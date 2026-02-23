Galaxy S26 Ultra показали до презентации: как работает экран с защитой от подсматривания и что не так со стилусом S Pen

Кирилл Пироженко

До официальной презентации серии Galaxy S26 остаются считанные дни, но один блогер уже успел купить Galaxy S26 Ultra в Дубае и показать устройство вживую в социальной сети X. В интернете появились реальные фотографии смартфона, включая демонстрацию работы новой функции Privacy Display, слегка обновлённый дизайн и интересные детали по стилусу S Pen.

Galaxy S26 Ultra показали до презентации: как работает экран с защитой от подсматривания и что не так со стилусом S Pen. Galaxy S26 Ultra с другими популярными смартфонами 2025 года. Изображение: Sahil Karoul. Фото.

Galaxy S26 Ultra с другими популярными смартфонами 2025 года. Изображение: Sahil Karoul

Внешне Galaxy S26 Ultra в белом цвете выглядит аккуратно и минималистично. Корпус сохранил фирменную строгую геометрию, но визуально стал чуть более цельным. На снимках устройство сравнивают с iPhone 17 Pro Max и прошлогодним Galaxy S25 Ultra. Разница в поколениях заметна, но без радикального редизайна.

Galaxy S26 Ultra показали до презентации: как работает экран с защитой от подсматривания и что не так со стилусом S Pen. Как смотрится Galaxy S26 Ultra на фоне Samsung. Изображение: Sahil Karoul. Фото.

Как смотрится Galaxy S26 Ultra на фоне Samsung. Изображение: Sahil Karoul

Galaxy S26 Ultra показали до презентации: как работает экран с защитой от подсматривания и что не так со стилусом S Pen. А вот так на фоне S25 Ultra. Разница видна. Изображение: Sahil Karoul. Фото.

А вот так на фоне S25 Ultra. Разница видна. Изображение: Sahil Karoul

Любопытная деталь касается стилуса. Если вставить S Pen обратной стороной, он немного выступает из корпуса. Кроме того, Bluetooth в стилусе по-прежнему отсутствует — его убрали ещё в прошлом поколении, и Samsung не вернула беспроводные функции.

Galaxy S26 Ultra показали до презентации: как работает экран с защитой от подсматривания и что не так со стилусом S Pen. Если вставить стилус не той стороной, то он будет торчать. Изображение: Лысый из МТ. Фото.

Если вставить стилус не той стороной, то он будет торчать. Изображение: Лысый из МТ

Главное нововведение — Privacy Display. Это программно-аппаратная функция, которая ограничивает углы обзора экрана. При её включении дисплей становится практически чёрным для тех, кто смотрит на него сбоку. По сути, эффект напоминает физическую приватную плёнку, но реализован на уровне панели.

На опубликованных кадрах видно, что защита действительно работает: при отклонении взгляда изображение затемняется. Пока неясно, можно ли применять эффект к отдельным элементам интерфейса или только ко всему экрану целиком. В ранних утечках говорилось о гибкой настройке для уведомлений и отдельных приложений, но в живых демонстрациях показан только глобальный режим.

Также остаётся вопрос, как Privacy Display выглядит в реальности, а не через камеру. У подобных технологий часто есть компромисс в яркости и цветопередаче, и это станет понятно только после полноценных обзоров.

Официальный анонс Galaxy S26 Ultra ожидается 25 февраля. Судя по ранним утечкам, основной акцент в этом поколении сделан не столько на дизайн, сколько на функциональные улучшения экрана и программных возможностей. Privacy Display может стать одной из самых обсуждаемых фишек новой серии, особенно для тех, кто часто пользуется смартфоном в общественных местах.

