Люди так устроены, что они склонны всегда искать какой-то, даже самый незначительный повод. Они ищут его для того, чтобы начать учиться, заниматься спортом или просто купить что-то, о чём давно мечтали. Думаю, вы не раз слышали, как ваши знакомые – а может быть, даже вы сами – говорили окружающим, что порадовали себя новым смартфоном к новому году. В результате можно быть уверенным, что все отнесутся к этому с пониманием – ведь когда ещё покупать обновку, если не сейчас. Поэтому известие о том, что Galaxy S10e потерял в цене почти половину цены аккурат к концу 2019 года, определённо вас порадует.

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По состоянию на 23 декабря 2019 года цена Galaxy S10e в рознице опустилась ниже 32 тысяч рублей против 57 тысяч рублей на старте продаж минувшей весной. В этом AndroidInsider.ru убедился, проанализировав более двухсот предложений на торговой онлайн-площадке «Яндекс.Маркет». Самая низкая цена, которую нам удалось найти, составляет 31 830 рублей. За эти деньги пользователям предлагается европейский Galaxy S10e с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в любой из четырёх доступных расцветок и официальной гарантией.

Почему серые смартфоны такие дешевые

Само собой, многих может смутить столь низкая цена. Всё-таки мы привыкли к тому, что дешёвый товар – значит, некачественный товар. Нередко действительно так и оказывается. Но применительно к смартфонам всё обстоит совершенно иначе. Дело в том, что серые ритейлеры, которые ввозят аппараты из-за границы, не платят не только ввозных пошлин, но и могут вернуть себе до 20% уплаченных денег по программе Tax Free, действующей в странах Европейского Союза. В результате смартфон стоимостью 500 евро, обходится им всего в 400.

А вы бы купили серый смартфон при условии, что он стоит почти вполовину дешевле официального? Ответы оставляйте в комментариях или нашем Telegram-чате.

Характеристики Galaxy S10e

Процессор: Exynos 9810

Память: 6/128 ГБ

Дисплей: 5,8 дюйма (Dynamic AMOLED, Full HD+)

Камера: 12 и 16 Мп

Аккумулятор: 3100 мАч

Серый смартфон – чаще всего ничем не отличается от того, который был ввезён в страну через официальные каналы поставок. Аппаратная начинка, комплект поставки, гарантия – всё будет точно таким же. Главное при покупке серого устройства не нарваться на побывавший в употреблении или восстановленный китайскими умельцами экземпляр, с которым могут возникнуть проблемы. Понятное дело, неподготовленному пользователю проверить аппарат на месте на предмет возможных изъянов не удастся, поэтому настоятельно рекомендуется ответственно подходить к выбору продавца.

Стоит ли покупать Galaxy S10e

Стоит ли покупать Galaxy S10e сейчас за такие деньги? Определённо, да. Ведь если за 57 тысяч, которые Samsung просила за него на старте, он выглядел откровенно слабо и не мог конкурировать с китайскими флагманами, которые при более широких возможностях стоили примерно вдвое дешевле, то теперь за те 30 тысяч, в которые Galaxy S10e оценили серовозы, он весьма актуален и даже привлекателен. Всё-таки самая мощная на сегодняшний день аппаратная начинка, поддержка обратной зарядки и полноэкранный дисплей с небольшим вырезом островного типа делают его неплохим выбором даже на фоне Galaxy A51 и Huawei View 20, который подешевел до 20 тысяч рублей.