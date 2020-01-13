Не так давно в Сети появились фотографии, на которых запечатлён Galaxy S20. Линейка смартфонов Galaxy S, куда входит Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra, должна стать следующей флагманской линейкой от компании Samsung. Главной особенностью смартфонов, по слухам, станет дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц. Эта особенность сегодня привлекает многих, и мы уже не раз рассказывали о её плюсах, однако сегодня речь не об этом. Изображение, на котором красуется Galaxy S20, позволило раскрыть главную проблему смартфонов 2020 года.

Какова же главная проблема смартфонов? Их схожесть друг с другом, однообразие. Давайте посмотрим, как выглядит Galaxy S20:

А теперь предлагаю вспомнить, как выглядят Galaxy A50, A70, Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite — все эти устройства были представлены в течение прошлого месяца.

Забавно, насколько все они похожи. И даже флагман выглядит также. А теперь один простой вопрос — кто станет покупать телефон за 1000 долларов, если внешне он практически такой же, как и устройства за 300 долларов? Конечно, многим нужна хорошая камера и производительность, но в основном люди выбирают телефон по его внешности.

Samsung сделала бюджетные модели похожими на флагманскую с целью увеличить долю рынка. Однако тем самым Samsung уменьшает продажи флагманского S20. Давайте посмотрим на то, как выглядит прошлогодний флагман компании Galaxy S10:

Есть ли какая-либо разница в сравнении с S20? Я её не замечаю. По крайней мере, она будет связана точно не с внешностью гаджетов. Владельцы Galaxy S10 точно не побегут в магазин, чтобы купить новый флагман Samsung, теряя при этом немало денег на продаже поддержанного устройства и покупке подорожавшего в сравнении с прошлым годом S20. И даже владельцы S9 вряд ли захотят менять свой аппарат.

Кроме того, давайте посмотрим на то, как выглядят устройства других производителей — они все похожи и предлагают безграничный передний экран с вырезом или выезжающей камерой. По крайней мере, OnePlus 8 Lite от Galaxy S20 вы вряд ли отличите.

Задняя панель — единственное, чем могут различаться устройства, но и здесь компании склоняются в сторону похожих друг на друга красочных переливающихся корпусов с квадратными ободками под камеры.

На рынке нет самобытных аппаратов

Всем надоели смартфоны Google, Samsung, LG, Huawei, Xiaomi, Meizu. Компании привыкли использовать из года в год один и тот же брендинг и стиль. Это привело к тому, что потребителям наскучили однотипные смартфоны. Где можно купить такой же необычный телефон для своего времени, как Essential Phone, например? В своё время уникальным был и Motorola Moto X, он предлагал индивидуальный дизайн для каждого потребителя.

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На рынке попросту нет смартфона, который бы смог привлечь за счёт своей уникальности и самобытности. Galaxy S20 производительный, камера там наверняка будет классной, но вот какая от этого польза, если вы не будете получать удовольствия от того, что держите его в руках? На мой взгляд, компании не должны зацикливаться на брендинге, в крайнем случае, его нужно часто его менять. К тому же сегодня за счёт уменьшения рамок и больших дисплеев стало еще сложнее выделяться.

Интересно узнать мнение читателей по этому поводу. Как вы относитесь к тому факту, что все смартфоны стали однообразными? На мой взгляд, даже Galaxy Fold 2 или Huawei Mate X не очень привлекают именно за счёт того, что не предлагают полностью нового дизайна, который бы не был похож на предыдущие телефоны компаний и смартфоны конкурентов. Мнением делитесь в комментариях и не забывайте подписываться на нас в Телеграм.