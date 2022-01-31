Большая распродажа: Где купить смартфоны Samsung в России дешевле официальной цены

Скидки на смартфоны — явление совершенно нетипичное для эпохи застоя, образовавшегося из-за дефицита многих комплектующих. Производители оказываются не в силах выпускать достаточные объёмы своих аппаратов, а поскольку спрос на них не снижается, то и цены закономерно сначала перестают падать, а потом и вовсе начинают ползти вверх. В общем, ситуация хоть и логичная, но для большинства совершенно непривычная. Поэтому многие по инерции продолжают искать выгодные предложения. К счастью для них, купить смартфоны на Андроид по цене ниже официальной по-прежнему можно.

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Дешевле всего — конечно, если мы говорим о России — купить смартфоны всегда можно было у серых ритейлеров, которые ввозили их из-за границы. Имея возможность не платить НДС в размере 20%, они могли устанавливать довольно привлекательные цены на реализуемую продукцию. Поэтому те, кто хотел сэкономить, обращался именно к серовозам. Но Tmall смог составить им конкуренцию, предложив не только более выгодные цены, но и официальную гарантию.

Купить Самсунг со скидкой

Прямо сейчас на Tmall, российском подразделении AliExpress, проходит масштабная распродажа, в рамках которой можно приобрести смартфоны Samsung, имеющие сертификат Ростест, по беспрецедентно низким ценам. Во всяком случае, даже более низким, чем у серых ритейлеров, представленных на Яндекс.Маркете. Вот вам ключевые предложения:

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Большинство смартфонов из этой подборки доступны по промо-ценам по умолчанию. То есть вам не нужно применять никаких промокодов и купонов, чтобы получить скидку. Однако Galaxy S21 FE является исключением.

Tmall позволяет купить его со скидкой 5000 рублей только при условии, что вы отправите фотографию своего старого смартфона по адресу alitradein@vk.com. Сдавать сам аппарат в трейд-ин не нужно. Будет достаточно только снимка, и вам в ответ на почту придёт промокод.

Впрочем, вы можете сделать исходные цены ещё ниже, если у вас есть свои промокоды или купоны. Продавец не ограничивает их применение даже в сочетании с промо-ценами, так что ваша выгода может оказаться ещё больше. Правда, учитывайте, что два промокода не суммируются друг с другом.

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А вот сочетание купона и промокода для Али — работает безотказно, в том числе предложения для пользователей, совершающих покупки на Tmall впервые. Но для этого вас придётся завести новый аккаунт и привязать к нему карту, которой прежде не платили на площадке.

Наиболее выгодными предложениями, на мой взгляд, являются Galaxy S21 FE и Galaxy A52 в обоих конфигурациях. Если вы откроете Яндекс.Маркет и проверите, сколько эти смартфоны стоят там, то убедитесь, что даже серовозы продают их дороже.

А тут вы получаете официальный аппарат с сертификатом Ростест и официальной гарантией на два года, в течение которых сможете обращаться в авторизованные сервисные центры, если вдруг что-то пойдёт не так.

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Особенно привлекательно выглядит Galaxy A52. Несмотря на то что это не флагман, да и до релиза Galaxy A53 остаётся совсем немного времени, очевидно, что за те 20 тысяч рублей, что за него просят на Tmall, это просто потрясающе выгодный аппарат.

Достойный дизайн, отличный даже по сегодняшним меркам набор спецификаций и длительная поддержка. Не каждый флагман сегодня может предложить 3 года обновлений. А Galaxy A52 — может. Поэтому берите, ниже его цена уже точно не станет.