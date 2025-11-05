Galaxy S26 может подорожать: почему Samsung повышает цены впервые с 2022 года

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

Samsung готовит к выпуску серию Galaxy S26, которая, по слухам, подорожает впервые за три года. И причина здесь не столько в амбициях компании, сколько в объективной реальности рынка: смартфоны становятся дороже в производстве. Разбираемся, почему так происходит, насколько могут вырасти цены и что Samsung предложит взамен.

Galaxy S26 может подорожать: почему Samsung повышает цены впервые с 2022 года. Дизайн Galaxy уже порядком надоел. Согласны? Изображение: trustedreviews.com. Фото.

Дизайн Galaxy уже порядком надоел. Согласны? Изображение: trustedreviews.com

Почему дорожают смартфоны Samsung

Главным фактором роста цен на смартфоны является себестоимость производства. За последний год подорожали почти все ключевые компоненты, включая процессоры и память. Новейшие 3-нм и готовящиеся к массовому выпуску 2-нм техпроцессы стоят существенно дороже прежних 5-нм. Так что контрактные фабрики вроде TSMC уже повысили цены на пластины на десятки процентов, и даже собственные заводы Samsung не избежали этого давления.

Почему дорожают смартфоны Samsung. Ждем новый дизайн и полностью переработанные внутренности. Изображение: gsmarena.com. Фото.

Ждем новый дизайн и полностью переработанные внутренности. Изображение: gsmarena.com

Камеры: еще один источник расходов. Новые сенсоры крупнее, оптика получается сложнее, а программная обработка снимков с огромным разрешением требует дополнительной мощности. Добавим к этому подорожавшую память: после кризиса перепроизводства в 2023 году производители DRAM и NAND резко ограничили предложение, в результате чего цены на LPDDR5X и UFS 4.0 взлетели двузначными темпами.

Насколько вырастут цены на Galaxy S26

По прогнозам отраслевых аналитиков, повышение цен составит порядка 5–10% для базовых моделей и до 15% для топовых наподобие Galaxy S26 Ultra. На практике это будет прибавка около 50–150 долларов в зависимости от модели и региона.

При этом Samsung традиционно компенсирует рост цен акциями: бонусами за предзаказы, трейд-ином, рассрочками и подарками в виде фирменных планшетов или аксессуаров. Поэтому конечный покупатель, особенно тот, кто обновляется раз в год-два, почувствует подорожание не так остро, как это кажется на первый взгляд.

Чем Samsung компенсирует рост цен на смартфоны

Galaxy S26 обещает стать полноценным апгрейдом, а не просто ежегодным минорным улучшением. На борту новинок появится новый чип с мощным NPU, который позволит запускать генеративный ИИ прямо на устройстве и без интернета. Так что телефон сможет сам обрабатывать фото, переводить речь и помогать с задачами в реальном времени, не обращаясь к нейросетям в облаке.

Чем Samsung компенсирует рост цен на смартфоны. Благодаря улучшенному техпроцессу новый чип Samsung легко обгоняет своего главного конкурента. Изображение: gizmochina.com. Фото.

Благодаря улучшенному техпроцессу новый чип Samsung легко обгоняет своего главного конкурента. Изображение: gizmochina.com

Улучшения будут и в периферии. Например, камеры обновятся до сенсоров профессионального уровня с улучшенной оптикой и стабилизацией. А еще базовые конфигурации, скорее всего, будут начинаться с 256 ГБ памяти. Не забываем про обещанные семь лет обновлений Android и безопасности: все это превращает покупку флагмана в гонку за технологиями, а не простое обновление “для галочки”.

Как ни странно, но подорожание Galaxy S26 сейчас скорее знак того, что производители перестают гнаться за ценовыми рекордами и возвращаются к идее, что инновации должны стоить своих денег. Да, за новинки придется заплатить чуть больше, но улучшения в них будут заметнее, чем переплата. Так что новое поколение не должно разочаровать фанатов, как это случилось после выхода Galaxy S25. Главное, дождаться презентации — недавно стало известно, что Samsung перенесла выход Galaxy S26 на февраль.

Теги
Лонгриды для вас
Дефицит Nintendo Switch 2 сохранится до весны 2026. Покупайте, если увидели в наличии

В июне 2025 года стартовали официальные продажи игровой консоли Nintendo Switch 2, и интерес к новинке оказался настолько высоким, что спрос значительно превысил предложение на рынке. Президент компании Шюнтаро Фурукава публично извинился перед геймерами, которые пока не смогли приобрести долгожданную консоль. Аналитики, опрошенные изданием Nikkei Asia, прогнозируют дефицит на Switch 2. Он может сохраняться вплоть до следующей весны, а возможно, и дольше.

Читать далее
Я думал, меня сложно удивить. Но HONOR X9d это сделал. Что в нем особенного

Так как я уже давно занимаюсь смартфонами и через мои руки прошли десятки, а может быть и сотни самых разных моделей, поэтому я действительно не удивляюсь уже ничему. Но новый смартфон от HONOR действительно заставил меня приподнять бровь и посмотреть на него более внимательно, чем на другие часто однотипные устройства. Все дело в том, что он совместил в себе, кажется, несовместимые вещи. И я говорю даже не о совмещении тонкого корпуса и большой батареи, хотя это тут тоже есть. Вот и давайте разберемся в этом устройстве.

Читать далее
Попробовал Samsung и решил вернуться к Pixel. Согласитесь со мной?

Шесть лет назад я сменил Pixel на Samsung, разочаровавшись в надёжности тогдашних флагманов от Google. Какое-то время я пользовался корейскими смартфонами и был странным человеком, в арсенале которого были iPhone, HUAWEI и те самые Samsung разных поколений. S-серия давала мне стабильность, мощность, классную экосистему и всё, чего не хватало в моём Pixel 3XL. Но месяц с Pixel 9 Pro перевернул мои ощущения. Может, пришло время вернуться?

Читать далее
Фитнес-трекеры могут вызывать бессонницу, предупредил ученый
5 айфонов, которые я бы не стал покупать в 2025 году
Криптозима возвращается: что думают эксперты о перспективах рынка с учётом резкого обвала Биткоина?
