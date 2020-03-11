Итак, пришло время поговорить о предстоящих новинках от Samsung, которые компания должна представить в ближайшее время. Речь идет о Galaxy A21, Galaxy A11, Galaxy M11 и Tab S6 Lite. Мы поделимся рендерами устройств и их спецификациями. Корейцы уже даже в ультрабюджетных телефонах предлагают дисплей Infinity-O, который ранее был свойственен лишь флагманским аппаратам. Кроме того, Galaxy A11 порадует нас аккумулятором на 5000 мАч, а Tab S6 Lite является бюджетной версией флагманского S6 и составит достойную конкуренцию iPad 10.5.

Не так давно компания представила Galaxy A01, который вошел в наш список лучших бюджетных телефонов компании.

Samsung Galaxy Galaxy M11 — самый дешевый телефон с вырезом в экране? Возможно!

Сервис Google Play Console, который предназначен для управления приложениями и играми, раскрыл детали относительно еще не представленного Galaxy M11. Во-первых, в Сети появился рендер аппарата, представленный выше.

Galaxy M11 выглядит довольно интересно, если учесть, что ранее Infinity-O дисплеи компания использовала лишь во флагманах. Такой шаг явно настроит пользователей на покупку устройства. Как и остальные телефоны M-серии, M11, скорее всего, будет продаваться лишь в Индии.

Во-вторых, мы готовы раскрыть его спецификации. Он будет оснащен дисплеем с разрешением HD+, процессором Snapdragon 450, 3 гигабайтами оперативной памяти. Скорее всего, его стоимость не превысит 150 долларов.

Samsung Galaxy A11 — достойный бюджетный телефон от корейцев с аккумулятором на 5000 мАч

Теперь остановимся на чём-то более интересном для российского потребителя. Очевидно, что телефон будет продаваться на российском рынке. Несмотря на свою бюджетную природу, устройство предложит потребителям тройную основную камеру, вырез в экране. Минусом может стать довольно большая нижняя рамка. Между тем, для многих это плюс, ведь печатать в этом случае гораздо удобнее.

Телефон оснастят 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 8-ядерным процессором Exynos 7, 3 гигабайтами оперативной памяти, аккумулятором на 5000 мАч (хочу сделать акцент на этом!), основным 13-Мп модулем и дополнительными на 5 и 2 Мп. Фронтальная камера в аппарате будет на 8 Мп.

Пока нет данных по стоимости, но в России телефон может стоить около 8 тысяч рублей.

Samsung Galaxy A21 — премиальный внешний вид и «скромная» камера

А этот вариант уже посерьезнее. Телефон хоть и имеет довольно большую нижнюю рамку, но предлагает своим пользователям уже 4 камеры. Аппарат оснастят AMOLED-экраном с разрешением HD+, процессором Exynos 7904, 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч.

В России A20 стоит 10 тысяч рублей, можно ожидать стоимости в 11-12 тысяч из-за курса валют в случае с A21.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite — бюджетный планшет с большим экраном и тонкими рамками

Еще одна новинка на подходе — дешевый планшет и одновременно конкурент iPad 10.5. Что нам предлагают корейцы? Во-первых, тонкие рамки, во-вторых, небольшую стоимость (около 399 долларов), в-третьих, производительное железо и Android 10 с фирменной оболочкой OneUI 2.1.

Когда будут представлены новинки

Точных дат пока нет, но очевидно, что это произойдет уже совсем скоро. Возможно, в течение месяца, а, может, через 2-3 месяца. Но, судя по тому, что мы уже можем наблюдать аппараты на рендерах, нет сомнений в том, что уже в ближайшее время они появятся на прилавках магазинов.

Читайте также: Лучшие смартфоны 2020 года

Сможет ли Samsung составить конкуренцию дешевым китайцам

Видя то, как корейцы развивают свой сегмент бюджетных и среднебюджетных телефонов, я могу с уверенностью заявить, что сможет. Не секрет, что компания ради экономии отдает бюджетные телефоны на аутсорсинг другим компаниям, чтобы удешевить производство. Такой шаг позволит ей завоевать доверие потребителей, которые не готовы покупать флагманские телефоны компании. И, думаю, с выходом обновленных A11, A21, у них получится это сделать.

Кроме того, сейчас Samsung действительно не хватает дешевого планшета с большим экраном, она ранее предлагала лишь Galaxy Tab A, экран которого уже не совсем комфортен для потребления контента, всё-таки 8,4 дюйма для планшета — это мало.

Интересно и ваше мнение относительно новинок компании. Делитесь им в комментариях и не забывайте, что у нас есть классный Телеграм-чат, где всегда можно обсудить что-нибудь с нашими читателями.

По материалам androidheadlines