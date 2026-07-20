Когда меня спрашивают, зачем платить за дорогой смартфон, я отвечаю одним словом: оптический зум. Не процессор, не объем памяти, не материалы корпуса и уж тем более не дизайн. Именно телеобъектив стал причиной, по которой я купил vivo X300 и не жалею об этом ни разу. Объясняю почему.

Что такое оптический зум в смартфоне и зачем он нужен

Большинство смартфонов умеют «приближать», но это обман. Цифровой зум — это просто обрезка кадра: берем центральную часть снимка и растягиваем ее до нужного размера. Качество падает пропорционально приближению. Камера смартфона без телеобъектива на 10x дает картинку как у мыльницы начала 2000-х. И это в лучшем случае.

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Камера с оптическим зумом работает иначе. Внутри смартфона стоит отдельный модуль (перископный телеобъектив с собственным сенсором). Он физически приближает объект через систему призм и линз, а не обрезает картинку. Результат принципиально другой.

У моего vivo X300 камера-перископ в смартфоне дает 3x честного оптического зума, 10x без заметной потери качества и 100x цифрового. Для сравнения: хороший смартфон с мощной камерой без телевика выдает максимум 20x цифрового зума, и качество на этих 20x хуже, чем у меня на 100x. Это не преувеличение, а физика оптики.

Ради чего я купил vivo X300 — три сценария, где зум меняет все

Первый сценарий — портреты. При съемке с 3-кратным приближением появляется естественная глубина кадра: объект резкий, фон размыт. Это происходит само, без программной обработки. Обычный снимок превращается в художественный просто потому что вы чуть отошли и нажали 3x.

Второй сценарий — концерты и мероприятия. Если вы не в первом ряду, без телеобъектива артист в кадре размером с ноготь. Телеобъектив смартфона решает эту проблему полностью. Я снимаю с задних рядов и получаю кадры как с фотоямы.

Третий сценарий — детали на расстоянии. Архитектурные элементы на высоте, вывески, животные которых нельзя спугнуть, природа. Все это снимается спокойно, с комфортного расстояния, без потери качества. Это и есть то, ради чего стоит платить за флагман на Android.

Недорогие смартфоны с телеобъективом — чем они хуже флагманов

Телеобъективы появились и в смартфонах среднего класса. vivo V70, realme 16 Pro+, OPPO reno15 — все это недорогие камерофоны 2026 года с перископом. Казалось бы, зачем переплачивать?

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Проблема в деталях. У vivo V70 телевик не умеет фокусироваться на близком расстоянии (макросъемка и портреты вблизи отпадают сразу). У realme 16 Pro+ и OPPO reno15 сенсор телеобъектива физически меньше (меньше света, хуже ночные снимки, меньше детализация). Плюс менее производительный процессор в бюджетных моделях хуже справляется с обработкой (даже если сенсор снял хорошо, алгоритм может все испортить). Телеобъектив в недорогом смартфоне — это как турбина в бюджетном автомобиле. Формально есть, на практике не то же самое.

Какой флагман с хорошим зумом купить в 2026 году

Если убедил — вот три варианта под разные задачи:

vivo X300 — мой выбор, компактный камерофон 2026 года . Перископ 3x с крупным сенсором, отличная ночная съемка на зуме, небольшой корпус. Для тех кому важен размер смартфона;

. Перископ 3x с крупным сенсором, отличная ночная съемка на зуме, небольшой корпус. Для тех кому важен размер смартфона; POCO F8 Ultra — сбалансированный флагман 2026 года . Snapdragon 8 Elite Gen 5, перископ 5x, тройная система 50+50+50 МП. За свои деньги один из лучших вариантов по соотношению цены и возможностей;

. Snapdragon 8 Elite Gen 5, перископ 5x, тройная система 50+50+50 МП. За свои деньги один из лучших вариантов по соотношению цены и возможностей; OPPO Find X9 Ultra — телефон с хорошей камерой на уровне недостижимом для конкурентов. Единственный смартфон с 10x оптическим зумом на рынке, четыре модуля по 50 МП, оптика Hasselblad. Для тех кому нужен максимум без компромиссов.

Смартфон с оптическим зумом меняет подход к съемке полностью, и это я могу сказать по личному опыту. Один раз попробовав снимать с честным перископом, возвращаться к цифровому обрезанию кадра уже не хочется. Выгодные предложения на флагманы с телеобъективом публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.