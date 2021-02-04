Гендиректор Xiaomi просит у нас разрешения выпускать очень дорогие смартфоны

Xiaomi – топ за свои деньги. Эта фраза пошла в народ не просто так. Долгое время Xiaomi брала тем, что предлагала дешёвые смартфоны с флагманскими характеристиками. Очевидно, что это было очень выгодно для потребителя, но не очень выгодно для самой компании – не только из-за низкой маржинальности, но из-за ограничений в технологиях, которые она могла бы предложить рынку. Поэтому китайцы постепенно начали избавляться от образа производителя ширпотреба, сначала выделив суббренд Redmi в отдельное предприятие, а потом начав постепенно выпускать всё более и более дорогие устройства с передовыми возможностями. Но всё ещё впереди.

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Xiaomi хотела бы начать выпускать смартфоны с ценой от 1500 долларов. На это намекнул генеральный директор компании Лей Цзюнь. По его словам, Xiaomi Mi 10 Ultra, который вплотную приблизился к отметке в 1000 долларов, разошёлся невероятным тиражом. Этот успех дал понять Xiaomi, что её потребители выросли из сегмента 300-400 долларов и способны тратить на смартфоны гораздо больше денег. Другой вопрос — насколько.

Самый дорогой смартфон Xiaomi

«Если Xiaomi выпустит высококлассный смартфон за 10 000 юаней (1500 долларов), вы его купите? Если бы мы выпустили смартфон за 10 000 юаней, то каким он, по-вашему, должен быть? Не бойтесь рассуждать и предлагать свои самые смелые идеи, это только приветствуется», — написал Цзюнь у себя на странице в социальной сети Weibo.

Очевидно, что Xiaomi пока только собирает обратную связь, чтобы понять, насколько вообще широка аудитория тех, кто потенциально готов потратить 1500 долларов за смартфон китайского бренда. В конце концов, нельзя брать потребителя нахрапом, особенно, когда он платит такие деньги. Поэтому, помимо опроса о готовности, Цзюнь решил провести опрос о личных предпочтениях пользователей. Ведь, несмотря на то что Стив Джобс всегда считал, что потребители не знают, что они хотят, пока им этого не дать, в последнее время стало в порядке вещей прислушиваться к ним, и даже Apple этим не брезгует.

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На самом деле у Xiaomi уже был очень дорогой смартфон с ценой под 3000 долларов. Я говорю о Xiaomi Mix Alpha, который почти целиком представлял один сплошной дисплей. Он выглядел очень инновационно и перспективно, но Xiaomi решила не выпускать его в продажу, несмотря на громкий анонс и организацию выставочных стендов в фирменной рознице. Видимо, китайцы просто изучили потенциальный спрос и выяснили, что расходы на производство банально себя не окупят, и пришли к пониманию, что ещё не время выпускать такие устройства.

Каким должен быть лучший смартфон

На что же рассчитывает Цзюнь на этот раз? Несмотря на то что 1500 долларов – это всего в два раза меньше, чем 3000, очевидно, что желающих купить смартфон за 1500 будет во много раз больше, чем тех, кто был готов выложить за него 3000. Другое дело, что нужно обязательно учесть предпочтения пользователей, чтобы предложить им товар, который бы максимально отвечал их потребностям. Хотите большой экран совсем без рамок? Будет вам экран. Хотите складную конструкцию? Будет вам складная. Главное – чтобы пользователи от счастья, что Xiaomi спросила их мнения, не начали выдумывать всякую чушь, которую сами потом не захотят покупать.

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Но технологическая продвинутость – это отнюдь не самое важное в смартфоне. Не меньшую роль, чем инновационные наработки, имеет то, как долго они будут сохранять актуальность. А это зависит не от того, как долго Xiaomi не будет выпускать новых устройств, а от сроков программной поддержки. Ведь если китайцы будут обновлять исходный аппарат хотя бы 4-5 лет, расширяя его функциональные возможности каждый год, потребители оценят этот жест и куда охотнее купят продукт, даже если он дорог. Просто так они будут знать, за что платят.