Несмотря на то что смартфоны Samsung в целом дорожают, Galaxy S26 движется в обратном направлении. В апреле 2026 года он появился на AliExpress за 64 тысячи рублей — уже тогда выгоднее российской розницы. Сейчас цена упала до 48 685 рублей. Для понимания контекста: Galaxy S25 в российских магазинах сейчас стоит 60-70 тысяч, а S26 — 75-90 тысяч. То есть свежий флагман на AliExpress дешевле прошлогоднего в российской рознице. Объясняю, стоит ли брать.
Почему Galaxy S26 так подешевел за два месяца
В апреле Galaxy S26 на AliExpress стоил 64 355 рублей — уже тогда на 30% дешевле российской розницы. За два месяца цена Galaxy S26 упала ещё на 15 тысяч и опустилась до 48 685 рублей. Это стандартная динамика для флагманов на AliExpress: первая волна покупателей прошла, ажиотаж спал, продавцы снижают цены чтобы поддерживать оборот. Плюс укрепление рубля дополнительно давит на рублевые цены.
Среди самых подешевевших смартфонов Galaxy S26 сейчас выглядит особенно интересно^ падение с 64 тысяч до 49 тысяч за два месяца это существенный шаг. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.
Galaxy S26 на AliExpress vs Galaxy S26 в России
Здесь важен ключевой нюанс, который меняет все. Процессор Galaxy S26 зависит от региона поставки. В России продается версия на Exynos 2600 — собственном чипе Samsung. На AliExpress — версия на Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Разница в производительности по AnTuTu — 37% в пользу Snapdragon. То есть Galaxy S26 на Snapdragon за 48 685 рублей на AliExpress быстрее, чем тот же смартфон в российском магазине за 75-90 тысяч рублей. Платить почти вдвое больше за более слабый чип — логика, которую сложно объяснить.
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Galaxy S26 в России в официальной рознице имеет одно реальное преимущество — гарантия российского сервисного центра. Если это принципиально, разница в 30-40 тысяч рублей может быть оправдана. Хотя я сам спокойно сдал смартфон с AliExpress по гарантии в России. Актуальные новости о Samsung публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Galaxy S25 vs Galaxy S26 — стоит ли доплачивать 10 тысяч
Писал про то что Galaxy S25 сейчас можно взять на AliExpress за 39 тысяч. Galaxy S25 vs Galaxy S26 при разнице в 10 тысяч рублей — вопрос закономерный.
Что дает доплата в пользу телефона Galaxy S26:
- экран 6.3 дюйма против 6.2;
- батарея 4300 мАч против 4000 мАч;
- прирост производительности около 25% относительно S25;
- One UI 8.5 предустановлена;
- дополнительный год обновлений Android.
Честно про слабое место: батарея 4300 мАч в 2026 году — скромно. Большинство конкурентов за те же деньги предлагают 6000-7500 мАч. Если автономность приоритет, Galaxy S26 не лучший выбор независимо от цены.
Стоит ли покупать Galaxy S26 за 49 тысяч
Купить Galaxy S26 имеет смысл в конкретных сценариях.
Берите, если:
- хотите экосистему Samsung с Galaxy AI, One UI и восемью годами обновлений Android;
- важен компактный корпус с крупным экраном — 6.3 дюйма в разумных габаритах;
- принципиально новое поколение, а не прошлогодний флагман.
Смотрите в другую сторону, если:
- батарея критична (4300 мАч это мало для активного пользователя);
- хотите максимум характеристик за эти деньги (китайские флагманы предлагают больше RAM, больше батарею и сопоставимый чип).
Про альтернативы рассказывал в тексте о том, какой китайский флагман купить в 2026 году. За 48-50 тысяч рублей есть варианты с батареей 7000+ мАч и камерами Leica или Hasselblad. Характеристики Galaxy S26 в контексте цены 48 685 рублей — честное предложение. Не рекордсмен по батарее, зато Snapdragon, свежая One UI, большой экран и восемь лет обновлений. Смартфон Galaxy S26 за 49 тысяч — это флагман Samsung по цене среднего класса. Брать стоит.
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