больше впечатляет средняя оценка ”апчика”, количество комментариев и их содержание.

Всего Xiaomi Mall получило оценку 1 800 пользователей и 2700 комментариев. Учитывая фильтр модерации, можно предположить, что реальное число отзывов в разы больше. На фоне десятков миллионов загрузок тысячи комментариев не кажутся чем-то запредельным, но согласно статистике примерно такой процент пользователей и пишут отзывы.

Оценка приложения в магазине составляет 4,8 и 5 возможных баллов и большая часть отзывов положительная.

Отзывы на магазин Xiaomi

Например, один комментарий гласит:

Мистер. Ю, прости, что временно укрылся в Xiaomi. В конце концов… чипа Kirin больше нет. Я вернусь, когда вернется Kirin.

В данном случае имеется в виду генеральный директор Huawei Ю Чэндонг (Yu Chengdong), который хорошо знаком вам по трансляциям презентациq Huawei. Это тот самый приятный улыбчивый мужчина, который рассказывает про все новые знаковые продукты компании.

Другой комментарий сообщает:

Не паникуйте, мистер Ю. Флагманы Huawei действительно хороши. Смартфоны по-прежнему обновляются раз в два года, но каждый раз стоят дороже и купить их сложнее. Но даже если кошелек может себе его позволить, вашего Mate40 Pro нет в наличии. Я вернусь к вам позже, а пока временно найду убежище у мистера Лэя, Xiaomi действительно привлекательны.

Автор комментария также подчеркивает, что привлекательны смартфоны Xiaomi не только с точки зрения технологий, но и по цене.

Есть и более интересные комментарии, авторы которых боятся блокировок со стороны Huawei. Например, один говорит нам:

Сегодня я узнал о выпуске Mi 11 и хотел взглянуть на него в официальном магазине, поэтому я попытался открыть магазин приложений Huawei и найти его. В результате неожиданно выяснилось, что Mi Mall был загружен почти 50 миллионов раз… Я восхищен тем, что показатели действительно велики. Будут ли пользователи, загрузившие Xiaomi Mall в магазине приложений Huawei, такие, как я, занесены в черный список Huawei?

Конечно, Huawei не будет заносить в черный список пользователей, которые загрузили приложение фирменного магазина Xiaomi. Да и сам автор скорее просто пошутил на эту тему. Однако факт того, что Huawei теряет многих клиентов, и большинство из них переходят в Xiaomi, действительно подтверждается.

Получается, что правительство США победило и запрет на использование некоторых любимых пользователями функций действительно способен заставить людей задуматься о правильности использования смартфонов Huawei.

5 вещей, которые я жду от Xiaomi в 2021 году

Посмотрим, что будет дальше, и как компания справится с таким положением дел, но пока у нее все сложно. Напомню, что по прогнозам аналитиков, продажи смартфонов бренда сократятся в 2021 году примерно до 50 миллионов штук. То есть в 5-6 раз. Это действительно серьезное падение. А вы что думаете? Расскажите, на что бы вы поменяли свой Huawei, если пользуетесь им? Или наоборот, готовы и сейчас покупать устройства бренда?