Флагманы HUAWEI Pura прекращают существование. Китайцы отказались от крутых камерофонов

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

После того, как компания HUAWEI полностью отказалась от иностранных комплектующих, в Поднебесной и за ее пределами была запущена линейка смартфонов HUAWEI Pura, пришедшая на смену P-серии. В России определенной популярностью пользовались и Pura 70, и Pura 80, а блогеры в один голос называли их едва ли не лучшими камерофонами на рынке. Но, похоже, показной успех оказался не столь впечатляющим на практике, и уже пошли слухи о закрытии линейки HUAWEI Pura. Во всяком случае об изменении ее позиционирования.

Флагманы HUAWEI Pura прекращают существование. Китайцы отказались от крутых камерофонов. Вероятно, серия HUAWEI Pura 80 станет последней. Фото.

Вероятно, серия HUAWEI Pura 80 станет последней

Закрытие линейки HUAWEI Pura

О масштабной реструктуризации модельного ряда в соцсети X рассказал инсайдер @myplace_myworld. Он сообщил, что HUAWEI полностью отказывается от бюджетной линейки смартфонов Enjoy (в России продавались как nova Y), а флагманскую серию Pura и представителей среднего класса nova ждет существенное понижение.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

То есть HUAWEI не прекратит выпуск смартфонов HUAWEI Pura, однако они будут понижены в классе. Вероятнее всего, серия Pura теперь будет состоять из середняков, коими до недавнего времени были модели nova, а сама линейка nova полностью сосредоточиться на бюджетных решениях.

Закрытие линейки HUAWEI Pura. Позиционирование линейки nova тоже изменится. Фото.

Позиционирование линейки nova тоже изменится

Хотя причины реструктуризации не называются, можно предположить, что виной всему слабые продажи смартфонов Pura и Enjoy. Ведь, в то время как конкуренты HUAWEI, напротив, расширяют модельный ряд, добавляя новые линейки, китайский гигант собирается отказаться от них.

Останутся ли флагманы HUAWEI

Понижение Pura в классе не означает, что мы больше не увидим флагманов HUAWEI. По сообщениям все того же инсайдера @myplace_myworld, линейка HUAWEI Mate продолжит существование. Но вместе с тем она будет представлена более разноплановыми моделями.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Заметим, что на этой неделе состоялась презентация HUAWEI Mate 80 – новой линейки китайских флагманов. Их главным нововведением стал двойной телеобъектив, ранее доступный только смартфонам Pura. Этим также косвенно подтверждаются планы HUAWEI по отказу от флагманской линейки.

Теги
Новости по теме
Пропала кнопка переключения языков на клавиатуре Android: как вернуть глобус
В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?
Как добавить свой паспорт и другие документы в мессенджер MAX
Лонгриды для вас
Скоро бюджетные смартфоны за 20000 рублей будут как флагманы. Что произошло?

Компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 6s Gen 4. Он способен поднять качество бюджетных смартфонов до уровня топовых моделей. Разберемся, в чем секрет мобильного чипа и какие преимущества он принесет будущим устройствам.

Читать далее
Сравнение OnePlus 15 с предшественниками и его самые интересные характеристики

OnePlus 15 представляет собой не просто очередное обновление линейки, а фундаментальный пересмотр подхода к созданию флагманских устройств. В сравнении с моделями OnePlus 11, 12 и 13, новый флагман демонстрирует интересный подход к технологии дисплеев, системе охлаждения и архитектуре батареи, сохраняя при этом узнаваемые сильные стороны бренда в области камер и производительности. Информации много, но давайте рассмотрим самые интересные особенности этого устройства.

Читать далее
Как урвать подписку Яндекса со скидкой до повышения цены 1 декабря

Инфляция не щадит никого. Со временем дорожают не только товары, которые можно пощупать, но и цифровые сервисы, предлагаемые по подписке. Так, в минувшие выходные пользователи Яндекса получили «письмо счастья» с сообщением о повышении цены Яндекс Плюс. Ежемесячный доступ к цифровым услугам компании в очередной раз стал дороже. Но, к счастью, есть несколько способов сэкономить на подписке Яндекса.

Читать далее
Новости партнеров
Ноябрь уже оказывается худшим для Биткоина с 2018 года. Что ждёт криптовалюту дальше?
Ноябрь уже оказывается худшим для Биткоина с 2018 года. Что ждёт криптовалюту дальше?
Разработчики готовят большое обновление мессенджера MAX. В нем появятся мини-приложения банков, Ozon и другие сервисы
Разработчики готовят большое обновление мессенджера MAX. В нем появятся мини-приложения банков, Ozon и другие сервисы
Графен сделает машины намного легче и прочнее. Технология уже существует
Графен сделает машины намного легче и прочнее. Технология уже существует