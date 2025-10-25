Galaxy S25 FE сильно подешевел, но его все равно не стоит покупать. Рассказываю, почему

“Народный” флагман Galaxy S25 FE внезапно подешевел: в некоторых магазинах его уже можно найти за 42 тысячи рублей, если выбирать версию с 256 ГБ памяти. Кажется, это отличный шанс урвать флагман подешевле? Это не совсем так. Если разобраться чуть подробнее, все выглядит не так радужно. И вот почему.

Galaxy S25 FE почти устарел

Линейка Galaxy S26 уже на подходе, ее релиз ожидается в ближайшие месяцы. После ее выхода S25 FE быстро потеряет актуальность:

смартфон перестанет обновляться в числе первых;

цена на вторичке резко просядет;

в рознице будут распродавать остатки по бросовым ценам.

Проще говоря, если сейчас поддаться на скидку, то можно купить смартфон, который уже через пару месяцев станет “вчерашним”.

Exynos 2400 перегревается

На бумаге в смартфоне установлен тот же процессор, что и в старших моделях S25. На самом деле так и есть, только в версии FE используется упрощенная система охлаждения. Из-за этого смартфон ощутимо греется под нагрузкой, троттлит (снижает частоты) и теряет производительность.

Отзывы пользователей и тесты показывают, что падение мощности наступает уже через 10–15 минут активных игр или тяжелых задач. Для устройства с флагманскими амбициями это сомнительное достижение и даже не компромисс.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Камеры Galaxy S25 FE уже не впечатляют

Cвежий Galaxy S25 FE получил классическую тройку модулей: 50 МП основная, ширик на 12 МП и 8-МП телевик с 3-кратным зумом. Схема проверенная, правда, это все те же сенсоры, что ставились в прошлогодний Galaxy S23 FE и даже в древний Galaxy S21 FE.

На фоне конкурентов с более современными матрицами от Sony и фокусом на увеличенную светочувствительность снимки с S25 FE выглядят не более чем “нормально”. Без вау-эффекта и с очень небольшим запасом по качеству для кропа или обработки.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Корпус Galaxy S25 FE толстый и устаревший

Серия FE традиционно отличается от основных флагманов чуть более массивным корпусом. Причем в линейке 2025 года компания не постеснялась и сделала разницу в габаритах еще более заметной.

Рамки на экране, конечно, не до жути толстые, но заметны. А корпус весит аж 190 грамм. И это при том, что Galaxy S25 Plus, его истинный аналог, весит столько же, но имеет на пару миллиметров меньше в рамках. Это делает его монолитнее, от чего устройство приятнее держать в руке. Ну а S25 FE вышел только пару месяцев назад и уже выглядит как смартфон из прошлого.

Что купить вместо Galaxy S25 FE

Если вы ищете смартфон с запасом на несколько лет вперед, разумнее будет дождаться Galaxy S26 или выбрать один из уже вышедших вариантов с более интересной начинкой или лучшей энергоэффективностью:

Xiaomi 13T — отличная камера и премиальный корпус;

vivo X90 — один из лучших камерофонов за свои деньги;

Nothing Phone (3a) — сбалансированный выбор с оригинальным дизайном;

POCO F7 – крутой дисплей и мощнейший процессор.

Да, Galaxy S25 FE наконец стоит адекватных денег. Но цена теперь не единственный критерий. Складывается ощущение, что смартфон опоздал во всем: в плане производительности, дизайна и даже со скидками. Так что его покупка сегодня: скорее эмоциональное решение, нежели рациональный выбор.