Спор про iPhone и Android обычно сводится к фразе «мне так привычнее». Но есть момент, который от привычки не зависит: железо у флагманов обеих платформ сейчас примерно равное, денег вы отдаёте сопоставимо, а вот пользуетесь по-разному. Часть того, за что вы заплатили, в России либо не работает вовсе, о чём мы подробно рассказывали в отдельном материале, либо работает через костыль. Ниже — по пунктам, что из железа реально доезжает до пользователя.

Почему камера Android-смартфона лучше, чем у iPhone

Здесь решает не столько качество, сколько комплектность. В крутых флагманах на Android обычно 3–4 модуля, включая телевик, который стал нормой даже для базовых версий. У Apple телевика в базовой линейке нет вовсе — он начинается только с Pro, то есть за тот же набор объективов вы доплачиваете. Но и у Pro перископ слабее, чем у андроидных «прошек», не говоря уже об ультрах.

По сенсорам расклад тоже разный. Android ушёл в крупные матрицы: размер 1/1,3 дюйма для основного модуля стал нормой Чего только стоит Xiaomi 17 Ultra со своим дюймовым сенсором. Apple не отстаёт по основным сенсорам, но вспомогательные объективы уступают. Днём результат сопоставим, а к ночи Android чаще выигрывает за счёт больших матриц.

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А вот фронталки и видео — козырь Apple. Пока только у iPhone есть квадратная матрица во фронтальной камере, аналогов ей нет. На бумаге у Android режимы съёмки богаче, там уже есть 8K, которого у Apple нет, но по стабилизации, звуку и предсказуемости iPhone снимает видео лучше большинства Android-вариантов. Обычные 4K 60 кадров в секунду на практике важнее восьмёрки в характеристиках.

Батарея Android против батареи айфона: кто лучше

Android-флагманы перешли на кремний-углеродные аккумуляторы и имеют по 6000–7000 мАч, а отдельные модели вроде realme P4 Power забираются и до 10 000 мАч. У Apple порядок цифр другой: около 5000 мАч в старших версиях и меньше в базовых. То есть даже самый ёмкий iPhone стартует с того уровня, на котором Android только начинает. Правда, за счёт оптимизации iOS старший Pro Max держится против конкурентов уверенно и некоторые из них даже обходит.

По зарядке разница нагляднее: до 120 Вт по проводу против примерно сорока у Apple, и до 50 Вт без провода против 25 по MagSafe. Здесь важная оговорка: у Android заявленные ватты далеко не всегда соответствуют реальности, а Apple таким не грешит, так что на практике разрыв не всегда драматичный. Ещё мелочь: у Android-вендоров блок зарядки нередко лежит в коробке, а у Apple его всегда докупаете отдельно.

Сравнение характеристик iPhone и Android

Экраны у современных смартфонов дошли до состояния, когда о них просто не думаешь. Формально по цифрам Android впереди: 144 и 165 Гц против 120, пиковая яркость выше. Отдельно стоит отметить высокочастотный ШИМ почти у всех моделей — это про то, как мерцает подсветка на низкой яркости, и для чувствительных к мерцанию людей этот пункт важнее всех остальных характеристик разом.

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Объёмы памяти у всех плюс-минус одинаковые. Прямого аналога iPhone Pro Max на 2 ТБ нет, но и в самой Apple-среде старшая по памяти модель спросом не пользуется. Разъёмы — USB-C у всех, но с оговоркой: у Android-флагманов порт обычно быстрый, а у Apple быстрый порт достался только Pro-линейке. Базовые iPhone остались на медленном USB 2.0, и час отснятого материала вы будете сливать по проводу неприлично долго. Если хотите понять, как за паритетом железа расходятся флагманы конкретных марок, посмотрите наш разбор 3 главных флагмана на Android, которые выйдут в 2026 году.

iOS против Android — что лучше

Взаимодействуете вы всё-таки с системой, а не с железом. Android даёт несопоставимо больше рычагов: тонкая настройка энергопотребления вплоть до поведения конкретного приложения в фоне, подробный разбор уведомлений, история уведомлений, плавающие окна, разделение экрана и вагон кастомизации.

iOS отвечает цельностью. Система не такая интуитивная, как принято считать, часть настроек спрятана так, что без поиска их не найти, зато выглядит всё полностью единообразно — ни одна Android-оболочка пока такого не добилась. Запланированная сводка уведомлений реально разгружает шторку, тогда как на Android она чаще захламлена. А вот умные сводки, которые пересказывают содержимое уведомлений, идут в составе Apple Intelligence, а значит, мимо нас.

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Отдельно про сценарий, ради которого iPhone часто и берут — съёмку и блогинг. Дело не в железе, а в приложениях: набор для монтажа и публикации на iOS отлаженнее, сторонние программы обновляются раньше. Самый бытовой пример — кружки в Telegram. На iPhone вы просто нажимаете и пишете, а на Android результат зависит от устройства и от Camera2 API — это интерфейс, через который приложения получают полный доступ к камере, и включён он далеко не везде. Если пишете кружки, проще снять в родной камере, а потом закинуть в приложение.

Производительность и нейросети на Android и iPhone

Чипы Apple A-серии остаются эталоном по одноядерной производительности, и это не голая синтетика: обработка фото и экспорт видео работают быстрее. Флагманские платформы Qualcomm и MediaTek берут своё в многопотоке и графике, но разрыв в синтетике за пару лет практически исчез, а в повседневке разницы нет вообще. Спорить, кто быстрее открывает Telegram, бессмысленно — это вопрос скорости анимаций, а не мощности.

По оперативной памяти счёт не в пользу Apple: у Pro сейчас 12 ГБ против стандартных для Android 12/16 ГБ, у базового iPhone и вовсе 8 ГБ. iOS обходится меньшим объёмом, но запаса на будущее и на локальные модели там почти нет — даже в новой версии системы часть локальных функций уже недоступна аппаратам с меньше чем 12 ГБ.

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А главное — сами нейросети. У Apple развитие в этом направлении идёт очень туго, компания заметно отстаёт от Android-производителей. Осенью выходит новая Siri AI отдельным приложением, но официально у нас её не будет. На бетах новой iOS она работает на русском в тексте, но чтобы включить, нужно менять язык системы и регион, а голосом русский она не понимает. Gemini на Android при этом поддерживает русский полностью — костыль есть и там, и там, но здесь Android объективно впереди.

Бесконтактная оплата через NFC, которая не работает на iPhone

Модуль NFC стоит в любом флагмане. Разница в том, что он умеет. На Android вы платите телефоном на любом терминале любым удобным сервисом: Mir Pay, SberPay, T-Pay и так далее. Настройка занимает пять минут, дальше просто работает.

На iPhone доступ к NFC для сторонних платёжных приложений закрыт, и дело не в железе. С iOS 18.1 Apple открыла чип сторонним разработчикам, но только в отдельных странах — Европа, США, Великобритания, Канада, Австралия, Бразилия, Япония, Новая Зеландия. России в списке нет, а Apple Pay с российскими картами не работает с 2022 года.

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Владельцу iPhone остаются платёжные стикеры на крышку, оплата по QR через СБП и Bluetooth-схемы отдельных банков. Всё рабочее, но стикер на телефон за сотню тысяч ради функции, которая в нём и так есть, выглядит ровно так, как выглядит.

Приложения банков под санкциями на Android и iPhone

На Android вы просто ставите приложения: RuStore, магазин производителя, APK-файл с сайта банка, если вы этому банку доверяете. Поставилось, обновляется, дальше можно не думать. На iOS источник один — App Store, и российских банков под санкциями там нет. Их удаляют, они возвращаются под новыми названиями, живут по несколько дней, и за это время надо успеть скачать. По приведённым в источнике данным, к середине июня из 165 крупнейших банков страны в App Store оставалось 37 приложений, а в RuStore — 98.

Рабочих вариантов для iPhone сейчас три:

веб-версия банка на домашнем экране (у крупных банков она сделана прилично и закрывает почти всё);

установка прямо в отделении с ноутбука сотрудника;

сторонние загрузчики с сертификатами.

Всё это работает, но это не «зашёл в магазин и скачал», а схемы, про которые надо знать. Отдельно про предустановку: закон действует с 1 сентября 2025 года и распространяется в том числе на iPhone, но на iOS не изменилось ничего. 1 июля ФАС выдала Apple предупреждение, срок истёк 15 июля, дальше по регламенту следуют антимонопольное дело и штраф до 4 млрд рублей. Чем закончится — увидим.

Подписки и покупки внутри приложений на Android и iOS

На Android рублёвая карта проходит везде, где сервис работает в России: RuStore принимает «Мир», подписки и покупки внутри приложений оплачиваются штатно. Сложности начинаются, только если сервиса у нас нет — тогда без иностранной карты и смены региона не обойтись, и тут, по опыту автора источника, у Android возни даже больше.

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На iPhone российская карта в App Store не проходит с 2022 года, а с 1 апреля 2026 года стало хуже: пополнение Apple ID со счёта телефона отключили разом все четыре оператора — МТС, «Билайн», «МегаФон» и Т2. Одновременно из продажи пропали рублёвые подарочные карты. Осталось два пути: подарочные карты чужих регионов через посредников или иностранная карта вместе со сменой региона. То есть чтобы заплатить Apple пару сотен рублей за iCloud, нужен отдельный платёжный инструмент, который вы заводите и обслуживаете отдельно, а раз в год-полтора к этому возвращаетесь, потому что карты умирают, а посредники закрываются.

Чья экосистема лучше: Android или Apple

Обновления приходят и туда, и туда — тут вопросов нет, локализация и переводы на месте. А вот всё остальное у Apple в России просело. Apple Intelligence говорит на шестнадцати языках, русского среди них нет. Новая Siri стартует вообще только на английском, причём язык системы и язык ассистента должны совпадать, а когда будет русский, Apple не говорит.

На Android с этим проще. Gemini оживляется прописыванием DNS, и вы получаете нормального ассистента прямо в телефоне. Circle to Search — функция поиска по обведённому на экране объекту — из тех, к которым привыкаешь моментально. Правда, работает она на сервисах Google, так что на китайских прошивках её нет, только на глобальных версиях. Кстати, о том, как экосистема Google развивается на топовых устройствах, мы разбирали в материале Google выпустила Chrome специально для флагманов.

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Отдельно про часы. На Wear OS бесконтактную оплату в России уже вернули — через «Яндекс Пэй», правда без фонового режима: приложение надо открыть на часах и только потом подносить к терминалу. У Apple Watch и такого нет: кошелёк не работает, транспортную карту не добавить, а стикер на часы не наклеишь. Каждый пункт по отдельности мелочь, но их много, и становится всё больше.

Ремонт и запчасти для флагманов Android и iPhone

Apple свернулась в России ещё в марте 2022 года: официального сервиса нет, гарантии от производителя нет — при покупке вы получаете только гарантию продавца. Дальше начинается привязка компонентов: поменяли экран, батарею или камеру на неоригинал — получите предупреждение в настройках, а часть функций может просто отвалиться. Программы самостоятельного ремонта у нас тоже нет.

С Android проще. У крупных брендов, включая «ушедшие», есть авторизованные сервисы и живая гарантия на российские версии, в том числе если брали на маркетплейсе и версия правильная. Запчасти стоят дешевле и находятся легче, и никто не блокирует функции из-за неоригинального экрана. Более того, нашему журналисту Герману Вологжанину удалось отремонтировать свой vivo X300 по гарантии.

Что лучше в 2026 году: Android или iPhone

По железу — примерный паритет с перевесом Android по одним параметрам и iPhone по другим. А вот по тому, что из этого железа реально доступно в России, разрыв ощутимый. Владелец Android получает свой смартфон целиком: NFC-платежи, любые приложения из любых источников, полноценного ассистента и официальный сервис. Владелец iPhone платит за те же сто процентов возможностей, а использует, по прикидкам автора источника, процентов семьдесят — и не каждая из недостающих тридцати вообще закрывается костылём.

Справедливости ради, костыли рабочие: стикер платит, веб-версия банка работает, подарочные карты покупаются. Настроил один раз — и вроде забыл. Но когда в очередной раз отваливаются уведомления в мессенджере или исчезает способ пополнить учётку, задумываешься, ради чего всё это. При этом бежать с платформы никто не заставляет: iPhone по-прежнему лучше снимает видео, лучше звучит и остаётся частью экосистемы, ради которой его многие держат. Но за свои деньги условный флагман OnePlus 15, ставший бестселлером в 2026 году, смотрится привлекательнее.

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Если совсем коротко: Android-флагманы сейчас уже ни в чём серьёзно не уступают iPhone, и не только на бумаге. Выбор в пользу iPhone в нынешних условиях — это путь ограничений и костылей взамен на несколько реальных, но узких преимуществ. На Android вы сами выбираете, с чем мириться; у Apple с чем мириться, решает Apple. Итоговое решение каждый принимает сам.