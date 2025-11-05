Galaxy S26 может подорожать: почему Samsung повышает цены впервые с 2022 года

Samsung готовит к выпуску серию Galaxy S26, которая, по слухам, подорожает впервые за три года. И причина здесь не столько в амбициях компании, сколько в объективной реальности рынка: смартфоны становятся дороже в производстве. Разбираемся, почему так происходит, насколько могут вырасти цены и что Samsung предложит взамен.

Почему дорожают смартфоны Samsung

Главным фактором роста цен на смартфоны является себестоимость производства. За последний год подорожали почти все ключевые компоненты, включая процессоры и память. Новейшие 3-нм и готовящиеся к массовому выпуску 2-нм техпроцессы стоят существенно дороже прежних 5-нм. Так что контрактные фабрики вроде TSMC уже повысили цены на пластины на десятки процентов, и даже собственные заводы Samsung не избежали этого давления.

Камеры: еще один источник расходов. Новые сенсоры крупнее, оптика получается сложнее, а программная обработка снимков с огромным разрешением требует дополнительной мощности. Добавим к этому подорожавшую память: после кризиса перепроизводства в 2023 году производители DRAM и NAND резко ограничили предложение, в результате чего цены на LPDDR5X и UFS 4.0 взлетели двузначными темпами.

Насколько вырастут цены на Galaxy S26

По прогнозам отраслевых аналитиков, повышение цен составит порядка 5–10% для базовых моделей и до 15% для топовых наподобие Galaxy S26 Ultra. На практике это будет прибавка около 50–150 долларов в зависимости от модели и региона.

При этом Samsung традиционно компенсирует рост цен акциями: бонусами за предзаказы, трейд-ином, рассрочками и подарками в виде фирменных планшетов или аксессуаров. Поэтому конечный покупатель, особенно тот, кто обновляется раз в год-два, почувствует подорожание не так остро, как это кажется на первый взгляд.

Чем Samsung компенсирует рост цен на смартфоны

Galaxy S26 обещает стать полноценным апгрейдом, а не просто ежегодным минорным улучшением. На борту новинок появится новый чип с мощным NPU, который позволит запускать генеративный ИИ прямо на устройстве и без интернета. Так что телефон сможет сам обрабатывать фото, переводить речь и помогать с задачами в реальном времени, не обращаясь к нейросетям в облаке.

Улучшения будут и в периферии. Например, камеры обновятся до сенсоров профессионального уровня с улучшенной оптикой и стабилизацией. А еще базовые конфигурации, скорее всего, будут начинаться с 256 ГБ памяти. Не забываем про обещанные семь лет обновлений Android и безопасности: все это превращает покупку флагмана в гонку за технологиями, а не простое обновление “для галочки”.

Как ни странно, но подорожание Galaxy S26 сейчас скорее знак того, что производители перестают гнаться за ценовыми рекордами и возвращаются к идее, что инновации должны стоить своих денег. Да, за новинки придется заплатить чуть больше, но улучшения в них будут заметнее, чем переплата. Так что новое поколение не должно разочаровать фанатов, как это случилось после выхода Galaxy S25. Главное, дождаться презентации — недавно стало известно, что Samsung перенесла выход Galaxy S26 на февраль.