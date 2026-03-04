Galaxy S25 резко подешевел после выхода Galaxy S26 и стоит теперь 50K

В конце февраля компания Samsung выпустила 3 смартфона серии Galaxy S26, открыв тем самым новую главу в истории своих флагманов. Что интересно, на стадии предзаказа свежие модели оказались даже дешевле предшественников. Однако, как мы рассказывали в тексте о том, почему снижаются цены на смартфоны, стоимость любого устройства после выхода начинает снижаться. И, пока Galaxy S26 держит верхнюю планку, Galaxy S26 резко дешевеет. Сейчас его можно купить по цене почти в 2 раза ниже, чем просят за новую модель.

Galaxy S25 резко подешевел после выхода Galaxy S26 и стоит теперь 50K. Galaxy S25 и S25 Ultra резко подешевели. Изображение: Ultra Value Tech. Фото.

Galaxy S25 и S25 Ultra резко подешевели. Изображение: Ultra Value Tech

Актуальная цена Galaxy S25 в России

На момент выхода Galaxy S25 стоил в России 99 990 ₽ за вариант на 12/128 ГБ, который даже в прошлом году был стыдным из-за малого объема встроенной памяти. Версию же на 12/256 оценили в 109 990 ₽, что, откровенно говоря, было очень много даже с учетом отношения смартфона к премиальному сегменту.

Но, спустя год после выхода, Galaxy S25 продается на AliExpress за 51 183 ₽. Причем сразу в варианте 12/256 ГБ и с доставкой из России, то есть без таможенной пошлины, которая пугает многих пользователей китайского маркетплейса.

Актуальная цена Galaxy S25 в России. Всего 50K за прошлогодний флагман. Фото.

Всего 50K за прошлогодний флагман

Купить Galaxy S25

К слову, Galaxy S25 Ultra тоже сильно подешевел. Если на старте за него просили от 159 990 ₽, то сейчас — 76 973 ₽ на AliExpress, и это очень крутое предложение.

Актуальная цена Galaxy S25 в России. S25 Ultra тоже сильно подешевел. Фото.

S25 Ultra тоже сильно подешевел

Купить Galaxy S25 Ultra

Таким образом, после выхода Galaxy S26 цена Galaxy S25 снизилась в 2 раза. По цене нового флагмана сейчас можно приобрести 2 прошлогодних, но стоит ли?

Стоит ли покупать Galaxy S25 в 2026 году

Galaxy S25 в 2026 году — более чем актуальный смартфон. Ведь новая модель почти не отличается от предшественника:

  • S26 и S26 Ultra используют новый процессор;
  • у Galaxy S26 слегка увеличилась батарея (+300 мАч) и экран (+ 0.1 дюйма);
  • Galaxy S26 Ultra обзавелся функцией приватного дисплея, получил чуть улучшенные камеры и ускоренную зарядку.

По состоянию на сегодняшний день, в сравнении Galaxy S25 и Galaxy S26 победитель очевиден, и это — прошлогодний смартфон. Пока стоимость новинок не снизится на 20-30%, их покупка будет не самым рациональным решением, а Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra продолжат оставаться одними из лучших моделей в 2026 году.

