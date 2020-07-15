Флагман второго сорта: Российский Galaxy Note 20 будет хуже американского

Мне никогда не нравился подход Samsung к оснащению своих смартфонов. Эта практика с разделением моделей на американские и европейские, когда модели для США оснащаются процессорами Qualcomm, а для Европы и России – Exynos, всегда отдавала какой-то фальшью. Не то чтобы вторые были совсем никчёмными, но, как не бывает рыбы второй свежести, так и не бывает флагманских процессоров второго сорта. Ведь Exynos уступают решениям Qualcomm буквально во всём – от фактической производительности до времени автономной работы. Вот только в этом году разрыв окажется ещё больше, и это не есть хорошо.

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Galaxy Note 20, который представят в начале августа, как и все остальные флагманы Samsung, выйдет в двух аппаратных модификациях. Но если Galaxy S20 оснащался процессорами Exynos 990 и Qualcomm 865, которые примерно соответствовали друг другу, то в случае с американской версией Galaxy Note 20 чип Snapdragon 865 заменят на Snapdragon 865+. Это улучшенная модификация исходного «камня», но с более высокими показателями вычислительной мощности. При этом европейская – та, которая приедет и в Россию, — так и будет оснащаться старым Exynos 990.

Exynos или Qualcomm

Для всех очевидно, почему Samsung до сих пор не отказалась от процессоров Exynos. Всё-таки это её собственный продукт, на котором она зарабатывает деньги, продавая европейские версии своих смартфонов за те же деньги, что и американские, но при этом затрачивая меньше денег на их производство. Другое дело, что меня не устраивает подход компании, который предполагает выпуск аппаратов первого и второго сорта. А как иначе назвать флагманы, которые оснащаются заведомо проигрывающими по всем показателям чипами?

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Но если обычно отставание Exynos было терпимым, поскольку разница в производительности и автономности со Snapdragon достигала не больше 10%, то теперь этот разрыв будет ещё больше. Несмотря на то что Snapdragon 865+ является не самостоятельным процессором, а улучшенной версией оригинального 865-го, новинка лучше предшественника по всем показателям.

Чем Snapdragon 865+ лучше Snapdragon 865

Snapdragon 865+ — это первый мобильный процессор с тактовой частотой свыше 3 ГГц;

Snapdragon 865+ на 10% мощнее, чем Snapdragon 865, и почти сравнялся по производительности с A13 Bionic;

Snapdragon 865+ оснащается модемом FastConnect 6900 с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2;

Графика Adreno 650 получила прирост производительности ещё на 10% по сравнению с обычной версией.

Я не имею ничего против того, чтобы Samsung зарабатывала деньги, даже если кое-что – а именно, собственные процессоры – у неё не очень получается. Однако мне становится дурно от мысли, что корейцы осознанно идут на то, чтобы лишить часть покупателей Galaxy Note 20 части его потенциала. Ведь получится, что производительность фаблета для американского рынка будет больше на 15-20%, чем для европейского и российского, и от этого никуда не деться. Единственный вариант избежать навязанных ограничений – купить серую версию, ввезённую из США.

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Особенно мерзко, что Galaxy Note 20 будет стоить никак не меньше 1000 долларов, а то и больше. Стало быть, Samsung без зазрения совести экспериментирует над аудиторией пользователей, которые приносят ей основной доход, проверяя, насколько вообще хватит их терпения. Пока терпения хватает, но я бы не надеялся на то, что запас его прочности такой уж большой. Поэтому ещё один-другой такой эксперимент, и некогда преданные фанаты плюнут на Samsung и уйдут к конкурентам. По крайней мере, я бы сделал именно так.