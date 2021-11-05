Galaxy A52 vs iPhone 11: что лучше купить

Я всегда говорил, что сравнивать Айфоны и Android-смартфоны бессмысленно. Не потому что одни хуже, а другие лучше, а потому что смартфон определяет не внешний вид, не функциональность и даже не марка. Смартфон определяет операционная система, на базе которой он работает. Несмотря на это, многие не обращают внимания на платформу, а ориентируются только на внешние — я бы даже сказал — косметические особенности. Поэтому для них считается нормальным сопоставлять, например, iPhone 11 и Galaxy A52. Что ж, раз так, не смею препятствовать, а даже помогу определиться, что из этого лучше выбрать.

Как правильно выбрать новый смартфон на Android

Начнём с того, что Galaxy A52 — это не флагманская модель, которая и близко не претендует на то, чтобы её причисляли к топовому сегменту рынка. То ли дело iPhone 11. Он хоть и является наименее продвинутым аппаратом в своей линейке, как ни крути, оснащается флагманским железом. Во всяком случае, оснащался таковым на момент своего выхода два года назад. Впрочем, отталкиваться будем от других критериев.

Сравнение iPhone 11 и Galaxy A52

Несмотря на то что iPhone 11 вышел в 2019 году, а Galaxy A52 — в 2021, между ними огромная разница. Не с точки зрения производительности. Она-то как раз сегодня уже не имеет определяющего значения. Разница между этими смартфонами — в цене. Если Galaxy A52 в топовой конфигурации с объёмом памяти 8/256 ГБ стоит от 27 тысяч рублей, то iPhone 11 на 64 ГБ — в районе 40, да и то, если найдёте скидочный вариант. Потому что в обычное время его цена может достигать 45 тысяч рублей и даже больше.

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На мой взгляд, это довольно много. Тем более, если мы говорим про смартфон двухлетней давности со всеми вытекающими из этого недостатками. Вот, вы только посмотрите на сравнение технической части этих аппаратов:

Оперативная память : у iPhone 11 — 4 ГБ, у Galaxy A52 — 8 ГБ;

: у iPhone 11 — 4 ГБ, у Galaxy A52 — 8 ГБ; Встроенная память : у iPhone 11 — от 64 ГБ, у Galaxy A52 — от 128 ГБ;

: у iPhone 11 — от 64 ГБ, у Galaxy A52 — от 128 ГБ; Дисплей : у iPhone 11 — IPS, HD, 60 Гц, у Galaxy A52 — OLED, Full HD+, 90 Гц

: у iPhone 11 — IPS, HD, 60 Гц, у Galaxy A52 — OLED, Full HD+, 90 Гц Камера : у iPhone 11 — 12/12 Мп, у Galaxy A52 — 64/12/5/5 Мп;

: у iPhone 11 — 12/12 Мп, у Galaxy A52 — 64/12/5/5 Мп; Аккумулятор : у iPhone 11 — 3110 м*Ач, у Galaxy A52 — 4500 мА*ч;

: у iPhone 11 — 3110 м*Ач, у Galaxy A52 — 4500 мА*ч; Зарядка: у iPhone 11 — 15 Вт, у Galaxy A52 — 25 Вт.

Ну как, впечатляет? А ведь это только базовые спецификации. Но именно они определяют то, что называется опытом использования. Несмотря на то что iPhone 11 формально относится к флагманской линейке, Galaxy A52 реально предлагает более сбалансированный набор характеристик. Я допускаю, что многим из вас голые цифры вообще ни о чём не говорят.

Стоит ли покупать Galaxy A52

Но вот вам реальное сравнение:

Дисплей нового Galaxy A52 будет намного круче, потому что у него и разрешение выше, и частота обновления, и разрешение, не говоря уже о технологии производства. В конце концов, по уровню цветопередачи, яркости и контрастности AMOLED на две, а то и три головы выше, чем IPS.

Батарейка на 4500 мА*ч позволит Galaxy A52 держать зарядку 2-3 дня кряду. Вряд ли iPhone 11 со своими 3110 мА*ч выдержит хотя бы полтора дня. А поскольку Galaxy A52 ещё и заряжается почти вдвое быстрее, смысл сопоставлять его с iPhone 11 попросту сходит на нет.

Туда же — оперативка. Galaxy A52 имеет вдвое больший объём оперативной памяти. Всё-таки 8 ГБ на дороге не валяются. Благодаря этому смартфон сможет удерживать в памяти намного больше приложений, браузер с большим количеством открытых вкладок и не перезагружаться. За счёт этого он будет запускать их заново уже не на холодную, а просто подтягивать из памяти.

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Что и говорить про цену. Не знаю, как вы, но мне просто не позволяет совесть и здравый смысл платить 45 тысяч рублей за смартфон, которому уже исполнилось 2 года. Тем более, с устаревшими характеристиками. Ведь процессор, который у iPhone 11 всё ещё крут, определяет далеко не всё. Да, он хорош, да, он производителен. Но когда остальные спецификации находятся на догоняющей позиции — это не комильфо.

А ведь Galaxy A52 — из тех смартфонов, которые ещё и обновляться будут довольно долго. Samsung продлила период их поддержки с двух до трёх лет. Таким образом этот смартфон получит 3 новых версии Android, а на четвёртый год — обновления безопасности. Это отличный показатель, учитывая, что сегодня такие же цифры предлагают только флагманские смартфоны на Android из более высокой ценовой категории.