Гендиректор Xiaomi назвал свой любимый смартфон. Угадай, какой

В идеальном мире главы корпораций, выпускающих смартфоны, пользуются исключительно продукцией своего бренда. Но поскольку до звания идеального нашему миру ещё далеко, тех, кто следует этому правилу, можно пересчитать по пальцам одной руки. Причём, не очень понятно, добровольно они сидят на фирменных аппаратах или только играют на публику. Ведь если сомневаться в искренности Тима Кука, который пользуется iPhone, не приходится, то вот во всех остальных лично я не уверен. Однако Лей Цзюнь, гендиректор Xiaomi, дал понять, что очень ценит аппараты, которые выпускают его подопечные. По крайней мере, один.

Смартфоны Xiaomi можно взломать через зарядку

Любимым смартфоном Лея Цзюня является Xiaomi Mi Mix 2, который вышел в 2017 году. В этом гендиректор Xiaomi признался самолично. По его словам, он ценит его за дизайн и премиальные материалы корпуса, которые делают аппарат похожим на какую-то драгоценность. Дело в том, что корпус Mi Mix 2 целиком выполнен из керамики, а в качестве украшательств производитель использует элементы с напылением из настоящего 18-каратного золота. В частности, такое напыление нанесено на металлические обода основной камеры и сканера отпечатков пальцев на задней панели смартфона.

Лучший смартфон Xiaomi?

Xiaomi Mi Mix 2 и правда является одним из лучших – если не лучшим – представителем модельного ряда Mi Mix. В отличие от всех последующих моделей, он имеет unibody-корпус из керамики, тогда как у более новых аппаратов используется алюминиевая рамка по периметру корпуса. А, в отличие от своего предшественника, Mi Mix 2 имеет менее выдающийся «подбородок» под дисплеем, а также полноценный, а не пьезоэлектрический динамик, который страдал от постоянных перебоев и невысокого качества передаваемого при телефонных разговорах звука.

Как я разочаровался в Xiaomi на примере одного смартфона

Впрочем, каким бы привлекательным ни был Mi Mix 2, довольно странно, что Лей Цзюнь выбрал именно его, поскольку с 2017 года у Xiaomi вышло несколько привлекательных моделей. Ведь даже если ему не понравился Mi Mix 3, который, на мой взгляд, является одним из самых интересных аппаратов в ассортименте китайской компании, есть ещё концептуальный Mix Alpha. Это тот самый концептфон, чей дисплей занимает 180% фронтальной панели. Добиться такого показателя Xiaomi удалось, превратив в дисплей почти весь корпус смартфона и оставив незанятой только небольшую полоску сзади. Но и там разместились элементы управления и объективы основной камеры.

Когда выйдет Xiaomi Mi Mix 4?

Какой из всего этого можно сделать вывод? Ну, например, что Лей Цзюнь не очень доволен тем, как развиваются новые смартфоны Mi Mix. Кто-то, безусловно, скажет, что он, как генеральный директор, не мог не знать о применяемых наработках и изменениях, произошедших с линейкой. Но даже если он и знал, то, будучи управленцем, а не дизайнером или инженером, вряд ли мог вмешаться в ход разработки. В конце концов, Xiaomi создаёт смартфон не для своего главы, а для самой широкой аудитории, которой подавай недорогой, нетипичный и при этом премиальный аппарат.

Почему нельзя покупать топовые смартфоны Xiaomi

Тем не менее, учитывая, что Лей Цзюнь вряд ли взялся бы критиковать выбранный вверенной ему компании путь, пусть и настолько косвенно, можно предположить, что в обозримом будущем кое-что изменится. Конечно же, речь идёт о подходе к проектированию Mi Mix 4, который должен выйти уже в этом году. На мой взгляд, слова Цзюня о его приверженности премиальным материалам корпуса вполне могут найти воплощение в следующем смартфоне линейки. А поскольку, по слухам, он уже почти готов, вероятно, Цзюнь просто оставил пользователям небольшую затравочку, указав на своего рода возврат к истокам в новой модели Mi Mix.