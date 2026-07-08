Samsung ежегодно проводить две крупные презентации своих главных продуктов. Первая в 2026-м состоялась в феврале, когда корейская компания показала серию смартфонов Galaxy S26, которые, к слову, успели сильно подешеветь с момента старта продаж. А сегодня Samsung подтвердила дату следующей презентации Galaxy Unpacked. Мероприятие пройдёт 22 июля в Лондоне, а трансляцию покажут онлайн, так что смотреть можно из любой точки. Главный акцент компания делает на складных смартфонах и новых форм-факторах.

Очередная презентация Samsung состоится уже на днях. Фото.

Очередная презентация Samsung состоится уже на днях

Когда смотреть трансляцию Galaxy Unpacked 2026 в июле

Презентация стартует в 9:00 по времени восточного побережья США, что соответствует примерно 16:00 по московскому времени. Событие будут транслировать в прямом эфире по всем привычным каналам Samsung, включая официальный канал компании на YouTube.

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Презентация Samsung в Telegram

Презентация Samsung в MAX

Для российских зрителей это удобное время: середина дня, а не глубокая ночь. Samsung по традиции покажет и живую презентацию, и подробные ролики по каждому устройству. А по окончании мероприятия ждите подробные отчёты на сайте AndroidInsider.ru.

Что покажут на презентации Samsung в июле 2026 года

Главными героями презентации станут новые складные смартфоны. Фото.

Главными героями презентации станут новые складные смартфоны

Список анонсов Samsung обещает быть большим. Сама компания не говорила, какие устройства планирует показать, но, по данным источников, на презентации ждут сразу несколько новинок:

  • Galaxy Z Fold 8 — с обновлённым, «новым» корпусом;
  • Galaxy Z Fold 8 Ultra — в привычном форм-факторе, к которому все привыкли;
  • Galaxy Z Flip 8 — компактная «раскладушка»;
  • Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 — новые умные часы.

То есть Samsung обновит сразу всю складную линейку и добавит к ней носимые устройства. При этом подробности о серии Galaxy Z Fold 8 есть уже сейчас. Характеристики и дизайн новинок можно подсмотреть в нашем отдельном материале.

Предзаказ Galaxy Z Fold 8 и скидки для первых покупателей

Samsung уже открыла предзаказ Galaxy Z Fold 8 и других устройств. Предположительно, цена Z Fold 8 будет стартовать с отметки в 2 000 долларов (примерно 152 000 ₽), а Z Fold 8 Ultra — 2 200 долларов (примерно 167 500 ₽). В то же время прошлогодний Galaxy Z Fold 7 продаётся в России по цене в районе 110 000 ₽.

Купить Galaxy Z Fold 7

Также, по информации источника, при резервировании модели покупатель получает скидку на 30 долларов (примерно от 2 300 ₽ в России по прямой конвертации) на будущую покупку в магазине Samsung. Общая выгода в период предзаказа заявлена до 1230 долларов, а за счёт старого устройства (трейд-ин) может достигать 1200 долларов.

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Важно понимать: эти условия относятся к рынку США. В России официальных продаж Samsung нет, поэтому такие скидки и программы трейд-ин напрямую недоступны. Ориентироваться на эти цифры стоит только как на общий сигнал: производитель готовит агрессивные условия предзаказа, а значит, за складные новинки будут бороться скидками.