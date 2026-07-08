Samsung ежегодно проводить две крупные презентации своих главных продуктов. Первая в 2026-м состоялась в феврале, когда корейская компания показала серию смартфонов Galaxy S26, которые, к слову, успели сильно подешеветь с момента старта продаж. А сегодня Samsung подтвердила дату следующей презентации Galaxy Unpacked. Мероприятие пройдёт 22 июля в Лондоне, а трансляцию покажут онлайн, так что смотреть можно из любой точки. Главный акцент компания делает на складных смартфонах и новых форм-факторах.

Когда смотреть трансляцию Galaxy Unpacked 2026 в июле

Презентация стартует в 9:00 по времени восточного побережья США, что соответствует примерно 16:00 по московскому времени. Событие будут транслировать в прямом эфире по всем привычным каналам Samsung, включая официальный канал компании на YouTube.

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Презентация Samsung в Telegram

Презентация Samsung в MAX

Для российских зрителей это удобное время: середина дня, а не глубокая ночь. Samsung по традиции покажет и живую презентацию, и подробные ролики по каждому устройству. А по окончании мероприятия ждите подробные отчёты на сайте AndroidInsider.ru.

Что покажут на презентации Samsung в июле 2026 года

Список анонсов Samsung обещает быть большим. Сама компания не говорила, какие устройства планирует показать, но, по данным источников, на презентации ждут сразу несколько новинок:

Galaxy Z Fold 8 — с обновлённым, «новым» корпусом;

— с обновлённым, «новым» корпусом; Galaxy Z Fold 8 Ultra — в привычном форм-факторе, к которому все привыкли;

— в привычном форм-факторе, к которому все привыкли; Galaxy Z Flip 8 — компактная «раскладушка»;

— компактная «раскладушка»; Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 — новые умные часы.

То есть Samsung обновит сразу всю складную линейку и добавит к ней носимые устройства. При этом подробности о серии Galaxy Z Fold 8 есть уже сейчас. Характеристики и дизайн новинок можно подсмотреть в нашем отдельном материале.

Предзаказ Galaxy Z Fold 8 и скидки для первых покупателей

Samsung уже открыла предзаказ Galaxy Z Fold 8 и других устройств. Предположительно, цена Z Fold 8 будет стартовать с отметки в 2 000 долларов (примерно 152 000 ₽), а Z Fold 8 Ultra — 2 200 долларов (примерно 167 500 ₽). В то же время прошлогодний Galaxy Z Fold 7 продаётся в России по цене в районе 110 000 ₽.

Купить Galaxy Z Fold 7

Также, по информации источника, при резервировании модели покупатель получает скидку на 30 долларов (примерно от 2 300 ₽ в России по прямой конвертации) на будущую покупку в магазине Samsung. Общая выгода в период предзаказа заявлена до 1230 долларов, а за счёт старого устройства (трейд-ин) может достигать 1200 долларов.

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Важно понимать: эти условия относятся к рынку США. В России официальных продаж Samsung нет, поэтому такие скидки и программы трейд-ин напрямую недоступны. Ориентироваться на эти цифры стоит только как на общий сигнал: производитель готовит агрессивные условия предзаказа, а значит, за складные новинки будут бороться скидками.