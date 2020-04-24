Galaxy S20 в России уже можно купить почти на 20 тысяч рублей дешевле

Одной из главных ошибок, которые, на мой взгляд, в этом году допустила Samsung, был отказ от развития модельного ряда условно доступных флагманов. Очень многие пользователи надеялись, что Galaxy S20e будет таким же недорогим, как iPhone 11, но окажется куда более привлекательным с точки зрения функциональных возможностей. Однако корейцы по неизвестной причине решили, что доступные аппараты размоют ценность от их технологических прорывов, а потому взял и быстренько прикрыли лавочку, сосредоточившись только на дорогостоящих моделях. Но рынок всегда возьмёт своё.

Если хотите знать моё мнение, то я бы лучше купил Galaxy S10, а не S20.

Несмотря на то что с момента начала продаж Galaxy S20 прошло всего около двух месяцев, цена новинки в российской рознице уже опустилась почти на 20 тысяч рублей от первоначальных показателей. Сейчас самое доступное предложение, согласно данным «Яндекс.Маркета», стартует от 53 тысяч рублей против 70 тысяч рублей в официальном ритейле. Получается, что Galaxy S20 потерял в цене почти четверть свой стоимости, или около 25%. Это довольно ощутимое падение, которого в сложившихся на рынке обстоятельствах не ждал практически никто.

Где купить Galaxy S20 со скидкой

Да, снижение цен произошло только в серой рознице, поскольку аппараты, ввезённые в страну через официальные каналы поставок, по-прежнему продаются за 70 тысяч рублей. Но тем показательнее произошедшие изменения, поскольку с момента появления нового флагмана Samsung в России курс рубля по отношению к евро упал больше чем на 20%, не говоря уже об ограничении серых поставок, поскольку закупить смартфоны в условиях карантина за границей, откуда их обычно и везли, стало практически невозможно.

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Безусловно, серая розница – это не то же самое, что официальная. В конце концов, здесь куда больше шансов нарваться на бывший в употреблении аппарат или подделку, да и сервис серовозы, как правило, предлагают далеко не такой хороший, как крупные торговые сети. Но, с другой стороны, если ответственно подойти к вопросу покупки и изучить не только товар, но и самого продавца, можно очень неплохо сэкономить. Ведь, по сути, потребителю нет никакой разницы, заплатил продавец налог за смартфон или не заплатил.

Почему у серовозов такие низкие цены

А ведь именно так серовозы поддерживают низкие цены на свою продукцию. Они просто закупают технику за границей – чаще всего в Европе, — а потом просто возвращают налог с продаж через программу Tax Free. Это совершенно официальная практика, которая позволяет иностранцу при выезде из страны, где была совершена покупка, вернуть до 20% от розничной цены товара. В случае со смартфонами, особенно флагманскими, разница оказывается довольно ощутимой. В результате и цена в серой рознице в России на такие аппараты будет куда ниже, чем у официалов.

Если меня спросят, купил бы я себе Galaxy S20, я бы ответил, что нет. И вот почему.

Но какое вообще отношение всё это имеет к отсутствию в модельном ряду Samsung условно доступного флагмана? А такое, что благодаря серовозам Galaxy S20, который считается вполне себе недешёвым смартфоном, стало можно купить по цене Galaxy S10e. Вспомните, прошлогодний «бюджетник» поступил в продажу за 52 990 рублей. Galaxy S20 стоит сегодня ровно столько же, но при этом предлагает не в пример более привлекательную внешность, более продвинутый набор характеристик и, чего уж там, дополнительный год программной поддержки.