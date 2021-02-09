Galaxy S21 в России подешевел почти на 20 тысяч рублей

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Иван Кузнецов 0

Не будем делать тайну из того, что Android-смартфоны традиционно теряют в цене больше, чем iPhone. Мы даже разобрали, почему так происходит. Ведь аппараты, чей срок жизни в лучшем случае составляет 2-3 года, а цена – превышает 50 тысяч, в принципе не могут долго сохранять актуальность. Уже через год от них начнут отказываться, а через два забудут вообще. Но практика показывает, что дешеветь Android-смартфоны начинают даже раньше, чем через год. По крайней мере, эту теорию подтвердил Galaxy S21.

Galaxy S21

Galaxy S21 в России подешевел меньше чем за месяц

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С момента появления на российском рынке Galaxy S21 потерял почти 20 тысяч рублей, подешевев с 75 до 56 тысяч, свидетельствуют данные «Яндекс.Маркета». Это более 20% от исходной цены. Разбираемся, в чём причина столь резкого удешевления, ведь с момента релиза смартфона прошло меньше одного месяца.

Цена Galaxy S21 в России

Цена Galaxy S21

Galaxy S21 подешевел в России больше чем на 20%

Прежде всего нужно понять, что 56 тысяч за Galaxy S21 просят не в официальной, а в серой рознице. То есть за эти деньги вам предлагают смартфоны, которые были куплены в Европе и ввезены в Россию в обход официальных поставок. Соответственно, за эти аппараты продавцы не платили налог, а значит, по самым грубым прикидкам могли сэкономить 20% по программе Tax Free. Но не могут же серовозы работать в ноль, не так ли?

А работать себе в ноль им и не нужно. Дело в том, что в Европе Galaxy S21 стоит несколько дешевле, чем в России. Просто Galaxy S20, с которым сравнивают новинку, к нам в страну поставлялся без 5G-модема, а в случае с S21 – он является обязательным компонентом.

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То есть на прошлогоднем флагмане Samsung экономила около 50-80 долларов, а теперь лишилась такой возможности, и была вынуждена поднять российскую цену новинки. Подробнее об этих перипетиях я рассказывал вот в этой статье – обязательно почитайте.

На выходе получилось, что ввезти европейский Galaxy S21 в Россию даже при возросшем курсе евро оказалось даже выгоднее, чем провернуть ту же самую манипуляцию с Galaxy S20. Другое дело, насколько выгодна покупка S21 по сравнению с S20? Попробуем разобраться.

Что купить лучше: Galaxy S21 или S20

Galaxy S20

Благодаря скидке на Galaxy S21 он стал более привлекательным, чем S20

Galaxy S21 стоит 56-59 тысяч рублей против 48-50 тысяч рублей за Galaxy S20. Несмотря на то что первое время, когда новинку продавали за полную стоимость, я писал, что для себя бы выбрал прошлогоднюю модель, сегодня моё мнение изменилось. Дело в том, что за 10 тысяч рублей, которые, кстати, можно скостить по трейд-ину, вы получаете:

  • Более привлекательный и узнаваемый дизайн;
  • Увеличенный срок программной поддержки;
  • Более высокую производительность процессора;
  • Поддержку 5G (на случай путешествий по США и Европе);
  • Более выносливый корпус (за счёт пластика).

Чем российский Galaxy S21 отличается от американского

А ведь Galaxy S21 можно вообще получить за 1 рубль в месяц, если воспользоваться программой Samsung Upgrade и сдать Samsung свой старый смартфон. О том, как это работает и сколько компания предложила мне за годовалый Galaxy A51, я рассказывал вот тут. Очень полезная информация, не пренебрегайте ей.

На мой вкус, Galaxy S21 – это наиболее показательный пример флагмана 2021 года. В отличие от Xiaomi Mi 11, который ещё не успел подешеветь и пока продаётся за полную стоимость, за Galaxy S21 совершенно не жалко отдать большие деньги. Дело в том, что Samsung, как ни крути, — это бренд, который показал, что его продукция не может стоить дёшево, и её даже не стыдно купить в кредит. То ли дело Xiaomi. Китайская компания уже неоднократно доказывала, что её смартфоны – это топ за свои деньги. Но топ – только в сегменте до 30-40 тысяч, а дальше их становится банально неинтересно покупать.

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