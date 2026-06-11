Несмотря на то что смартфоны Samsung в целом дорожают, Galaxy S26 движется в обратном направлении. В апреле 2026 года он появился на AliExpress за 64 тысячи рублей — уже тогда выгоднее российской розницы. Сейчас цена упала до 48 685 рублей. Для понимания контекста: Galaxy S25 в российских магазинах сейчас стоит 60-70 тысяч, а S26 — 75-90 тысяч. То есть свежий флагман на AliExpress дешевле прошлогоднего в российской рознице. Объясняю, стоит ли брать.

Почему Galaxy S26 так подешевел за два месяца

В апреле Galaxy S26 на AliExpress стоил 64 355 рублей — уже тогда на 30% дешевле российской розницы. За два месяца цена Galaxy S26 упала ещё на 15 тысяч и опустилась до 48 685 рублей. Это стандартная динамика для флагманов на AliExpress: первая волна покупателей прошла, ажиотаж спал, продавцы снижают цены чтобы поддерживать оборот. Плюс укрепление рубля дополнительно давит на рублевые цены.

Купить Galaxy S26

Среди самых подешевевших смартфонов Galaxy S26 сейчас выглядит особенно интересно^ падение с 64 тысяч до 49 тысяч за два месяца это существенный шаг. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Galaxy S26 на AliExpress vs Galaxy S26 в России

Здесь важен ключевой нюанс, который меняет все. Процессор Galaxy S26 зависит от региона поставки. В России продается версия на Exynos 2600 — собственном чипе Samsung. На AliExpress — версия на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Разница в производительности по AnTuTu — 37% в пользу Snapdragon. То есть Galaxy S26 на Snapdragon за 48 685 рублей на AliExpress быстрее, чем тот же смартфон в российском магазине за 75-90 тысяч рублей. Платить почти вдвое больше за более слабый чип — логика, которую сложно объяснить.

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Galaxy S26 в России в официальной рознице имеет одно реальное преимущество — гарантия российского сервисного центра. Если это принципиально, разница в 30-40 тысяч рублей может быть оправдана. Хотя я сам спокойно сдал смартфон с AliExpress по гарантии в России. Актуальные новости о Samsung публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Galaxy S25 vs Galaxy S26 — стоит ли доплачивать 10 тысяч

Писал про то что Galaxy S25 сейчас можно взять на AliExpress за 39 тысяч. Galaxy S25 vs Galaxy S26 при разнице в 10 тысяч рублей — вопрос закономерный.

Что дает доплата в пользу телефона Galaxy S26:

экран 6.3 дюйма против 6.2;

батарея 4300 мАч против 4000 мАч;

прирост производительности около 25% относительно S25;

One UI 8.5 предустановлена;

дополнительный год обновлений Android.

Честно про слабое место: батарея 4300 мАч в 2026 году — скромно. Большинство конкурентов за те же деньги предлагают 6000-7500 мАч. Если автономность приоритет, Galaxy S26 не лучший выбор независимо от цены.

Стоит ли покупать Galaxy S26 за 49 тысяч

Купить Galaxy S26 имеет смысл в конкретных сценариях.

Купить Galaxy S26

Берите, если:

хотите экосистему Samsung с Galaxy AI, One UI и восемью годами обновлений Android;

важен компактный корпус с крупным экраном — 6.3 дюйма в разумных габаритах;

принципиально новое поколение, а не прошлогодний флагман.

Смотрите в другую сторону, если:

батарея критична (4300 мАч это мало для активного пользователя);

хотите максимум характеристик за эти деньги (китайские флагманы предлагают больше RAM, больше батарею и сопоставимый чип).

Про альтернативы рассказывал в тексте о том, какой китайский флагман купить в 2026 году. За 48-50 тысяч рублей есть варианты с батареей 7000+ мАч и камерами Leica или Hasselblad. Характеристики Galaxy S26 в контексте цены 48 685 рублей — честное предложение. Не рекордсмен по батарее, зато Snapdragon, свежая One UI, большой экран и восемь лет обновлений. Смартфон Galaxy S26 за 49 тысяч — это флагман Samsung по цене среднего класса. Брать стоит.

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