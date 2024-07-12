Фишки флагманов на Android, которые теперь есть даже в недорогих смартфонах

Возможно, вы не замечаете, но рынок смартфонов стремительно меняется. И дело не столько в появлении новых брендов, сколько в функциях, которые получают отнюдь не самые дорогие устройства. Да, флагманы на Android до сих пор сохраняют большой отрыв от бюджетных моделей в плане мощности железа, а еще они используют премиальные материалы корпуса и дольше поддерживаются производителем. Однако функции недорогих смартфонов 2024 года дают понять: нет смысла переплачивать за флагман, когда почти все то же самое можно найти в устройстве до 20 тысяч рублей.

Телефоны с хорошим экраном

Много лет флагманы отличались от недорогих смартфонов своими экранами. Они были существенно ярче, контрастнее и просто приятнее. А что сейчас? Почти все модели, чья цена стартует от 10 тысяч рублей, имеют экраны, выполненные по технологии AMOLED, что обеспечивает высокий уровень контрастности и яркости изображения. Отличный пример — Samsung Galaxy A15.

Кроме того, уже несколько лет 120 Гц в телефоне не являются флагманской фишкой. Повышенная частота обновления матрицы, благодаря которой системные анимации выглядят намного плавнее, сегодня есть даже в realme NOTE 50 за 5 490 ₽. Ну а ценители телефонов с изогнутым экраном могут купить TECNO Spark 20 Pro+ всего за 17 990 ₽, и не придется месяцами копить на какой-нибудь Galaxy S23 Ultra.

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Сканер отпечатков под экраном

Повсеместное использование AMOLED-матриц позволило добавить в бюджетные смартфоны еще одну фишку, долгое время доступную исключительно флагманам — сканер отпечатков под экраном. Сегодня вы его найдете и в TECNO Camon 30 за 19 490 ₽, и в POCO M6 Pro за 18 990 ₽.

Сканер отпечатков в экране — действительно очень удобный инструмент разблокировки смартфона. Палец сам к нему тянется, а на спинке устройства нет раздражающего круглого выреза, из-за которого пыль то и дело попадает под чехол.

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Камера с оптической стабилизацией

Скажи кто-нибудь в 2021 году, что в смартфоне до 15000 рублей может быть оптическая стабилизация камеры, никто бы не поверил. А сейчас — заказывай уже упомянутый POCO M6 Pro на AliExpress и радуйся жизни, ведь всего пару-тройку лет назад OIS устанавливали исключительно во флагманские модели за более чем 50 тысяч рублей.

И ведь понятное было разграничение! OIS — дополнительный обвес камеры, компенсирующий тряску рук при съемке фото, благодаря которому даже на ходу снимки получаются четкими. А еще полезнее оптостаб в вечернее время, когда смартфону для захвата большего количества света требуется использовать длинную выдержку.

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Смартфоны со стереодинамиками

Стереодинамики в недорогих телефонах тоже появились относительно недавно. Своего рода первооткрывателем стал POCO X3, вышедший в конце 2020 года, а сейчас объемный звук и вовсе можно встретить в Infinix HOT 40 за 12K.

Да, у моделей начального уровня до сих пор остаются монодинамики, а производители вроде vivo продолжают их игнорировать даже при разработке моделей среднего уровня, однако в большинстве устройств сегодня все-таки есть стерео.

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Много памяти на телефоне

Ох, сколько лет владельцам недорогих телефонов на Android, чей накопитель рассчитан на 64 ГБ, а то и 32 ГБ, приходилось докупать MicroSD-карты для расширения хранилища. Но, к счастью, на рубеже 2023-2024 годов производители оседлали правильную тенденцию и начали выпускать смартфоны с большой памятью буквально за копейки.

Не верите? А как вам Itel A70 в версии 4/256 ГБ за 8 990 ₽? Совсем другое дело, правда? И таких смартфонов полно. Пускай не за 10, но за 15 тысяч вы почти в любом магазине сможете найти модель, чей накопитель рассчитан на 256 ГБ.

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Быстрая зарядка смартфона на Android

Быстрая зарядка в телефонах начала появляться не вчера. Еще в 2018 году производители позабыли об адаптерах питания на стыдные 5 Вт и начали выпускать модели с блоками на 18 Вт. Но сейчас скорость зарядки достигла просто невероятного уровня. Берешь условный realme C53 за 10 тысяч рублей, а с ним в комплекте уже лежит адаптер на 33 Вт, восстанавливающий энергию смартфона чуть более чем за час. А TECNO Camon 30, чья цена не превышает 20K, ты вообще зарядишь всего за 45 минут. Ну чем не флагманская скорость?

Доходит до того, что скорость зарядки флагманов зачастую уступает показателям недорогих смартфонов. Так, если Xiaomi 14 восстанавливает свою энергию за 35 минут, то Redmi Note 11 Pro+, чьи остатки до сих пор валяются на AliExpress, удается зарядить за каких-то 15-20 минут. Поэтому дважды подумайте, если вдруг захотите переплатить за модель подороже.