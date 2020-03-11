Флагманы Samsung имеют неприятный баг, связанный с качеством снимков, полученных на фронтальную камеру. Проблему удалось раскрыть нашим коллегам из Phonearena.com, которые пользовались Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+ и Galaxy S20 на протяжении двух недель и успели найти все мелкие недостатки аппаратов. Одним из таких стала баг с программным обеспечением фронтальной камеры. Интересно и то, что он не зависит от условий съемки и встречается довольно часто. В материале мы предлагаем рассмотреть примеры снимков.

Половина селфи фотографий выглядела ужасно - именно так охарактеризовали журналисты качество фронтальной камеры аппаратов

Galaxy S20 имеет проблемы с камерой

Суть бага в том, что камера иногда может размыть часть изображения, а в некоторых случаях и вовсе весь кадр. Коллеги провели множество тестов и пришли к выводу, что ухудшение качества не зависит от условий съемки и встречается довольно часто. Наличие бага превращает фотографию по качеству сравнимую с дешевым китайским устройством за 5 тысяч рублей.

Ссылка на источник с оригинальным качеством фотографий

Журналисты даже решили несколько раз проверить стекло камеры на чистоту, но в этом вопросе они не увидели проблем. Основной промах именно где-то в программном вопросе.

Иногда селфи получаются хорошими, а иногда получается размыленная каша.

Многим может показаться, что причина тому слишком яркое освещение за человеком, однако даже при темном фоне наблюдаются проблемы:

Проблемы с софтом на старте продаж — это стандартная история для многих компаний. Сложно привести операционную систему в идеальное состояние перед выходом продукта, потому что это вам не обычное приложение, которое можно покрыть тестами и особо не заморачиваться. Операционная система — это крупный продукт, который даже при покрытии тестами может давать сбой. В особенности, если речь идет о качестве фотографий.

Тестирование камеры, на мой взгляд, один из самых сложных процессов, но, конечно, с другой стороны, удивляет тот факт, что количество плохих снимков очень велико и не заметить эту проблему на этапе тестирования было невозможно. Не исключаю, что причина тому изменение исходного кода софта камеры уже после основных тестов. Возможно, в компании нашли какой-то баг, поправив который, появились проблемы с качеством снимков.

Скорее всего, в Samsung уже знают о проблеме и делают всё, чтобы решить её как можно скорее.

Но мы покупаем смартфон за 100 тысяч и не хотим иметь такие проблемы

Это правда. Многие из вас наверняка мыслят именно так. И мы с вами в какой-то степени согласны. Но стоит понимать, что баги есть у всех и даже у Apple, продукты которой стоят еще дороже и софт которой считается самым качественным, поэтому здесь, скорее, нужно понять, что без багов на старте продаж сложно обойтись.

В компании использовали сложные технологии

Одно дело — дешевый смартфон с обычными камерами, но Samsung в этом году представила Ultra-версию с перископным модулем и 100x-приближением. А теперь представьте, что им нужно адаптировать софт под 3 разных устройства с разными модулями камер, с одним из которых они ранее никогда не работали — задача не из простых.

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Подорожают ли смартфоны Samsung из-за коронавируса и курса рубля

Рубль вчера немного отыграл и стал чуть крепче, но всё равно 81 рубль за доллар — слишком большая цифра для того, чтобы корейцы не задумывались об увеличении стоимости своих продуктов. Скорее всего, уже в ближайшее время S20, S20+ и S20 Ultra подорожают на 15-20%.

Интересно и то, что продажи устройств в январе-феврале 2019 в России увеличились на 20%. Представитель Билайна сообщил о росте продаж смартфонов Samsung 9 марта на 45%. Вероятно, таким образом потребители инвестируют средства в покупку смартфонов на фоне аномального ослабления рубля. Ранее мы уже советовали не медлить с приобретением нового смартфона, и сейчас хотим повториться — не стоит медлить. Несмотря на все проблемы с софтом, S20 сейчас кажется неплохой инвестицией — в будущем будет дороже.

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