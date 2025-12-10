Galaxy S26 Ultra точно станет самым мощным Android-смартфоном. Он уже получил сертификат

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Смартфоны Samsung, даже если мы говорим о топовых моделях, редко воспринимаются пользователями как игровые устройства. Всему виной корейская «оптимизация», которая зачастую глушит железо, не давая ему раскрыться. Но, если вынести за скобки работу программного обеспечения, флагманы Samsung оказываются чрезвычайно мощными на бумаге. И смартфон Galaxy S26 Ultra не станет исключением, ведь он получит самый производительный процессор на рынке Android-устройств.

Galaxy S26 Ultra точно станет самым мощным Android-смартфоном. Он уже получил сертификат. Так будет выглядеть Galaxy S26 Ultra. Изображение: androidheadlines.com. Фото.

Так будет выглядеть Galaxy S26 Ultra. Изображение: androidheadlines.com

Мощный процессор Galaxy S26 Ultra

На днях Galaxy S26 Ultra прошел сертификацию. Из открытых источников стало известно, что смартфон получит самый мощный на сегодняшний день мобильный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Причем не обычную его версию, а с приставкой «for Galaxy».

Среди смартфонов на Snapdragon 8 Elite Gen 5 уже сейчас выделяются такие мощные устройства, как OnePlus 15 и realme GT 8 Pro. Однако они работают на базовой версии чипсета, в то время как аппарат Samsung получит его разогнанную версию с повышенной тактовой частотой. Таким образом, на бумаге Galaxy S26 Ultra будет мощнее всех остальных.

Мощный процессор Galaxy S26 Ultra. Samsung получит улучшенную версию процессора. Фото.

Samsung получит улучшенную версию процессора

Что касается младших братьев в лице Galaxy S26 и Galaxy S26+, то они тоже получат Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Однако с данным чипом они будут представлены только на территории США и Республики Корея, в то время как в России и других странах смартфоны обзаведутся фирменным процессором Exynos 2600.

Когда выйдет Galaxy S26 Ultra

Презентация Galaxy S26 Ultra ожидается в феврале 2026 года. Одновременно с этим Samsung покажет базовые модели линейки, а в продаже смартфоны появятся почти сразу после релиза.

Цена Galaxy S26 Ultra остается загадкой, но, вероятнее всего, она не будет отличаться от стоимости предшественника и составит порядка 150 тысяч рублей в официальной рознице. Правда, уже через несколько месяцев флагман Samsung традиционно подешевеет и станет доступным на маркетплейсах примерно за 100 тысяч рублей.

Теги
