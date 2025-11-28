Флагманы HUAWEI Pura прекращают существование. Китайцы отказались от крутых камерофонов

После того, как компания HUAWEI полностью отказалась от иностранных комплектующих, в Поднебесной и за ее пределами была запущена линейка смартфонов HUAWEI Pura, пришедшая на смену P-серии. В России определенной популярностью пользовались и Pura 70, и Pura 80, а блогеры в один голос называли их едва ли не лучшими камерофонами на рынке. Но, похоже, показной успех оказался не столь впечатляющим на практике, и уже пошли слухи о закрытии линейки HUAWEI Pura. Во всяком случае об изменении ее позиционирования.

Закрытие линейки HUAWEI Pura

О масштабной реструктуризации модельного ряда в соцсети X рассказал инсайдер @myplace_myworld. Он сообщил, что HUAWEI полностью отказывается от бюджетной линейки смартфонов Enjoy (в России продавались как nova Y), а флагманскую серию Pura и представителей среднего класса nova ждет существенное понижение.

То есть HUAWEI не прекратит выпуск смартфонов HUAWEI Pura, однако они будут понижены в классе. Вероятнее всего, серия Pura теперь будет состоять из середняков, коими до недавнего времени были модели nova, а сама линейка nova полностью сосредоточиться на бюджетных решениях.

Хотя причины реструктуризации не называются, можно предположить, что виной всему слабые продажи смартфонов Pura и Enjoy. Ведь, в то время как конкуренты HUAWEI, напротив, расширяют модельный ряд, добавляя новые линейки, китайский гигант собирается отказаться от них.

Останутся ли флагманы HUAWEI

Понижение Pura в классе не означает, что мы больше не увидим флагманов HUAWEI. По сообщениям все того же инсайдера @myplace_myworld, линейка HUAWEI Mate продолжит существование. Но вместе с тем она будет представлена более разноплановыми моделями.

Заметим, что на этой неделе состоялась презентация HUAWEI Mate 80 – новой линейки китайских флагманов. Их главным нововведением стал двойной телеобъектив, ранее доступный только смартфонам Pura. Этим также косвенно подтверждаются планы HUAWEI по отказу от флагманской линейки.