Samsung вчера представила Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy Ultra. Новые флагманы не получили каких-либо серьезных улучшений в сравнении с прошлогодней линейкой, поэтому владельцам Galaxy S10 и даже S9 не стоит беспокоиться — ваши телефоны всё еще актуальны. Многие могут возразить, ведь в S20 компания якобы серьезным образом улучшила качество фотографий. Это так, но давайте сравним S20 Ultra по качеству фото и видеосъемки с iPhone 11 Pro Max, чтобы понять, насколько лучше или хуже новый корейский флагман справляется со своей задачей.

Итак, приступим к сравнению:

По видеоролику выше можно понять, что какой-либо разницы в качестве между iPhone 11 Pro и S20 Ultra нет.

На втором видео также особой разницы между устройствами я не замечаю. В некоторых сценах прослеживается разница в цветопередаче, но не более того.

На видео выше отчечтливо видно в начале ролика, что S20 Plus хуже справляется со стабилизацией видео. Прослеживаются легкие подергивания картинки, тогда как в iPhone 11 Pro всё крайне плавно. По качеству фото на третьем видео также не видны какие-либо серьезные отличия. Всё плюс минус одинаковое. Возможно, с размытием Galaxy справляется чуть лучше.

Таким образом мы пришли к выводу, что какой-либо разницы в качестве фото между устройствами нет. И это при том, что iPhone 11 Pro был представлен еще осенью прошлого года. Многие хаят Apple за то, что та предлагает свои флагманы по неприлично высокой цене, но Galaxy S20 Ultra оценен в 1399 долларов, тогда как 11 Pro Max можно приобрести за 1099 долларов. Кто же в этой ситуации скажет, что Apple завышает цены на свои гаджеты? На фоне Samsung, наоборот, купертиновцы выглядят скромнее.

В Galaxy S20 Ultra используется 108-Мп основной модуль с апертурой f/1.8, 48-Мп перископная камера с апертурой f/3.5, широкоугольный модуль на 12-Мп с апертурой f/2.2 и фронтальная камера на 40 Мп с апертурой f/2.2.

В S20 Ultra используется технология бининга пикселей, за счет чего из 108-Мп матрицы на выходе получается 12-Мп фото с улучшенным качеством.

Что же такое “биннинг пикселей”?

Это комбинирование нескольких физических пикселей в 1 программный. Например, в S20 Ultra комбинируется 9 небольших пикселей в один, из-за чего фото получаются более яркими и красочными. Аналогичную технологию биннинга в своих устройствах использует компания Xiaomi.

В S20 Ultra биннинг также используется во фронтальной камере путем комбинации 4 пикселей в один, на выходе из 40-Мп матрицы получается 10-Мп фото.

На практике можно заметить, что особо биннинг Samsung-то и не помогает, если учесть, что прошлогодний флагман Apple демонстрирует точно не менее привлекательные результаты.

Возможно, корейцы смогут привлечь крайне неплохим 100x-приближением, чем она так сильно хвалится. В устройстве используется перископная 48-Мп камера.

Что такое перископная камера?

Разработкой такой камеры занимается Corephotonics и выглядит она следующим образом:

Можно заметить, что в такой камере используется зеркало, проецирующее изображение на матрицу, расположенную перпендикулярно. Это позволяет использовать больше расстояния между линзами и получить на выходе большее приближение. Подробную информацию о новой перископной камере можно просмотреть в данном материале.

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Стоит ли покупать S20 или же лучше iPhone?

На мой взгляд, не стоит переплачивать за S20 и можно остановиться на iPhone 11 Pro Max, сэкономив пару сотен долларов. Особой разницы в качестве вы не заметите, к тому же стабилизация видео на iPhone лучше.

Интересно узнать, что думаете вы относительно сравнения камеры S20 и iPhone 11. Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш чат Телеграм.