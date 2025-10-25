Galaxy S25 FE сильно подешевел, но его все равно не стоит покупать. Рассказываю, почему

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

“Народный” флагман Galaxy S25 FE внезапно подешевел: в некоторых магазинах его уже можно найти за 42 тысячи рублей, если выбирать версию с 256 ГБ памяти. Кажется, это отличный шанс урвать флагман подешевле? Это не совсем так. Если разобраться чуть подробнее, все выглядит не так радужно. И вот почему.

Galaxy S25 FE сильно подешевел, но его все равно не стоит покупать. Рассказываю, почему. Бюджетник в шкуре флагмана? Сейчас разберемся. Изображение: quke.ru. Фото.

Бюджетник в шкуре флагмана? Сейчас разберемся. Изображение: quke.ru

Galaxy S25 FE почти устарел

Линейка Galaxy S26 уже на подходе, ее релиз ожидается в ближайшие месяцы. После ее выхода S25 FE быстро потеряет актуальность:

  • смартфон перестанет обновляться в числе первых;
  • цена на вторичке резко просядет;
  • в рознице будут распродавать остатки по бросовым ценам.

Проще говоря, если сейчас поддаться на скидку, то можно купить смартфон, который уже через пару месяцев станет “вчерашним”.

Galaxy S25 FE почти устарел. Сейчас продают за 41 тысячу, а через месяц начнут отдавать еще дешевле. Фото.

Сейчас продают за 41 тысячу, а через месяц начнут отдавать еще дешевле

Exynos 2400 перегревается

На бумаге в смартфоне установлен тот же процессор, что и в старших моделях S25. На самом деле так и есть, только в версии FE используется упрощенная система охлаждения. Из-за этого смартфон ощутимо греется под нагрузкой, троттлит (снижает частоты) и теряет производительность.

Exynos 2400 перегревается. Одинаковые процессоры и разная производительность. А дело всего то в размере охлаждающей пластинки. Изображение: dns-shop.ru. Фото.

Одинаковые процессоры и разная производительность. А дело всего то в размере охлаждающей пластинки. Изображение: dns-shop.ru

Отзывы пользователей и тесты показывают, что падение мощности наступает уже через 10–15 минут активных игр или тяжелых задач. Для устройства с флагманскими амбициями это сомнительное достижение и даже не компромисс.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Камеры Galaxy S25 FE уже не впечатляют

Cвежий Galaxy S25 FE получил классическую тройку модулей: 50 МП основная, ширик на 12 МП и 8-МП телевик с 3-кратным зумом. Схема проверенная, правда, это все те же сенсоры, что ставились в прошлогодний Galaxy S23 FE и даже в древний Galaxy S21 FE.

Камеры Galaxy S25 FE уже не впечатляют. Но качество съемки здесь неплохое — спасают фирменные алгоритмы Samsung. Изображение: dns-shop.ru. Фото.

Но качество съемки здесь неплохое — спасают фирменные алгоритмы Samsung. Изображение: dns-shop.ru

На фоне конкурентов с более современными матрицами от Sony и фокусом на увеличенную светочувствительность снимки с S25 FE выглядят не более чем “нормально”. Без вау-эффекта и с очень небольшим запасом по качеству для кропа или обработки.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Корпус Galaxy S25 FE толстый и устаревший

Серия FE традиционно отличается от основных флагманов чуть более массивным корпусом. Причем в линейке 2025 года компания не постеснялась и сделала разницу в габаритах еще более заметной.

Корпус Galaxy S25 FE толстый и устаревший. Сама по себе панель здесь качественная, но яркость ниже, чем у «плюса». Изображение: sammobile.com. Фото.

Сама по себе панель здесь качественная, но яркость ниже, чем у «плюса». Изображение: sammobile.com

Рамки на экране, конечно, не до жути толстые, но заметны. А корпус весит аж 190 грамм. И это при том, что Galaxy S25 Plus, его истинный аналог, весит столько же, но имеет на пару миллиметров меньше в рамках. Это делает его монолитнее, от чего устройство приятнее держать в руке. Ну а S25 FE вышел только пару месяцев назад и уже выглядит как смартфон из прошлого.

Что купить вместо Galaxy S25 FE

Если вы ищете смартфон с запасом на несколько лет вперед, разумнее будет дождаться Galaxy S26 или выбрать один из уже вышедших вариантов с более интересной начинкой или лучшей энергоэффективностью:

  • Xiaomi 13T — отличная камера и премиальный корпус;
  • vivo X90 — один из лучших камерофонов за свои деньги;
  • Nothing Phone (3a) — сбалансированный выбор с оригинальным дизайном;
  • POCO F7 – крутой дисплей и мощнейший процессор.

Да, Galaxy S25 FE наконец стоит адекватных денег. Но цена теперь не единственный критерий. Складывается ощущение, что смартфон опоздал во всем: в плане производительности, дизайна и даже со скидками. Так что его покупка сегодня: скорее эмоциональное решение, нежели рациональный выбор.

Теги
Новости по теме
Xiaomi прекратит выпуск двух известных смартфонов в 2026 году. Оказалось, они не нужны даже китайцам
Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны realme и какой среди них самый мощный
Топовый смартфон POCO F7 подешевел почти в 2 раза. Это самый мощный Xiaomi за свои деньги
Лонгриды для вас
Вышел vivo X300 — лучший флагман на Android, который круче Xiaomi и Apple, а стоит всего 50 тысяч

Компания vivo провела масштабную презентацию на одном из китайских стадионов, показав смартфоны vivo X300 и vivo X300 Pro. После выхода Xiaomi 17 это всего вторая по счету линейка новых флагманов на Android, которые используют самое топовое железо. Но, в отличие от конкурентов, смартфоны vivo работают на базе процессора Dimensity 9500 (4.1 млн в AnTuTu), а не Snapdragon 8 Elite Gen 5. И, кажется, это пошло им только на пользу, что особенно важно в контексте подтвержденного выхода новинок в России.

Читать далее
Вышел модульный смартфон The Fairphone (Gen 6). Его можно починить дома одной отверткой

На рынке смартфонов, где почти все модели похожи друг на друга, даже минимальный шаг в сторону порой воспринимается как революционное решение. Только вспомните, как многие удивлялись первому Nothing Phone, хотя его британские создатели просто разместили на спинке устройства светодиодные элементы. Такое же во многом неоправданное удивление может вызвать модульный смартфон The Fairphone (Gen 6), выпущенный одноименной компанией из Нидерландов. Просто из-за того, что кроме нее никто не делает ничего подобного.

Читать далее
Redmi представила K90 Pro Max — самый доступный флагман с сабвуфером на борту

Некоторые читатели вспомнят времена, когда крутость телефона измеряли не размером дисплея и количеством камер, а мощностью динамиков. Всем было наплевать на качество звучания — главное, чтобы играло громко, аж до хрипоты. Так вот, времена громких мобилок возвращаются: на рынке появился настоящий конкурент легендарной Motorola E398, которую называли “магнитофоном в камране”.

Читать далее
Новости партнеров
MacBook Pro M5 стал на 290% быстрее в играх. Мог бы еще лучше, если бы не одно &#171;но&#187;
MacBook Pro M5 стал на 290% быстрее в играх. Мог бы еще лучше, если бы не одно «но»
Куда исчезают японцы и как работают компании, которые помогают им пропасть
Куда исчезают японцы и как работают компании, которые помогают им пропасть
Аналитики не верят в хороший конец октября для криптовалют на фоне слабого рынка. Что может это изменить?
Аналитики не верят в хороший конец октября для криптовалют на фоне слабого рынка. Что может это изменить?