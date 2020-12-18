Гендиректор OnePlus назвал главный недостаток своих смартфонов и пообщал его исправить

Недостатки смартфонов – это штука очень неуниверсальная, зависящая от индивидуального восприятия пользователя. Поэтому то, в чём одни видят негатив, для других может быть исключительно положительным аспектом. Взять хотя бы меня. Я искренне считаю, что смартфоны – даже флагманские – должны быть пластмассовыми, потому что пластик более практичен, чем металл и тем более стекло, не говоря уже о том, что более дёшев. Однако встречаются такие недостатки, которые признают даже сами производители.

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В OnePlus понимают, что камеры их смартфонов далеки от идеала. Поэтому в компании намереваются активно взяться за развитие этого направления, чтобы поднять уровень съёмки фирменных аппаратов на более высокий уровень. Об этом Пит Лау, генеральный директор OnePlus, рассказал журналистам на предновогодней пресс-конференции. По его словам, совершенствование фото-возможностей требуется как флагманам компании, так и представителям бюджетной линейки. Однако уже в следующем году пользователи смогут рассчитывать на апгрейд.

Что не так со смартфонами OnePlus

На самом деле по части фотосъёмки смартфонам OnePlus далеко до лучших решений отрасли. Если вы откроете рейтинг камер DxOMark, то увидите, что фирменные аппараты OnePlus не входят не то что в десятку, а даже в двадцатку лучших камерофонов. Я понимаю, что не все доверяют оценкам DxOMark, однако все устройства с топовыми камерами, чью топовость признают и обозреватели, и сами пользователи, входят в этот рейтинг. Получается, что OnePlus там нет вполне оправданно, тем более что сам генеральный директор бренда признаёт это.

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Пит Лау не стал особенно распространяться насчёт того, какой именно апгрейд ждёт фирменные смартфоны OnePlus, но догадаться в принципе несложно. Очевидно, что наращивание количества фото-модулей не даст прироста в качестве. Мегапиксели – возможно, но не гарантированно. Всё-таки сама по себе разрешающая способность тоже ни к чему не ведёт. То ли дело программное обеспечение. Многие производители, в том числе Apple, Huawei и Google, доказали, что от настройки ПО и правильности работы алгоритмов зависит итоговое качество фотографий и их красота.

Смартфон с камерой лучше, чем у iPhone 12

Мы в OnePlus всегда старались как можно активнее инвестировать в развитие мобильной фотосъёмки и развитие вычислительной фотографии. Поэтому в будущем мы планируем продолжить развиваться в этом направлении. Мы стремимся усовершенствовать камеры наших смартфонов, уделяя как можно больше внимания их программному и аппаратному обеспечению. Таким образом, это должно оказать положительное влияние на фото-возможности не только флагманских устройств, но и аппаратов линейки Nord, — заявил Пит Лау.

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Довольно иронично, однако, что ютубер Маркес Браунли, ведущий канала MKBHD, оценил камеру OnePlus 8T выше, чем камеру iPhone 12 Pro. Он сопоставил их в слепом тесте, сравнив фотографии, сделанные на камеры обоих смартфонов. Это довольно неожиданно, учитывая, что флагманские айфоны входят в топ-5 рейтинга DxOMark, хотя фотографии, предложенные к сравнению, и правда оказались лучше всего у флагманского OnePlus 8T. Как так вышло, сказать однозначно сложно. Возможно, сказались условия съёмки, в которых OnePlus проявил себя лучше.