Вокруг будущего realme снова путаница. После того как OPPO объявила о крупной перестройке бизнеса, появились противоречивые данные о судьбе флагманской серии GT, которая пользуется огромной популярностью среди гиков. Если верить инсайдерам, самых мощных смартфонов realme за пределами Китая мы можем больше не увидеть, а на полках останутся простые бюджетные модели.

Смартфоны realme в 2026 году — что с ними происходит

Сначала факты. OPPO объявила о крупной реорганизации, и она затрагивает сразу два бренда. OnePlus уходит из Северной Америки и Европы, а realme при этом сворачивает продажи на домашнем рынке Китая. То есть каждый из брендов OPPO меняет свою географию, и для realme это оказалось особенно болезненно.

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Дальше начинается разнобой. Сама компания официально заявила, что продолжит выпускать новинки на международном рынке, в том числе модели с упором на «производительность и гейминг». Эту фразу многие расценили как обещание сохранить серию GT — самую мощную у бренда.

Почему больше не будет realme GT за пределами Китая

А вот тут появляется вторая версия, которая звучит куда мрачнее. По словам известного инсайдера Digital Chat Station, ссылающегося на некую «официальную информацию», realme вне Китая не будет продавать устройства серий Neo и GT. Это именно слух, инсайд — официального подтверждения именно такой формулировки нет, поэтому относиться к ней стоит с осторожностью.

Если инсайд верен, то основными продуктами станут смартфоны номерной серии и наушники наподобие realme Buds Air8 Pro — реально лучших в 2026 году. Планшетов пока не будет вовсе, хотя в будущем компания рассматривает выпуск одного игрового устройства. Не исключено, что именно про этот планшет, а не про смартфоны GT, realme и говорила в своём заявлении про «производительность и гейминг».

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Получается противоречие: официальные слова и данные инсайдера расходятся. Пока никто не подтвердил окончательно, что серия GT закрыта на глобальном рынке. Но сам факт, что этот вопрос вообще обсуждается, — плохой знак для тех, кто ждал новых мощных realme.

Чем смартфоны realme GT лучше других

Чтобы понять, что мы можем потерять, стоит объяснить, зачем вообще нужна была серия GT. Номерные модели realme (вроде realme 12 или 13) — это простые и недорогие смартфоны на каждый день. А серия GT — это флагманы: топовые процессоры, быстрая память, продвинутое охлаждение и высокая частота обновления экрана. Проще говоря, это были самые мощные смартфоны бренда, которые тянут тяжёлые игры и не тормозят под нагрузкой. Серия Neo стояла чуть ниже — тоже про производительность, но по более доступной цене.

Если верить инсайду, из ассортимента могут уйти обе линейки, ориентированные на игры и мощность. Останутся более скромные модели — а значит, у покупателя, который хотел мощный смартфон именно от realme, выбор сузится.

realme GT в России — что будет со смартфонами

Здесь важно не путать два вопроса. Речь в новости идёт о том, что продукция для рынка Китая уже снята с производства и, по прогнозам, будет распродана примерно до ноября. Это касается именно китайских версий устройств. Про Россию источник напрямую ничего не говорит, поэтому честнее показать границу: конкретных заявлений о российских продажах, ценах или сроках в исходной новости нет. Уже купленные и завезённые модели realme GT вроде топового realme GT 8 Pro продолжат работать и получать поддержку — речь не про блокировку, а про будущие новинки.

Купить realme GT 8 Pro

Если слух подтвердится, то главное последствие для российского пользователя простое: новых флагманов realme GT на глобальном рынке может не появиться, а значит, и до нас они, скорее всего, не доедут в обычном порядке.

Стоит ли покупать смартфон realme GT в 2026 году

Разберём по сценариям, кому это важно, а кому можно не переживать:

Хотите мощный смартфон realme прямо сейчас — вполне рабочий вариант. Уже вышедший realme GT 8 Pro вместе с другими моделями никуда не денется и не превратится в тыкву от смены планов компании.

— вполне рабочий вариант. Уже вышедший realme GT 8 Pro вместе с другими моделями никуда не денется и не превратится в тыкву от смены планов компании. Рассчитывали на долгую линейку GT с ежегодными новинками — вот тут стоит притормозить. Если серию свернут, следующей модели можно и не дождаться.

— вот тут стоит притормозить. Если серию свернут, следующей модели можно и не дождаться. Просто нужен недорогой телефон на каждый день — вас изменения почти не касаются. Номерные модели realme, по данным инсайдера, как раз остаются.

Главный подвох — вопрос долгосрочной поддержки и обновлений. Когда бренд перекраивает линейку, судьба софтверной поддержки старых флагманов становится менее предсказуемой. Гарантий на этот счёт в новости нет, так что закладывать многолетние обновления заранее не стоит.